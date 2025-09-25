ILMOITUS ILMOITUS

Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa elokuussa 107 000 henkilölle. Tämä on 9 prosenttia vähemmän, kuin viime vuoden elokuussa. Näin samaan aikaan, kun työttömyys nousi 2000-luvun ennätykseen.

– Yleensä ansiopäivärahan saajien väheneminen on myönteinen merkki ja kertoo siitä, että kassojen jäsenet ovat löytäneet työtä. Nyt tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen ja näyttää, että muutoksen taustalla vaikuttaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Yhä useampi työtön joutuu siis tulemaan toimeen peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Tähän viittaa työttömyyden kasvun lisäksi se, että Kelan työttömyysetuuksien saajien määrä kasvaa. Pitkäaikaistyöttömien ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on kulunut loppuun ja nuoret eivät ole ehtineet kerryttää riittävän pitkää työhistoriaa saadakseen ansiopäivärahaa.

Osittain ansiopäivärahan saajien määrän lasku johtuu myös lomautusten vähenemisestä. Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavien määrä laski elokuussa 18 prosenttia viime vuoden elokuuhun nähden.

Suojaosan poisto näkyy



Ansiopäivärahan suojaosan poisto näkyy myös. Ansiopäivärahaa maksettiin osittaisen työn ajalta 21 000 henkilölle. Tämä on 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa ja 20 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden elokuussa ennen suojaosan poistoa. Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille poistettiin viime vuoden huhtikuussa.

– Työskentely ansiopäivärahalla on vähentynyt selvästi suojaosan poiston jälkeen. Muutos näyttää olevan asteittainen ja voi jatkua vielä tulevina vuosina. Kun suojaosa otettiin käyttöön vuonna 2014, osittaisen työskentelyn määrän kasvu jatkui yhteensä kuusi vuotta, Aki Villman kertoo.

Ansiopäivärahan työssäoloehto eli päivärahan maksamisen edellytyksenä oleva työhistoria piteni puolesta vuodesta vuoteen vuosi sitten. Samalla ansiopäivärahaa alettiin porrastaa, jolloin etuuden määrä laskee asteittain etuuskauden aikana.

Työssäoloehdon pidennys näkyi työttömyyskassoissa jo viime keväänä. Osassa kassoja liian lyhyt työhistoria tuli vastaan jopa kaksi kertaa aiempaa useammin.

– Jo nyt voidaan todeta, että ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle siirtyy todennäköisesti useampi tuhat henkilöä enemmän vuotta kohden, Villman kertoi toukokuussa.