Suomen työttömyystilanne on yhtä heikko kuin 1990-luvun lopussa, jolloin Suomi oli toipumassa syvästä lamasta. 1990-luvun alussa työttömyys pomppasi nopeasti muutamasta prosentista melkein 20:een.

Raha, talous ja politiikka -podcastin erikoisjaksossa Jussi Ahokas ja Lauri Holappa kertovat, miten tilanne on nyt yhtä vakava. Suomessa on erillistyöttömyyskriisi, sillä muissa EU-maissa ei kriisiä ole. Siksi on helppo sanoa, että syypää synkkään työttömyystilanteeseen on Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikka.

Syyllisten penkille joutuu myös valtiovarainministeriö, jonka ennusteisiin hallituksen talouspolitiikka on perustunut. VM ennusti vielä viime vuonna, että työttömyysaste olisi vuonna 2025 hieman yli seitsemän. Nyt se on yli kymmenen.

ILMOITUS ILMOITUS

Holappa nostaa jaksossa esiin VM:n vuonna 2024 tekemän taloudellisen katsauksen. Holappa huomauttaa, että kyseistä katsausta tehtäessä kaikki Orpon hallituksen talouspoliittiset leikkaukset olivat tiedossa.

– Se on todella suuri epäonnistuminen. Tässä on lyöty kaikki sopeutustoimet sisään, ja siitä huolimatta kuviteltu, että tänä vuonna olisi tiputtu seitsemän prosentin työttömyysasteeseen, Holappa tiivistää.

Jaksossa Holappa ja Ahokas painottavat, että 1990-luvun laman työttömyyskriisiin lähdettiin 2–3 prosentin työttömyysasteesta. Siihen ei laman jälkeen koskaan enää palattu.

– Saavutammeko ikinä työttömyysastetta, joka Suomessa oli Sanna Marinin (sd.) hallituskauden loppuvaiheessa, jolloin oltiin hieman yli kuudessa prosentissa, Holappa pohtii.

Jakson lopussa Ahokas ja Holappa antavat neuvoja Suomen herroille, jotta he eivät enää jatkossa löisi päätään työttömyyden mäntyyn.

Lue lisää: Suomen työttömyys ennätyskorkealla: ”Suorastaan käsittämätön suoritus, itse tuotettu tilanne”, ”Väkisinkin katseet kääntyvät Orpon hallitukseen”