Teollisuusliitto tilaa 200 kappaletta Paavo Teittisen kirjaa Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen ja toimittaa yhden kopion kirjasta kullekin kansanedustajalle. Kirja ilmestyi eilen maanantaina.

Liiton mukaan harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön ongelmat Suomessa ovat niin vakavia, että päättäjien on perehdyttävä ilmiöön ja ryhdyttävä toimiin sen korjaamiseksi. Teittisen kirja kuvaa yksityiskohtaisesti, kuinka erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on Suomessa laajamittaista, systemaattista ja osin täysin viranomaisten ja poliitikkojen välinpitämättömyyden mahdollistamaa.

– Toivomme kansanedustajien lukevan Paavo Teittisen kirjan ja ymmärtävän lukemansa pohjalta, että laaja joukko ihmisiä tekee Suomessa töitä jopa orjuuden kaltaisissa oloissa. Se on oikeusvaltion häpeä ja synkkä tahra suomalaiselle työelämälle, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

– Se, että yritykset voivat pestä kätensä vastuusta näin vakavissa tapauksissa, kertoo välinpitämättömyyden syvyydestä niin yhteiskunnan kuin yksittäisten työnantajien taholla, Aalto jatkaa.

Stora Enso ei ota vastuuta



Teollisuusliiton sopimusalojen osalta Aalto nostaa esiin tapauksen Teittisen kirjasta. Valtio-omisteisen metsäyhtiö Stora Enson työmailla on alihankintaketjuissa hyväksikäytetty laajamittaisesti työvoimaa. Erään alihankkijan jäljiltä työntekijöille jäi maksamatta satojentuhansien eurojen palkat.

Stora Enso ei suostu myöntämään, että sen toiminnassa olisi mitään pielessä. Vastuun yhtiö ulkoistaa alihankintaketjulleen. Tämä on mahdollista, koska viranomaisvalvonta on puutteellista, eikä lainsäädäntö aseta velvoitteita ongelmien korjaamiseksi, Aalto sanoo.

– Stora Enson Nuottasaaren työmaan ongelmat olivat samankaltaisia kuin juuri uutisoidut laiminlyönnit Meyerin Turun telakalla. Alihankintaketjut ovat riistäytyneet käsistä, eikä pääurakoitsija – Stora Enso – välittänyt muusta kuin urakan valmistumisesta, hinnalla millä hyvänsä. Tämän hinnan maksoivat lopulta työntekijät, ei metsäyhtiö.

Ukrainalaisten kohtelu häpeällistä



Teittisen kirjassa toistuu Aallon mielestä yksi erityisen häpeällinen piirre: suuri osa hyväksikäytetyistä on ukrainalaisia, ja monet heistä sotaa paenneita. Heitä ylistetään juhlapuheissa, mutta heidän työoloihinsa ei haluta puuttua.

– Poliitikot ja työnantajat puhuvat kauniisti Ukrainan tukemisesta. Mutta samaan aikaan heidän välinpitämättömyytensä antaa harmaan talouden toimijoille mahdollisuuden riistää näitä sotaa paenneita. Tämä kaksinaismoralismi on kestämätöntä.

Teollisuusliitto pitää selvänä, ettei harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön laajamittaiset ongelmat ratkea ilman uusia lainsäädäntötoimia ja lisäresursseja. Liitto peräänkuuluttaa suunnanmuutosta ja ryhtiliikettä poliitikoilta.

– Suomi ei ole mikään lintukoto. Raapaisu pintaa syvemmälle tuo esiin, kuinka työntekijöiden oikeuksia poljetaan päivittäin, eivätkä rehelliset yrittäjät enää pärjää kilpailutuksissa vilunkipelureille.

– Tarvitsemme toimia, joiden avulla vahvistetaan työehtojen ja työlainsäädännön noudattamista. Hyväksikäyttöön syyllistyneet työnantajat on saatava rikosoikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen. Tilaajavastuuta on tiukennettava merkittävästi, jotta alihankintaketjujen ongelmat saadaan ratkaistua, Aalto luettelee.