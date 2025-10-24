Mikä politiikan asia on viikon tärkein ja miksi, vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski?

– Hallitus antoi torstaina esityksen työntekijän irtisanomiskynnyksen madaltamisesta eduskuntaan eli potkulain.

– Työnantaja saa nykyisinkin irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, jos siihen on työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy. Hallituksen esityksen mukaan työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy.

”Eduskunnassa tapahtuu paljon sellaista, jota tiedotusvälineissä ei käsitellä.”

– Irtisanomissuojan heikentäminen ei tule lisäämään työllisyyttä vaan se on ainoastaan yksi heikennys lisää työntekijöiden asemaan tämän oikeistohallituksen aikana.

Miten vasemmistoliitto on toiminut sen suhteen?

– Vasemmistoliitto vastustaa potkulakia. Koko lakihankkeen lähtöajatus on täysin väärä, että työntekijöiden asema olisi Suomessa muka liian hyvin turvattu, mikä ei pidä paikkaansa.

– Tulemme eduskuntakäsittelyn aikana tekemään kaikkemme, että irtisanomissuojaa ei heikennettäisi.

Mikä asia on jäänyt tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Eduskunnassa tapahtuu paljon sellaista, jota tiedotusvälineissä ei käsitellä. Omaan työviikkooni on kuulunut esimerkiksi sivistysvaliokunnan budjettilausunnon valmistuminen, jossa jätin eriävän mielipiteen koulutukseen ja kulttuuriin jälleen kohdistuvista hallituksen leikkauksista.

– On hyvä, että elokuva-alan leikkaukset saatiin ison kampanjoinnin jälkeen peruttua, mutta valitettavan paljon hallituksen muita leikkauksia on yhä menossa läpi, kun hallituspuolueiden sakset viuhuvat.

Mikä on tämän viikon kulttuurielämyksesi?

Kirjamessut, josta tulee varmasti hankittua ainakin joku hyvä kotimainen kirja. Olen mukana lauantaina kirjatoimialan paneelikeskustelussa: päättäjäpaneelissa kysytään sivistysvaliokunnan kansanedustajilta, mitä poliittiset päättäjät voivat tehdä lukutaidon, sivistyksen ja kirjallisuuden eteen.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.