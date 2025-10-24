ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliitto ei ainoana puolueena sitoutunut viime viikolla sovittuun velkajarruun, mutta puolue on mukana sitä käsittelevässä parlamentaarisessa työryhmässä. Viralliselta nimeltään finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä tiistaina 4. marraskuuta. Vasemmistoliittoa siinä edustaa kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Työryhmän keskeisin tehtävä on laatia helmikuun 2026 loppuun mennessä ylivaalikautinen suunnitelma julkisen talouden kestävästä hoitamisesta. Ensimmäinen ylivaalikautinen rahoitusasematavoite asetetaan kahdeksan vuoden sijaan vuosille 2027-2033.

Ensi vaalikautta koskeva tavoite on määrä vahvistaa erikseen uusimman tiedon perusteella joulukuussa 2026.

Työryhmä kuulee työnsä aikana Talouspolitiikan arviointineuvostoa ja harkintansa mukaan muita asiantuntijoita. Rahoitusasematavoitteiden tulee perustua valtiovarainministeriön riippumattomaan makrotalouden ennusteeseen.

Jatkossa parlamentaarinen työryhmä nimitetään kunkin vaalikauden alussa.

Parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana toimii Ville Valkonen (kok.) ja varapuheenjohtajana Joona Räsänen (sd.).

Työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen kertoi perjantaina STT:n mukaan ettei työryhmässä ole yksimielisyysvaatimusta. Yhteistä näkemystä etsitään tavoitteista.

– Työkaluina ovat veronkiristykset ja menoleikkaukset, niiden eri painotukset. Ja myös hyvin erilaisia ratkaisuja siitä, miten eri työkalujen sisällä tehdään päätöksiä. Työryhmämme ei tule ottamaan kantaa siihen, millä tavalla näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. Se on kunkin hallituksen asia.

Vasemmistoliiton mukana oloa parlamentaarisessa työryhmässä Valkonen piti luontevana.

– Se on myös todella tärkeä keino ylläpitää yhteistä tilannekuvaa, jotta kaikilla eduskuntaryhmillä on yhteinen käsitys ja paras mahdollinen tieto siitä, missä meidän taloutemme tällä hetkellä kulkee.