Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia Ylen MOT:n esiin nostamien ammatillisen koulutuksen ongelmien korjaamiseksi. MOT kertoi tällä viikolla, että neljä viidestä kyselyyn vastanneesta yrityksestä arvioi ammattikoululaisten osaamisen tason heikentyneen.

– Yritykset, oppilaat, opettajat ja vanhemmat ovat jo todenneet, että tilanne on kestämätön. Mitä hallitus vielä odottaa? On kohtuutonta odottaa, että 16–18-vuotiaat suunnittelevat itse opintonsa ja oppivat työpaikoilla, kun lukiolaiset saavat kokopäiväistä opetusta, Lohikoski sanoo.

Lohikoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän nostaa esiin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välisen kasvavan epätasa-arvon. Lohikoski kysyy, onko hallitus tunnistanut osaamisperusteisuuden ongelmat oppivelvollisten kohdalla ja vaatii selvitystä ammatillisen koulutuksen opetustuntien vähenemisestä sekä sen vaikutuksista opetuksen ja oppimisen laatuun.

– Osaamisperusteisuus on käytännössä tarkoittanut opetuksen vähenemistä ja opiskelijoiden tuen heikkenemistä. Määrän lisäksi on katsottava tavoitteita ja sisältöjä: mediassa on keskustelu esimerkiksi äidinkielen opetuksen roolista, joka on heikentynyt dramaattisesti amisopinnoissa. Kyllä tämä herättää kysymyksiä siitä, miten esimerkiksi jatko-opintokelpoisuus ymmärretään amisopiskelijan kohdalla.

Lohikoski kyseenalaistaa ammatillisen koulutuksen lainsäädännön peruslähtökohdan: kun laki ammatillisesta koulutuksesta korostaa työelämän osaamistarpeita, se ei Lohikosken mukaan riittävästi huomioi oppivelvollisten kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tarpeita.

– Lukiolaissa opiskelijan kasvua tuetaan aktiiviseksi kansalaiseksi, mutta ammattikoululaisten kohdalla lain tavoitteeksi riittää ”yhteiskunnan jäsenyys”. Sivistyksen ja aktiivisen kansalaisuuden eväät on kuitenkin kuuluttava myös duunareille, Lohikoski painottaa.

Aiemmin tänä vuonna Lohikoski vaati lakialoitteessaan ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärän nostamista 12 tunnista 16 tuntiin osaamispistettä kohti sekä opetuksen järjestämistä pääsääntöisesti lähiopetuksena.