Hallitus antoi torstaina esityksen työntekijän irtisanomiskynnyksen madaltamisesta eduskuntaan eli niin sanotun potkulain.

Työnantaja saa nykyisin irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, jos siihen on työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy.

Hallituksen esityksen mukaan työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Asiallisena syynä voitaisiin pitää ainakin tilanteita, joissa työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteitaan tai työntekijän edellytykset työntekoon ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei hän enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Käytännössä työntekijän velvoitteiden laiminlyöntinä voitaisiin pitää esimerkiksi työnantajan antamien määräysten noudattamatta jättämistä, töiden laiminlyömistä, perusteetonta poissaoloa, epäasiallista käytöstä sekä huolimattomuutta työssä.

Mikä tahansa moitittava käytös tai puutteellinen työsuoritus ei riittäisi irtisanomisperusteeksi. Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaisiin jatkossakin kokonaisharkinnalla, jossa huomioitaisiin kaikki työnantajan ja työntekijän olosuhteet.

Työministeri Matias Marttinen ei pystynyt antamaan mitään lukua esityksen työllisyysvaikutuksista paitsi, että ne ovat ”positiivisia”.

– Tavoitteenamme on purkaa työllistämisen esteitä ja rohkaista rekrytoimaan. Muutos on tärkeä erityisesti pienille yrityksille, jotka pitävät irtisanomiseen liittyviä oikeudellisia riskejä merkittävänä esteenä työllistämiselle. Me haluamme poistaa yritysten työllistämisen esteitä, jotta yhä useampi ihminen pääsisi töihin, Marttinen sanoi.

Työntekijää ei saisi jatkossakaan irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Poikkeuksena olisivat niin vakavat rikkomukset, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Koskela ei usko työllisyysvaikutuksiin



Hallitus aikoi kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi myös työntekijän alisuoriutumisen, mutta perussuomalaiset riitautti sen kesällä. Nyt alisuoriutumista ei mainita lakiesityksessä, mutta alisuoriutuminen säilyy irtisanomisperusteena, kommentoi Suomen Yrittäjien johtava asiantuntija Albert Mäkelä.

– Alisuoriutumista on pidetty oikeuskäytännössä nykyisinkin mahdollisena irtisanomisperusteena, eikä tätä ole tarkoitus muuttaa. Kun yleinen irtisanomiskynnys laskee, myös alisuoriutumistilanteissa sovelletaan jatkossa helpommin täyttyviä arviointikriteerejä, Mäkelä sanoo.

Yrittäjien mukaan irtisanomiskynnyksen alentamisen tavoitteena on madaltaa työllistämisriskiä erityisesti pienissä yrityksissä.

Syksyllä eduskuntaan on tulossa vielä työsopimuslain muuttaminen, joka helpottaa määräaikaisten työsopimusten solmimista ja lyhentää lomautusilmoitusaikaa. Myös takaisinottovelvollisuutta ollaan väljentämässä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela totesi aiemmin torstainapuheen irtisanomissuojan heikentämisestä työllisyystoimena olevan harhaanjohtavaa.

– Hallituksen esityksen mukaan irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutusta ei olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida, koska tutkimusnäyttö ei ole selvää.

– Irtisanomissuojan heikentäminen ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa, Koskela sanoi.