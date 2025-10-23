ILMOITUS ILMOITUS

Useilla hyvinvointialueilla on käynnissä tai alkamassa yt-neuvottelut, jotka johtavat satojen työpaikkojen vähentämiseen. Uusimpana neuvottelut käynnistyivät tällä viikolla Pirkanmaalla. Ne voivat johtaa enintään 350 henkilön irtisanomiseen tai palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin. Etelä-Karjalan hyvinvointialue on suunnitellut vähentävänsä 565 henkilötyövuotta.

Veronika Honkasalo nosti hyvinvointialueiden yt-suman esiin kyselytunnilla torstaina.

– Samalla kun hallitus jakaa velkarahaa rikkaille, terveydenhuolto uhkaa romahtaa, hän sanoi.

Honkasalo kertasi vasemmistoliiton yli kahden vuoden ajan vaatineen hallitusta antamaan lisäaikaa hyvinvointialueille alijäämien kattamiseen. Esitystä ei ole saatu eduskuntaan.

– Sen sijaan leikkauksia tulee lisää.

Honkasalo esitti kysymyksensä peruspalveluministeri Kaisa Juusolle.

– Te, ministeri Juuso, esitätte ensi vuodelle 50 miljoonan euron leikkausta vanhuspalveluihin, jolla on tarkoitus vähentää yli 800 työntekijää. Te yritätte pestä käsiänne ja vastuutatte alueita irtisanomisista, mutta tämä yli 800 työntekijän vähennys vanhuspalveluista lukee teidän omassa esityksessänne. Kysynkin, ministeri Juuso: miksi perussuomalaiset ja oikeistohallitus haluavat irtisanoa vielä lisää suomalaisia hoitajia tässä tilanteessa?

Juuso piti väitettä poskettomana.

– Hallitus ei halua, että hoitajat jäisivät työttömiksi. Tähän asti meillä on ollut työttömyyttä ja on edelleenkin, toisilla alueilla tarvitaan lisää hoitajia. Tämä epätasapaino on nyt kääntymässä siihen suuntaan, että joillakin alueilla on jo jonkun verran ylitarjontaa, mutta missään vaiheessa ei ole ollut tarkoitus se, että hoitajia irtisanottaisiin.

Juuson mukaan lakimuutoksilla mahdollistetaan teknologian laskeminen mukaan niissä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, joissa palvelutarve ylittää 0,6 hoitajaa.

– Tällä haluamme tietenkin edesauttaa sitä, että näitä teknologisia kokeiluja tehdään, katsotaan, mitä niillä voidaan tehdä, koska meillä tulevaisuudessa tulee olemaan todennäköisesti paljon huonompi tilanne hoitajien suhteen.

Muutaman vuoden säteellä tarvitsemme kaikki hoitajat, Juuso sanoi.