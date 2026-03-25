Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen esitteli tiistaina lakialoitteen eduskunnan lähetekeskustelussa, jossa uskonto ja elämänkatsomustieto korvattaisiin yhteisellä katsomusaineella. Aloitteen jätti Sarkkisen lisäksi vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski.

Sarkkisen mukaan kaikille yhteisen katsomusaineen tarkoitus olisi edistää ymmärrystä ja dialogia erilaisten maailmankatsomusten välillä. Hän huomauttaa kuinka vastakkainasettelun vallitessa, kouluilla on tärkeä tehtävä yhtenäisen ympäristön luomisessa kaikista taustoista tulleille lapsille.

– Yhteisen katsomusaineen tavoitteena on torjua eriytymistä ja lisätä yhteisymmärrystä eri uskontokuntiin kuuluvien ja niihin kuulumattomien ihmisten välillä. Olen iloinen, että opetusministeri Adlercreutz on ilmaissut tukensa yhteiselle katsomusaineelle, Sarkkinen sanoo.

Katsomusaine eli katsomusoppi olisi kaikille pakollinen oppiaine, johon osallistuisi jokainen lapsi uskonnollisesta taustasta huolimatta.

Sarkkisen mukaan katsomusoppi myös vähentäisi kustannuksia, sillä nykyisten eriytettyjen opetusjärjestelyjen sijaan kaikki oppilaat osallistuivat yhtäläiseen opetukseen. Kuitenkin alkuvaiheeseen liittyisi kertaluonteisia lisäkustannuksia esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukseen ja uuteen oppiaineeseen siirtymiseen liittyen.

– Katsomusoppiin siirtyminen parantaisi oppilaiden yhdenvertaisuutta ja lisäisi ymmärrystä uskonnoista, kulttuureista ja vakaumuksista osana opetusta. Se myös edistäisi uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumista, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen kertoo, kuinka elämänkatsomustiedon opiskelu on tarkoitettu uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille. Sen opetukseen voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös oppilas, jonka omaa uskontoa ei opeteta. Perusopetuslaki ei kuitenkaan tällä hetkellä salli evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan jäsenten osallistumista elämänkatsomustiedon opiskeluun.

Erillisten uskontoaineiden opetuksen loppuminen ei vaikuttaisi perheiden oman uskonnon harjoittamiseen koulun ulkopuolella.

– Koulun uskonnonopetusta ei ole nykyiselläänkään tarkoitettu tunnustukselliseksi huomauttaa Sarkkinen.