Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esittää työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosien palauttamista sekä niiden väliaikaista korottamista 500 euroon. Pekosen mukaan ratkaisu olisi tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa elinkustannusten nousu uhkaa pienituloisten arkea.
Pekosen ministerikaudella (2019–2021) korotettu 500 euron suojaosa oli käytössä koronakriisin aikana vuosina 2020–2021. Hänen mukaansa tuolloin toteutettu malli helpotti työn vastaanottamista ja tuki taloutta poikkeusoloissa.
– Suojaosien poisto on ollut yksi oikeistohallituksen pahimmista virheistä, jonka korjaaminen olisi nyt entistä tärkeämpää, Pekonen sanoo.
Hänen mukaansa korona-ajan kaltainen väliaikainen 500 euron suojaosa olisi toimiva kriisitoimi myös nykyisessä taloustilanteessa.
Pekonen korostaa, että mahdollisten tukitoimien tulisi kohdistua ennen kaikkea pienituloisiin, jotka hänen mukaansa ovat kärsineet eniten hallituksen leikkauksista. Suojaosien palauttaminen helpottaisi myös osa-aikaisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista.
– On käsittämätöntä, että työttömyys kasvaa edelleen Suomessa ja oikeistohallitus heittää ainoastaan kapuloita rattaisiin vaikeuttamalla työntekoa. Tällaiseen politiikkaan meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, Pekonen tiivistää.