Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle välikysymyksen köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela perustelee välikysymystä tuoreilla köyhyysluvuilla.

– Sosten tuoreen raportin mukaan jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä, Minja Koskela sanoo ja painottaa, että köyhyyskriisiä ovat syventäneet erityisesti oikeistohallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan.

Koskelan mukaan Orpon ja Purran hallituksen aikana talous ei kasva, mutta työttömyys ja asunnottomuus kasvavat ja leipäjonot pitenevät. Arvioiden mukaan yli 30 000 lasta on putoamassa köyhyyteen.

– Hallitukselta on jäämässä todella synkkä pahoinvoinnin ja syrjäytymisen perintö. Siksi vaadimme hallitusta joko toimimaan köyhyyskriisin lievittämiseksi tai antamaan tilaa toimintakykyisemmille voimille, Koskela sanoo.

Vihreiden eduskuntaryhmä on ilmoittanut liittyvänsä mukaan välikysymykseen. SDP on mukana valmisteluissa, mutta tekee lopullisen päätöksensä vasta, kun välikysymyksen teksti on valmis. Vasemmistoliitto on kutsunut myös muut oppositiopuolueet mukaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa, että oikeistohallitus on leikkausten lisäksi myös systemaattisesti heikentänyt työntekijöiden asemaa, minkä johdosta työelämän epävarmuus ja työssäkäyvien köyhyys lisääntyvät.

– Trumpin aggressiivinen ulkopolitiikka uhkaa nostaa suomalaisten elinkustannuksia merkittävästi. Elinkustannuksien nousu osuu erityisen rajusti niihin pienituloisiin, joihin myös hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet. Tässä tilanteessa hallituksen on oltava valmis tukemaan erityisesti pienituloisia suomalaisia, Pekonen sanoo.

Pekonen arvostelee hallituksen veropolitiikkaa syvästi epäoikeudenmukaiseksi. Suurimmat veronalennukset on kohdistettu suurituloisille, kun taas monien tavallisten palkansaajien verotus on tänä vuonna jopa kiristynyt.

– Ensi vuonna hallitus on käyttämässä lähes miljardin tehottomaan yhteisöveronalennukseen. Nyt olisi aika harkita veroalen perumista ja tukitoimia niille suomalaisille, joiden elämisen edellytyksiä hintojen nousu uhkaa, Pekonen ehdottaa.

Välikysymykseen osallistuvat puolueet jättävät välikysymyksen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.