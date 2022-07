Onko meillä muuten palloa? Timo Furuholmin kysymys latistaa mukavan tunnelman. Tässä sitä ollaan – Paavo Arhinmäen ja Furuholmin kanssa Helsingin Pallokentällä. Tarkoitus olisi potkia palloa ja puhua politiikkaa. Furuholm on ansainnut elantonsa aiemmin ensin mainitulla ja Arhinmäki jälkimmäisellä.

Mutta se pallo puuttuu. Kun sitä yritetään järjestää paikalle, voidaan sitten puhua ainakin politiikkaa. Furuholm on jo useamman vuoden ollut mukana vasemmistoliitossa, ja viime kesän kuntavaaleissa hän nousi ryminällä Turun kaupunginvaltuustoon.

– Taustalla on pitkä prosessi. Kun persujytky iski ensimmäisen kerran maahan ja rasismi nosti päätään, aloin ensimmäisen kerran miettiä sitä, että olisi mukava olla mukana puolustamassa parempia arvoja, Furuholm kertoo.

ILMOITUS ILMOITUS

2010-luvun alkupuolella Furuholm tunnettiin parhaiten hyvänä maalintekijänä. Siksi politiikkaan lähtö ei vielä silloin ollut relevanttia.

– Kun vuodet alkoivat loppua jalkapallon parissa, aloin miettiä hommia, jotka voisivat kiinnostaa. Olin seurannut Paavoa ja Litä läheltä ja tykännyt heidän tekemästään politiikasta. Ei siinä muuta tarvittu kuin keväinen flunssa, oikea mielentila ja lähestyvät kuntavaalit. Tulin siihen lopputulokseen, että ellen sitä nyt tee, en tee sitä ikinä.

Arhinmäelle Furuholm tai ”Pikku-Furkka” oli pitkään tuttu etenkin jalkapallokentiltä. Kuten Arhinmäki asian muotoilee, hän ei pitänyt Furuholmin turkulaisesta Inter-seurasta mutta hänen pelityylistään kyllä.

– Muistan yhden tilanteen Tapiolasta. Olin katsomassa Honka–Inter-matsia ja istuin Interin vaihtopenkin takana. Jossain vaiheessa Interin omistaja Stefan Håkans kääntyi ja sanoi, että tuo [Timo Furuholm] on muuten punainen. Vastasin, että tiedän hyvin.

Jalkapalloväki käyttää Furuholmista lempinimeä ”Furkka”. Vasemmistopiireissä jotkut puhuvat taas ”Pikku-Furkasta”, koska ”Furkka” tarkoittaa Timo Furuholmin isää Tapio Furuholmia. Hän on puolestaan tehnyt pitkän uran vasemmistossa.

– Kiinnitin huomiota, että Pikku-Furkka tuki Litä. Mietin, että tuossa olisi kyllä todella hyvä ihminen meille valtuutetuksi. Oli ajatuksena, että olen yhteydessä, Arhinmäki kertoo.

Ennen loppuhuipennusta tarinaan kuuluu seikkailu Lahdessa, jossa pelattiin Miesten Kolmosen ottelu. Joka tapauksessa Arhinmäen piti kysyä Furuholmia ehdolle kuntavaaleihin.

– Koska hän on nopea mies, hän oli ehtinyt itse asettua ehdolle ennen kuin ehdin pyytää.

Kärkiteemat

Politiikan kärkiteemat Furuholmilla liittyvät lapsiin ja nuoriin sekä sitä kautta kasvatukseen ja koulutukseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– Kasvatukseen ja koulutukseen voisi hyvin liittää lasten ja nuorten harrastamisen, joka oli minulle iso teema. Tälläkin hetkellä Turussa tehdään ratkaisuja, jotka nostavat harrastamisen hintoja.

– Sitä myöten siitä tulee entistä eriarvoisempaa, jolloin harrastamisen hyödyistä pääsevät nauttimaan ne, jotka pystyvät maksamaan.

Furuholmin mukaan ongelmasta puhuminen on ikuisuusasia.

– Haluaisin tarttua siihen, miten ongelmaa voitaisiin todella ratkoa. Emme voi olla tukirahastojen varassa.

Sosiaalisen median puolella Furuholmin Instagram-tilin nimi Fahrradhelm kertoo jo paljon. Suomeksi se kuuluu pyöräilykypärä. Kestävä liikkuminen onkin Furuholmille hyvin tärkeä asia.

– Se vastaa aika moneen meidän ongelmista. Puhutaan ilmastonmuutoksesta, ihmisten liikkumattomuudesta, kaupungistumisesta. Olemme päättäneet aikoinaan rakentaa kaupungit niin, että autoilla suhaillaan. Haluaisin olla tekemässä siihen muutosta.

Heti perään tulee lisäys.

– En ole kieltämässä autoilua. Autoilun sijasta pitäisi olla tarjolla hyviä vaihtoehtoja, jotka eivät vie valtavasti aikaa.

Sosiaaliturvan osalta Furuholm haluaa olla siirtämässä Suomea kohti perustuloa.

– Työn tekeminen on muuttunut paljon. Jalkapalloilijana olen päässyt tutustumaan läheltä, millaista on kun ei ole sosiaaliturvaa.

Pallo löytyy

Saatiinhan se pallo. Nyt päästään asiaan eli rangaistuspotkukilpailuun. Arhinmäki oli aikoinaan lupaava maalivahti, joskin uran päättymisestä on jokunen vuosi. Mahdollisuuksia pitäisi olla, sillä Furuholm menee lipsauttamaan, ettei urallaan ollut kovin hyvä rangaistuspotkujen vetäjä.

Vielä on tosin yksi ongelma – pallossa ei ole tarpeeksi ilmaa. Onneksi tekonurmikenttä on vapaasti kaikkien käytettävänä, joten vierestä löytyy apua. Pumppua lainaa maajoukkueessa ja Englannin liigakentillä pitkän uran tehnyt Jussi Jääskeläinen, joka on valmentamassa poikaansa, joka on tehnyt uraa Englannin ammattilaiskentillä.

Jalkapallokenttien tilanne on parantunut viime vuosina Helsingissä huimasti, kun lähes kaikki vanhat hiekkakentät ovat muuttuneet tekonurmikentiksi. Arhinmäki hehkuttaa, että tekonurmikentät ovat harvoin tyhjinä. Niinpä, niillä voi nykyään törmätä useampiin jalkapallotähtiin – entisiin ja nykyisiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Monet kentät ovat seurojen omistuksessa, mutta Arhinmäki huomauttaa kaupungin asettaneen sopimuksiin ehtoja.

– Sopimuksissa on se, että koulut saavat käyttää kenttää ja lapset saavat kenttää vuorojen ulkopuolella juuri sen vuoksi, että saadaan liikuntapaikkoja. Vanhemmalle väestölle meillä on sitten ulkokuntasaleja ja luontoreitit – ne ovat äärimmäisen tärkeitä.

Furuholmin kotikaupungissa Turussa tilanne on heikompi.

– Kun nykyään puhutaan lapsista ja nuorista, yhtä tärkeitä ovat ikäihmiset. Lasten ja nuorten suhteen taistelu käydään aika pitkälti pelikonsoleita vastaan. Hiekkakenttä, metalliverkko, ilman valaistusta, niillä taistelun häviää.

– Turussa – kuten ehkä monessa muussakin asiassa – on vain jätetty tekemättä asioita. Tietyt olosuhteet ovat parantuneet, mutta lähiöissä tilanne on heikompi, Furuholm sanoo.

Furuholm herättelee pohdintaa siitä, mitä ylipäänsä on liikkuminen.

– Liikkuminen ei ole harrastamista. Meillä on käsitys, että ajetaan autolla tunniksi harrastamaan ja sitten ajetaan kotiin. Liikkumista tapahtuu arjessa, se on aktiivista siirtymistä paikasta A paikkaan B. Turussa esimerkiksi 1- ja 2-luokkalaisille on annettu suositus, ettei kouluun tultaisi pyörällä. Se kertoo aika paljon yhteiskunnastamme, hän toteaa.

Mutta nyt siihen rankkarikisaan. Vaikka Furuholm aloittikin nuorena maalivahtina, ei hän saa yhtään Arhinmäen rankkaria kiinni. Mutta ei Arhinmäkikään nappaa yhtään Furkan vetoa. Ratkaisu nähdään neljännellä vetokierroksella, kun Arhinmäki kiskaisee vetonsa jalkapallokielellä suht rumasti yli.

– Kisa ei olisi loppunut ikinä, ellen olisi vetänyt yli, Arhinmäki selittää.

Loppuhuipennus

Furuholm voitti urallaan Veikkausliigan kerran, samoin liigan maalikuninkuuden. Hän pelasi Saksassa useamman vuoden ammattilaisena. Kutsu kävi myös maajoukkueeseen. Ura päättyi viime syksynä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Poliitikkoura on kestänyt vähemmän aikaa, mutta sen aikana hän on noussut kaupunginvaltuutetuksi ja aluevaltuutetuksi. Vielä ei ole kuultu, aikooko Furkka tavoitella kansanedustajan paikkaa.

– Kyllä mä vaaleissa olen mukana. Paljon tässä on tapahtunut, kun hyppäsin mukaan. Koen, että se on jotain, mitä haluan tehdä. Se on myös minun vastuuni, koska kannatusta on löytynyt. Katsotaan, minkälainen seikkailu niistä tulee.

Arhinmäki ei luonnollisestikaan pahastu Furuholmin ilmoituksesta.

– Näen kaiken potentiaalin eduskuntaan. Vasemmistolainen työväenliike on ollut pitkään urheiluliike. Viimeisten vuosikymmenten aikana se on kadonnut. Huippu-urheilusta on tullut porvarien temmellyskenttää.

– On tärkeä näyttää, että voi olla muutakin kuin kokoomuslainen huippu-urheilija. Pikku-Furkka on näyttänyt rohkeasti, että ammattiurheilija voi ottaa kantaa.