Ralf Sund Syntynyt 30.5.1955 Tehyn ekonomisti 2020–2022 STTK:n pääekonomisti 2005–2019 Vasemmistoliiton puoluesihteeri 1995–2001

Pitkän uran vasemmistossa ja ay-liikkeessä tehnyt Ralf Sund on aloittanut työskentelyn opetusministeri Li Anderssonin talouspoliittisena erityisavustajana. 67-vuotias Sund aloitti tehtävässä maanantaina 1. elokuuta. Hän korvaa tehtävässä Lauri Holapan, joka palasi tutkijaksi.

Viimeksi Sund työskenteli sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn pääekonomistina. Siellä hän oli jo ehtinyt sopia töiden päättymisestä, kun sai vinkin erityisavustajan paikasta. Sund kuvailee olevansa ”into piukalla” uudesta työstä.

– Joskus puhutaan työn imusta, niin onhan se aivan huikea. Päästä osallistumaan pieneltä osin talouspolitiikan sovittamiseen tähän erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen.

– Olen yli 40 vuotta harrastanut talouspolitiikkaa. Olen erittäin usein ollut talouspolitiikan päätöksenteossa eteisessä. En ole koskaan päässyt huoneeseen. Minua on aina kiinnostanut, mitä siellä huoneessa tapahtuu. Nyt kun tuli mahdollisuus päästä sisään huoneeseen, kävi houkutus aivan pitelemättömäksi, Sund kertoo KU:lle.

Ukrainan sota ja sen myötä Euroopassa ennätyskorkeaksi kivunnut inflaatio sekä edelleen jylläävä korona muodostavat melkoisen cocktailin hallitukselle, joka valmistautuu viimeisen budjettinsa valmisteluun. Siinä työssä Sundilla tulee olemaan merkittävä rooli.

– Pitääkö finanssipolitiikassa painaa kaasua vai jarrua? Sitä on tullut mietittyä. Kyllähän se enemmän kaasun puolella on.

Samalla Sund muistuttaa, että Suomen taloudellinen tilanne on hyvä. Hän kuvailee Suomen olevan paremmalla puolella monella tapaa.

– On hämmentävää, miten huikean hyviä lähimenneisyyden luvut taloudesta ovat. Työllisyysastetavoite, jolle paljon naureskeltiin, on saavutettu. Lähtötilanne ensi vuoteen, josta povataan hankalaa, on vallan loistava, Sund sanoo.

– Tässä on valtavat mahdollisuudet onnistua.

Sund naurahtaa, että kun aikoinaan opiskeli taloustiedettä, oli inflaatio yksi yleisimmistä ongelmista.

– Sitten meni parikymmentä vuotta ja koko inflaatio unohdettiin. Nyt se on taas läsnä. Vanhoilla opeilla on yllättävän paljon käyttöä.