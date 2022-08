Helsingin kaupungin suhtautuminen työntekijöihinsä osoittaa ylimielisyyttä. Tätä mieltä ovat vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund ja kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo.

Helsingin kaupungilla on ollut huhtikuusta lähtien vaikeuksia palkanmaksussa. Jotkut työntekijät ovat jääneet ilman palkkaa ja joillekin palkkaa on maksettu virheellisesti. Tilanne kärjistyi kaupungin siirryttyä uuteen tietojärjestelmään Sarastiaan. Siinä on ilmennyt yllättäviä ongelmia. Jo sitä ennen kaupungilla oli pulaa palkanlaskijoista.

– Ei ole hyväksyttävää että meidän elintärkeitä työntekijöitä on pidetty tällaisessa tilanteessa kuukausikaupalla, Haglund sanoo.

”Meidän on voitettava työntekijöidemme luottamus uudelleen.”

Pormestari matkailee

Honkasalo muistuttaa siitä, että sotkun selvittämisessä pormestarilla ja kansliapäälliköllä on keskeinen rooli. Hän ihmettelee, että pormestari Juhana Vartiainen (kok.) matkailee samaan aikaan maauilmalla edistämässä Helsingin asiaa, viimeksi Singaporessa.

– Luulisi palkanmaksun ongelmien olevan tällä hetkellä prioriteetti numero yksi, hän sanoo.

Häntä huolestuttaa sekin, millaiset kustannukset sotkusta aiheutuvat kaupungille.

– Kokoomus hakee tehostamista kaikesta. Tässä näkyy, mihin se pahimmillaan johtaa, hän arvioi.

Honkasalo pitää ongelmallisena sitäkin, että kansliapäällikkö Sami Sarvilinna on yksin päättänyt valtuuttaa konsulttiyhtiö Deloitten selvittämään palkanmaksun ongelmia. Deloitte toimii muun muassa taloushallinnon alalla.

– Yritykselle on maksettu yhteensä kolme miljoonaa euroa ilman kilpailutusta päätöksillä, jotka on tehty ohi poliittisen päätöksenteon.. Kustannukset katetaan henkilöstöosaston budjetista syksyn 2022 osalta, Honkasalo toteaa Kansan Uutisille.

– Yleensä tämän kokoluokan hankinnat tuodaan kaupunginhallituksen päätettäviksi. Minua ihmetyttää, että miksei näin ole tehty nyt.

Ensimmäinen suorahankintapäätös Deloitten kanssa tehtiin maaliskuussa, tuorein heinäkuussa.

Poliitikot paitsiossa

Veronika Honkasalo pitää ongelmana sitä, että asian hoitaminen on ollut pienen ihmisjoukon käsissä.

– En muista Helsingissä olleen näin vakavaa ongelmaa ja vielä sellaista, että poliittisten päätöksentekijöiden tuntuu olevan mahdotonta päästä siihen käsiksi, hän sanoo.

– Puolueet ovat jo keväästä asti olleet yhtä mieltä siitä, että asia pitää korjata. Mutta ongelmia on paljon ja uusia ilmenee koko ajan.

Haglund toteaa kaupungin johdon antaneen pitkin kevättä ymmärtää, että tilanteeseen on reagoitu ja resursseja lisätty.

– Mutta on ilmiselvää, että ne toimet eivät ole olleet riittäviä, hän arvioi.

Hän toteaa olleensa paitsiossa tiedon suhteen, vaikka on valtuustoryhmän puheenjohtaja.

– Koen, että tietoa ei ole välitetty riittävästi niistä toimista, joihin on ryhdytty tai siitä, mikseivät ne ole toimineet tarpeeksi hyvin.

Nyt kaupunginhallitus odottaa elokuun kokoukseensa selvityksen siitä, mitä on tapahtunut.

Ongelma johtamisessa

Honkasalon mielestä palkanmaksuvyyhti kertoo siitä, millaista Helsingin kaupungin työnantajapolitiikka on.

– Miten työntekijöitä voidaan kohdella näin huonosti? Miten voidaan antaa tilanteen jatkua kuukausikaupalla, hän kysyy.

Hän on saanut työntekijöitä paljon viestejä siitä, kuinka luokatonta asiasta tiedottaminen on ollut.

– On ollut yksi sähköpostiosoite, johon voi ottaa yhteyttä. Sähköposteihin ei kuitenkaan ole vastattu.

Hän toteaa kaupungin henkilöstön venyneen koronapandemian aikana äärimmilleen.

– Samaan aikaa on valtava rekrytointiongelma esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Voi miettiä, miten tämä lisää Helsingin houkuttelevuutta työnantajana.

Honkasalo arvioi, että kyse on pitkästä perinteestä.

– Aina, kun oli asia koskee työntekijöitä, joutuu näkemään valtavasti vaivaa sen eteen, että heidät otetaan vakavasti, hän sanoo kokemuksistaan poliitikkona.

– Tämä vyyhti ja sen katastrofaalinen ulottuvuus kertoo siitä, miten ylimielisesti työntekijäöihin suhtaudutaan. Kyse on ennen kaikkea johtamisongelmasta.

Korvattava työntekijöille

Haglundin mielestä on selvää, että palkanmaksun viivästymisestä aiheutuneet ongelmat tulee korvata työntekijöille.

– Ei riitä, että palkanmaksu saadaan toimimaan. Näistä kuukausista on pakko tulla kompensaatio, hän sanoo.

Kaupungin taholta on annettu ymmärtää, että ongelma on koskenut pientä osaa sen työntekijöistä.

– Mutta työntekijöiltä tullut palaute kertoo, ettei kyse ole marginaalisesta ongelmasta. Ongelmaa esiintyy kauttaaltaan läpi henkilöstön, Haglund sanoo.

Haglundin mielestä pormestarin tulisi vastata palkanmaksua koskeviin kysymyksiin niin julkisuudessa kuin erikseen poliitikoille.

Haglund ei näe muuta ulospääsyä tilanteesta kuin resurssien lisäämisen.

– On laitettava resursseja siihen, että järjestelmä saadaan toimimaan ja myös siihen, että saadaan työntekijöiden kärsimyksille kompensaatiota. Meidän on voitettava työntekijöidemme luottamus uudelleen.