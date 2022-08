Moneen kuukauteen Helsingin työntekijät eivät ole voineet luottaa saavansa palkkansa ajallaan. Ehkä palkkaa ei tule lainkaan. Ehkä se on laskettu väärin. Ehkä sitä ei ole ilmoitettu verottajalle.

Lastenhoitajat, putkiasentajat ja lappuliisat ovat kuukausien ajan joutuneet elämään epätietoisuudessa, tutkimaan palkkakuittien kryptisiä merkintöjä ja pahimmassa tapauksessa ottamaan pikavippejä maksaakseen vuokran, ruoat ja lääkkeet.

Kaupungin palkanlaskijat taas joutuvat tekemään töitä seitsemän päivää viikossa ratkeamispisteessä.

”Virheiden korjaamiseen osallistuu laajasti nyt koko palkkahallinnon henkilöstö, ei ainoastaan tehtävään erikoistunut henkilöstö.”

Samaan aikaan Helsingillä on yhdeksänsataa avointa työpaikkaa. Ei taida olla paljoa hakijoita.

Kaiken takana on Sarastia-yhtiön toimittama uusi palkanmaksujärjestelmä, joka on otettu käyttöön, vaikka se ei toimi. Miten tähän on päädytty?

Syypäitä ja syyttelyä

Syitä on useita, mutta yksi syy on, että kaupunki pyrki populistisesti karsimaan byrokratiasta. Helsingin Sanomien tekemän haastattelun mukaan palkanlaskijoiden määrä on laskenut ja samalla heidän työmääränsä on kolmessa vuodessa kasvanut puolella.

Toinen syy johtuu kaupungin aikaisempaan Hijat-palkanmaksujärjestelmään, jonka oli toimittanut CGI Suomi Oy. Hijat oli käytössä yli 30 vuotta eikä vastannut enää nykyajan tarpeita. Viiden vuoden ajan CGI lupasi tehdä siitä uuden version, mutta vuonna 2020 lopulta sanoi, että ei teekään. Firma oli luvannut pitää Hijatin toiminnassa tämän vuoden loppuun saakka.

Tämän vuoksi kaupungille tuli kiire hankkia uusi systeemi. Sellaiseksi valikoitui Sarastia Oy:n Sarastia365 HR, joka otettiin käyttöön keväällä. Toistaiseksi sitä ei ole saatu toimimaan varmuudella.

Onko vika ohjelmistossa vai sen käyttäjissä? Kaupungin mukaan ensimmäisessä, Sarastian mukaan jälkimmäisessä. Asiasta päävastuussa olevat digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama, henkilöstöjohtaja Nina Gros, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna tai pormestari Juhana Vartiainen ovat julkisuudessa lähinnä vakuuttaneet, että ei tässä mitään, ja pian homma korjaantuu. Ei ole korjaantunut.

Kaupungin palkanmaksua hoitavan Talouspalveluhallinnon toimitusjohtaja Ulla Kukkonen puolestaan on vaihtanut työpaikkaa. Hän on nykyään Sarastian liiketoimintajohtaja. Kukkonen on kiistänyt eturistiriidat useissa haastatteluissa.

Konsultit apuun



Helsinki on sijoittanut miljoonia euroja rahaa konsulttiyhtiö Deloittelle. Pormestari Juhana Vartiaisen mukaan kaupungilla on ”piikki auki” ja nyt ei tarvitse ”sniidata” eli kitsastella.

Näin tilanne on varmaankin koettu myös jo kolme miljoonaa tienanneen Deloitten päässä. Heinäkuussa kansliapäällikkö Sarvilinna päätti yksin tilata heiltä 1,8 miljoonan euron edestä konsultaatiota.

Helsinkiläinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo (vas.) kysyy, miksi noin suurta hankintaa ei normaaliin tapaan tuotu kaupunginhallitukseen. Sarvilinna oli kuitenkin tehnyt hankinnan juuri kaupunginhallituksen kesälomien alettua, jolloin se oli jo hyväksytty siinä vaiheessa, kun päättäjät palasivat kokoussaliin.

Ylimääräisen mausteen Sarvilinnan ja Deloitten väliseen diiliin tuo se, että vaikka hinnasta on sovittu, sisällöstä ei. Vielä ei siis tiedetä, mitä tällä rahalla saadaan. Sarvilinna kieltäytyi kommentoimasta asiasta kysyneelle Iltalehdelle.

Valoa tunnelin päässä



Maanantaina Helsingin kaupunginhallitus käsitteli palkkakaaosta henkilöstöjohtaja Nina Grosin kanssa. Grosin arvion mukaan palkanmaksu on koko ajan kehittymässä parempaan suuntaan, mutta normaalitilanteeseen pääseminen kestää koko syyskauden.

Tiedotteen mukaan kesäkuussa palkkoja jäi kokonaan maksamatta 412 kappaletta, heinäkuussa enää 141 ja suunta on edelleen alaspäin. Yksikin maksamaton palkka voi kuitenkin viedä työntekijän elämän kaaokseen, kolmesta puhumattakaan.

– Virheiden korjaamiseen osallistuu laajasti nyt koko palkkahallinnon henkilöstö, ei ainoastaan tehtävään erikoistunut henkilöstö. Tilanne ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä, ja teemme kaikkemme tilanteen ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti, Gros sanoo tiedotteessa.

Helsinki myös lupaa työnantajana maksaa viivästyskorot ja huolehtia siitä, että esimerkiksi Keva ja Kela maksavat etuudet oikein.

– Muut mahdolliset hyvitykset vaativat vielä erillistä valmistelua, pormestari Vartiainen kertoo.

On esimerkiksi ehdotettu, että kaupunki korvaisi pikavipin, jonka työntekijä on joutunut ottamaan myöhästyneen palkan vuoksi.

Tiedotteen mukaan Vartiainen tilaa elokuussa ”ulkopuolisen selvityksen tilanteeseen johtaneista syistä”. Jäämme jännittyneinä seuraamaan, miltä konsulttiyhtiöltä selvitys tilataan.

Juttua muokattu 10.8.2022 klo 11.04. Jutusta on poistettu kaksi lausetta, joista saattoi saada väärän tulkinnan. Sarastian palkkajärjestelmä toimii oikein, jos siihen syötetyt tiedot ovat oikein. Näin ollen lause ”Toistaiseksi sitä ei ole saatu toimimaan varmuudella.” ei pitänyt paikkaansa. Samoin jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että Sarastia olisi aiheuttanut palkanmaksuongelman. Ongelma johtuu kaupungin toimista.