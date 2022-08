Maailman kauppajärjestö WTO on sopinut kalastustukien lopettamisesta. Sopimus on järjestön ensimmäinen, jonka pontimena on huoli ympäristöstä eli kalakantojen hupenemisesta. Valtioiden maksamien tukien poiston uskotaan vähentävän ylikalastusta.

WTO käytti sopimuksesta neuvottelemiseen 21 vuotta. Samana ajanjaksona Jamaikan Rocky Pointin kalastajien elämää ovat kurittaneet yhä uudet luonnonvoimien ja talouden tuomat vaikeudet. Moni on vaihtanut ammattia.

Rocky Point oli Jamaikan suurin kalastajakylä, joka kukoistuksensa aikaan houkutteli kalastajia koko rannikon pituudelta. Kylä kasvoi kaupungiksi ja peitti ympäröivät sokeriruokopellot ja kosteikot. Nyt kalastajat sanovat, että Rocky Pointin luonut ammattikunta on kuolemankielissä.

Rocky Pointin kaltaisille yhteisöille tuet tarkoittavat jotain perin muuta kuin suuria kalastuslaivastoja maailman merille lähettäville teollisuusmaille.

Pakko tehdä muita töitä



Koronarajoitukset leikkasivat kalastajien tuloja, sillä he joutuivat pyytämään lähes tyhjäksi kalastetuilla lähialueilla. Nykyään kalastajat pääsevät taas kauemmas, mutta päiväkausienkaan työn jälkeen heille ei jää käteen kuin hädin tuskin tarpeeksi polttoainekustannusten kattamiseen, jos sitäkään. Laskujen maksaminen on muuttunut vaikeaksi.

Viisikymppisen kalastajan Bradley Bentin täytyy nykyään hakea lisätuloja veneiden korjaajana. Kolmen vuosikymmenen aikana kalastaessa hankitut lisätaidot auttavat häntä vaikeina aikoina.

Bentin kaltaisten Rocky Pointin kalastajien täytyy nyt purjehtia jopa toistasataa kilometriä kalaa saadakseen. Moni on luopunut ammatista tai Bentin tavoin alkanut tehdä ohessa muita töitä. George Henry perkaa kaloja henkensä pitimiksi.

Harvoin tarjolla



Jamaikan maatalous- ja kalastusministeriön mukaan kalastajayhteisö kärsi koronasulun aikana vuonna 2020 arviolta 23 miljoonan Yhdysvaltain dollarin tappiot. Vuoden 2020 marraskuussa maan hallitus ilmoitti avustuksista kalastajille. Kalastajien ensiriemu laimeni, kun selvisi, että apua sai vain 4 740 ihmistä. Kalastajarekisterissä on 26 000 nimeä ja kaikkiaan kalastajina itseään pitää noin 40 000 ihmistä.

Jamaikan 137 kalastajayhteisön saamat vaatimattomat avustussummat ovat WTO:n katsannossa tukia siinä kuin kokonaisten laivastojen saamat miljardit. Suurimmat tukien antajat ovat Yhdysvallat, EU, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa, Venäjä ja Kiina.

Vuonna 2020 FAOn julkaisemassa katsauksessa maailman kalastuselinkeinoon todettiin tukien edistävän laitonta ja laillista ylikalastusta sekä alueellisten kalakantojen pienentymistä.

Karibian valtioissa enimmäkseen uskotaan, että WTO:n ehdotukset suosivat kalastuksen suurvaltoja. Antiguan ja Barbudan pääministeri Gaston Brown puhui koko Karibian yhteisön suulla, kun hän huomautti, että alueella tukina vuosittain maksettu 9,7 miljoonaa dollaria on alle prosentti koko maailman kalastustuista.

Karibian kalastajien tuet ovat vähäisiä ja harvoin saatavilla. Tukia annetaan kriisiaikoina, ja saajat ovat pienimuotoisen kalastuksen harjoittajia, joita on 90 prosenttia alueen ammattikalastajista. George Henry kuuluu niihin, jotka eivät ole tukia saaneet. Hän on katkera.

– Minun täytyy perata kaloja, sillä vain rahanjakajien ystävät saivat apua, Henry tuhahtaa.

