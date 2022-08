Inflaation singahdettua Zimbabwessa 256,9 prosenttiin Dambudzo Chaurukalla ei ole enää varaa ostaa leipää.

Chauruka, 49, on valtion virkamies ja hänellä on kuusi kouluikäistä lasta. Hän ansaitsee kuukaudessa 126 000 Zimbabwen dollaria (ZWD), hieman alle 350 euroa. Leipä maksaa lähes 1,3 euroa. Sen hinta on noussut noin kolminkertaiseksi sen jälkeen, kun sotilaat viisi vuotta sitten syöksivät vallasta presidentti Robert Mugaben.

Leivän lisäksi muutkin elintarvikkeet ovat kallistuneet, naudanliha maksaa lähes 9 ja kanankoivet yli 20 euroa kilolta.

– En voi ostaa leipää joka päivä. Jos kulutan rahaa päivittäiseen leipään, rahat eivät riitä vuokraan ja muihin elintarvikkeisiin perheelleni, Chauruka kertoo.

Sota Euroopassa nostaa hintoja Afrikassa

Toukokuussa 2022 Zimbabwen kuluttajaneuvosto arvioi, että viisihenkisen perheen elättäminen vaati vähintään 127 000 ZWD:n eli noin 350 euron kuukausiansioita. Tällä hetkellä summa on laukkaavan inflaation vuoksi jo suurempi.

Inflaation vuoksi myös polttoaineen hinta on heilahdellut ja se näkyy perushyödykkeiden ja palveluiden hinnassa.

Chauruka perheineen asuu tiheästi asutussa Kuwadzanan lähiössä Zimbabwen pääkaupungissa Hararessa. Sota Ukrainassa on haitannut ruuan kuljetuksia Zimbabween ja muihin kehittyviin maihin. Seurauksena Chaurukan ja monen muun perhe on joutunut näkemään nälkää.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen vehnän hinta on Zimbabwen mylläriyhdistyksen (Grain Millers Association of Zimbabwe, GMAZ) mukaan noussut lähes kahdella sadalla eurolla tonnilta ja aiemmin niin tavallisesta elintarvikkeesta kuin leivästä on tullut ylellisyystuote.

Heinäkuun 22. päivä Venäjä ja Ukraina viimein allekirjoittivat sopimuksen viljanviennistä Ukrainan Mustanmeren satamista. Sopimusta todistaneet YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoivat sen helpottavan globaalia ruokakriisiä.

Sopimus saa hymyn nousemaan myös kovaa työtä leipänsä eteen tekevien kaupunkilaisten kasvoille.

– Olen nyt optimistinen ja uskon Venäjän ja Ukrainan sopimuksen avaavan elintarvikkeiden kuljetuksen maihin, joissa viljaa tarvitaan ja näin helpottavan ruokapulaa ja laskevan ruuan hintaa, sanoo hallitukselle työskentelevä Nyson Mutuva.

Omat resurssit ruuantuotantoon



Sotivien maiden uusi sopimus herättää toivoa myös Jonathan Gundan ja muiden vähittäiskauppiaiden keskuudessa. Gundan kauppa sijaitsee Mbaressa, Hararen vanhimmassa osassa.

– Olen keskeyttänyt leivän ja pullan myynnin. Itse asiassa olen keskeyttänyt kaikkien vehnätuotteiden myynnin, mutta Venäjän ja Ukrainan uusi sopimus saattaa tarkoittaa, että voin kohta aloittaa kaupanteon uudelleen, Gunda sanoo.

Venäjän ja Ukrainan sota nähdään syylliseksi elintarvikepulaan ja inflaatioon, mutta Maailman ruokaohjelman eteläisen Afrikan johtaja Menghestab Haile kehotti toukokuussa Zimbabwea ja ympäröiviä maita lisäämään ruokaomavaraisuuttaan.

– Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) alueella on vettä, maata ja viisaita ihmisiä, joten pystymme tuotantoon täällä, Haile muistutti.

– Monipuolistetaan tuotantoa ja aletaan tuottaa ruokaa itsellemme.

