Turkulainen Anna Mäkipää hakee vasemmistoliiton puoluesihteeriksi. Mäkipää tulee haastamaan nykyisen puoluesihteerin Mikko Koikkalaisen, joka ilmoitti viime viikolla hakevansa jatkokautta.

– Lähden täydellä sydämellä puoluesihteerikisaan. Vahvuuteni on, että tunnen puolueen läpikotaisin ja otan asiat nopeasti haltuun. Minulla on vahvat verkostot ja olen motivoitunut tekemään töitä hyvällä energialla, Mäkipää sanoo tiedotteessaan.

Puoluesihteeri valitaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa marras-joulukuussa. Mäkipää huomauttaa, että eduskuntavaalit odottavat jo huhtikuussa.

– Niissä ratkaistaan jatkuuko tällä hallituskaudella alkanut hyvinvointivaltion kunnianpalautus. Puoluesihteerinä toisin tekemisen meininkiä yhteiseen kampanjaamme.

Mäkipää tiivistää, että eduskuntavaalien tulos on puolueen näkökulmasta ratkaisevaa. Vaalituloksen pohjalta jaetaan resurssit, joilla puolue voi edistää tavoitteitaan seuraavat neljä vuotta.

– On tärkeää tehdä töitä pitkäjänteisesti myös vaalien välillä. Puolue olemme me kaikki ja siksi on tärkeää innostaa jäsenistöä toimimaan, tukea ihmisiä heidän tavoitteissaan ja johtaa esimerkillä.

Ministerin erityisavustaja

Tällä hetkellä Mäkipää työskentelee opetusministeri Li Anderssonin erityisavustajana. Sitä ennen hän on työskennellyt keskusliitto SAK:ssa alue- ja järjestöasiantuntijana sekä Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:ssä pääsihteerinä. Koulutukseltaan Mäkipää on filosofian maisteri ja ravintolakokki.

– Nykyisessä työssäni erityisavustajana olen tottunut tiukkaan työtahtiin, kovaan paineeseen ja siihen, että asioita pitää ratkoa ripeästi. Politiikan arki ja puoluesihteerin työ on tiivistahtista. Aiemmat kokemukseni ja paineensietokykyni ansiosta minulla on juuri niitä ominaisuuksia, joita puoluesihteerinä menestyäkseen tarvitaan, Mäkipää sanoo.

Mäkipään mukaan yksi puoluesihteerin tärkeimmistä töistä on johtaa puolueen työntekijöiden työtä.

– Työssä jaksaminen ja hyvinvointi ovat paitsi vasemmiston arvojen keskiössä, myös edellytys sille, että työntekijämme voivat onnistua työssään ja ovat sitoutuneita työhönsä. Esihenkilönä saamani palautteen mukaan olen innostava ja muiden näkökulmat huomioiva päättäväinen johtaja.

Ehdokkaiden paneeli toiveissa

Mäkipää sanoo tiedotteessaan toivovansa, että puoluesihteerikisassa osallistetaan laajasti jäsenistöä.

– Korona-ajasta on opittu esimerkiksi digityövälineiden hyödyntämistä. Puoluesihteeriehdokkaiden paneeli etäyhteyksin olisi hyvä keino ruokkia yhteistä keskustelua. Toivottavasti sellainen järjestetään.

– Tulevalla kaudella haluan nähdä puolueen kehittyvän suuntaan, jossa jokainen löytää itselleen sopivan tavan toimia ja että yhä uusia ihmisiä tulee mukaan toimintaamme. Puolueemme rikkaus ja vahvuus on moninainen jäsenistö.

