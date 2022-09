Oli pelättävissä armotonta menoa Suomen korismiesten maanantaisessa myöhäispelissä Prahan EM-kisoissa. Susijengiä vastaan ryhmittyi Serbia, lajin ehdotonta keulaa Euroopassa. Pahimpina pelotteina olivat NBA-liigan kiintotähti sentteri Nikola Jokic, ja pelintekijä Vasilije Micic.

Peli oli Suomen kolmas Prahan alkulohkossa, avauksessa oli hävitty Israelille mutta toisessa pelissä nuijittu Puola. Serbialla oli alla kaksi selvää voittoa. Muut ovat pelanneet niin ristiin, että jatkoon pääsy vaatisi Suomelta kolmea voittoa viidestä ottelusta.

O2 Arenan katsomossa jännitti taas monituhatpäinen suomalaisyleisö, ja serbialaisiakin oli paikalla runsain joukoin. Pelinalustunnelmat olivat kiihkeitä.

ILMOITUS ILMOITUS

Serbia oli ylemmällä taitotasolla kuin Suomi.

Susijengille ei etukäteen kasautunut ennakkosuosikin painetta – voitto kuitenkin kelpaisi kummasti…

Suomelta Edon Maxhuni aloitti korinteon, 2–0, Lauri Markkanen jatkoi, 4–2. Nikola Jokic nosteli kuitenkin alta tehokkaasti. Mutta jo 4½ minuutissa Maxhuni oli tehtaillut 10 pistettä, ja Suomi johti 15–10. Serbia kuittasi oitis 14–0-jaksolla. Aikalisälle mentiin 15–24-tappiolla – aikaisemminkin olisi ollut jo syytä.

Elias Valtonen upotti kolme vaparia – vihdoin taas pisteitä. Serbia kuitenkin ylläpiti vauhtia ja heittotarkkuutta, ja pikkutauolla oli rakoa 11 pistettä serbien eduksi, 33–22.

Kakkosjakson Serbia aloitti 8 pikapisteellä minuutissa, ja Lassi Tuovi otti ryhmänsä tauolle. Suomen heittosihti oli kateissa, ja palloja menetettiin liukuhihnalta. Serbia rikkoi raa’asti jo keskikentällä. Vihdoin 4 minuutin pelin jälkeen Markkanen latasi kolmosen sisään Jokicin nenän edestä.

Sasu Salin sai ensi kolmosensa pelin sisään ajassa 15:11 (27–46), ja Serbian valmentaja Svetislav Pesic pyysi heti aikalisän. Jakson lopulla ero ylitti 20 pistettä, serbit hallitsivat yhä suvereenimmin, ja puoliaika koitti heidän johtonumeroin 62–34.

Mietittävää ja petrattavaa jäi, oltiin joka suhteessa ottavana osapuolena.

Suomen pistesaldo oli kapeasti vain Maxhunin (10), Valtosen (10) ja Markkasen (9) harteilla. Serbian juonikas Micic oli koonnut 12, Jokic maltillisesti 9 pistettä. Levyreitä Serbia hallitsi 17–12.

Kolmas jakso alkoi rohkaisevasti Markkas-donkilla ja -nostolla, ja kohta kolmosella! Ero kapeni hivenen. Shawn Huffin torjuessa korin alla Jokicin Susifanit riemastuivat, ja Huff teki myös kaksi nättiä koria.

Serbia heitti koko ajan tasaisen tarkasti, dominoi korin alla, ja ero kävi yli 30 pisteessä. Viimeiselle lepotuokiolle päästiin tilanteessa 76–48. Peli oli jo selvä, mutta kunnialla oli päästävä loppusummeriin asti.

Viimeisellä kympillä Serbian kolmostahti piti; lähes joka heitto upposi. Susijengi sai pisteitä alta ja vapareista, kauempaa juurikaan ei. Ero pysytteli yli 30 pointsissa, ja vasta aivan lopulla Suomen muutamia itsetuntoa kohottavia kaukoheittoja putosi sisään.

Lopputulos 100–70 kertoi joukkueiden tämäniltaisen kunnon. Serbia oli ylemmällä taitotasolla kuin Suomi, joka aloitti ottelun hyvällä tarmolla mutta jäi pian jyrän alle. Suomalaispisteistä vastasivat lähinnä Markkanen (18), Valtonen (10) ja Maxhuni (10), viime jaksolla kunnostautui myös Ilari Seppälä (7). Serbian pistemaakareita olivat tasapäisesti Misic (14), Nemanja Nedovic (14), Jokic (13) ja Nikola Kalinic (13).

Suomella on huomenna tärkeä sijoitusottelu Tshekkiä vastaan. Klo 18.30 alkavassa pelissä on jo pakkovoiton kiistämätöntä odotusta, mikäli Susijengin mieli palaa jatkovaiheeseen Berliinissä. Ja kyllähän se sinne palaa. Vaan huolellisemmin on pelattava, tiukemmin puolustettava, tuhoisammin heitettävä.

KU raportoi huomisestakin pelistä liki reaaliajassa.