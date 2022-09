Eduskunta jatkoi keskiviikkona iltapäivällä alkanutta potilasturvallisuuslain lähetekeskustelua myöhäiseen iltaan. Äänessä olivat lähinnä vasemmistoliittolaiset ja perussuomalaiset. SDP:stä kukaan ei sanonut mitään ryhmänjohtaja Antti Lindtmanin jälkeen.

Vasemmistoliiton puhujat vaativat lakiin aikalisää jo iltapäivän puheenvuoroissa, koska Helsingin käräjäoikeuden päätös teho-osastojen lakkojen kieltämisestä muutti tilanteen.

Illalla jatkuneessa keskustelussa Veronika Honkasalo piti tärkeänä, ettei eduskunta heikennä jo valmiiksi heikossa asemassa olevien naisvaltaisten alojen työntekijöiden oikeuksia enempää kuin viimesijaisena keinona on välttämätöntä ihmisten hengen turvaamiseksi.

– Me emme säädä tässä lakia vain tähän hetkeen, sillä niillä ratkaisuilla, joita perusoikeuksien rajoittamisen suhteen nyt teemme, on kauaskantoiset seuraukset. Lain perusoikeudellisen välttämättömyyden arviointi asettuu tänään vielä uuteen valoon käräjäoikeuden ratkaisun myötä. Se myös asettaa koko lain tarpeellisuuden uudelleenarvioitavaksi, koska akuuttia aikataulupainetta ei nyt ole. Toivon, että tämä asia otetaan nyt vakavasti harkintaan. Aikalisä on tarpeen.

Hoitajien puolella jo pitkään



Honkasalo muistutti vasemmistoliiton pitäneen jo pitkään esillä sitä, että jos hoitajapulaa halutaan vakavasti ratkaista, pitää parantaa muun muassa työoloja, työehtoja ja palkkoja.

– Olemme vaatineet tähän myös palkkaohjelmaa. Tätä kysymystä on tarkasteltava yhtenä isoimmista sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Honkasalon jälkeen puhunut Katja Hänninen jatkoi vasemmistoliiton seisseen johdonmukaisesti naisvaltaisen julkisen sektorin puolella myös silloin, kun se jäi yksin puolustamaan muun muassa hoitajien lomarahoja, joita leikattiin kilpailukykysopimuksessa.

”Kysymys on myös sukupuolesta”



Katja Hänninen sanoi, ettei voi hyväksyä lakiesitystä siinä muodossa, missä se on annettu eduskunnalle.

Tilanne ei Hännisen mukaan ole tullut eteen mitenkään yllättäen, vaan on pitkän historiallisen kehityksen tulos.

– Taustalla on valitettavasti ajattelumalleja, jossa julkisen sektorin merkitystä taloudelle ja tuottavuudelle ei haluta tunnistaa. Kyse on myös mitä suurimmassa määrin sukupuolesta. Monet poliittiset toimet ovat osoittaneet, ettei naisvaltaisia aloja nähdä yhtä tärkeinä ja tuottavina kuin miesvaltaisia aloja. Meidän on vihdoinkin haastettava ajatus taloudesta, jossa naisvaltaisen julkisen sektorin alat nähdään pelkkinä kuluerinä, joille on täysin oikeutettua maksaa vähemmän ja joilla työtä tehdään pelkästään kutsumuksena.

ILMOITUS ILMOITUS

– Nyt on viimeinen hetki avata silmät ja nähdä julkisen sektorin merkitys taloudelle ja haastettava oikeistolainen talouspuhe. Naisvaltainen julkinen sektori on talouden moottori siinä missä yrityksetkin.

Hännisen mukaan on ongelmallista rajata työntekijöiden lakko-oikeutta lainsäädännöllä.

– Vielä ongelmallisempaa on rajata tätä kaikille työntekijöille pyhää oikeutta varmuuden vuoksi, niin kuin hallituksen esityksessä sen nykyisessä muodossa tehdään.

– Lopuksi haluan todeta, että tätä nyt käsittelyssä olevaa lakiesitystä en voi hyväksyä.