Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, mitä valtaa sinulla on?

Minulla on välillistä vaikutusvaltaa yhteiskunnallisen keskustelun agendaan.

Sen lisäksi minulla on vaikutusvaltaa suomalaiseen yrityskenttään tiedon tuottajana ja palveluiden tarjoajana. Voin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan suomalainen yhteiskunta on menossa.

”Koska olen koulutukseltani käsitefilosofi, pidän jokaista sanaa strategiassa merkityksellisenä.”

Keskuskauppakamarin rooli on olla kauppakamareiden yhteistyöjärjestö, ja kauppakamareissa on suomalainen yrityskenttä alueellisesti järjestäytyneenä. Minun roolini on olla tulkkina poliittisen päätöksenteon, julkisen keskustelun ja yritysten toimintatapojen välillä. Ne eivät nimittäin aina kohtaa.

Mistä olet saanut valtasi?

Valtani sain Keskuskauppakamarin hallitukselta, joka valitsi minut tähän tehtävään.

Hallitus taas koostuu 15 suomalaisesta yritysjohtajasta, jotka on valinnut Keskuskauppakamarin valtuuskunta. Siinä on reilu sata yritysten, organisaatioiden ja järjestöjen johtajaa. Valtuuskunnan ovat valinneet alueelliset kauppakamarit, joita on 19.

Kenen etujen mukaisesti käytät valtaasi?

Sanoisin, että keskivertosuomalaisen. Esitämme sellaisia yhteiskunnallisia uudistuksia, joiden myötä Suomen kilpailukyky, talouskasvu ja niiden myötä myös hyvinvointi kasvavat.

Keskuskauppakamarin strategian nimi on Edunvalvonnasta ratkaisukeskeiseen vaikuttamiseen. Koska olen koulutukseltani käsitefilosofi, pidän jokaista sanaa siinä strategiassa merkityksellisenä, ja aivan erityisesti sen otsikkoa.

“Edunvalvonta” on sana, jota suomalaisissa järjestöissä käytetään kuvaamaan vaikuttamista. Osaan järjestöistä se sopii hyvin: ne valvovat suoraan omien jäsentensä etuja yhteiskunnassa ja ajavat niitä eteenpäin.

Etujärjestöajattelussa on myös ajatus yhteiskunnan eturistiriidoista. Se viittaa mielestäni myös vastakkainasetteluun. On hirveän hankalaa olla edunvalvoja, koska jäsenistöllämme – tai edes suomalaisella yrityskentällä – ei ole yhtä yksiselitteistä etua, jota määritellä. Siksi me teemme arvolähtöistä vaikuttamista. Sellaisten arvojen puolesta, kuten vapaus, vastuullisuus, markkinatalous ja vapaa kilpailu sekä mahdollisuuksien tasa-arvo.

Näiden arvojen pohjalta esitämme reformeja, joilla Suomesta saadaan mahdollisimman kilpailukykyinen ja hyvinvoiva yhteiskunta kaikille. Ajamme siis myös sellaisten ihmisten etuja, jotka eivät ole meidän jäseniämme.

Tällainen Suomi olisi myös paras mahdollinen toimintaympäristö suomalaisille yrityksille ja elinkeinoelämälle. Tavoittelemme siis yhteiskuntaa, jonka sivutuotteena syntyy välillisesti hyvää myös meidän jäsenistöllemme eli suomalaisille yrityksille.

Kenelle olet vastuussa?

Olen vastuussa suoraan Keskuskauppakamarin hallitukselle, mutta ajattelen kuitenkin olevani vastuussa myös meidän henkilökunnallemme siitä, että organisaatiomme toiminta on lupauksemme mukaista.

Olen vastuussa myös alueellisille kauppakamareille, joiden yhteistyöjärjestö olemme myös lakisääteisesti. Meillä on muutamia julkisia tehtäviä, eli niiden toteutumisen kautta olen vastuussa myös kaikille suomalaisille.

Miten sinusta pääsee eroon?

Keskuskauppakamarin hallitus voi minut erottaa, jos katsoo tarpeelliseksi.

Eikä minua edes tarvitse erottaa, vaan jos minulle annetaan ymmärtää, että minulla ei ole enää annettavaa ja että visioni poikkeaa jäsenkuntamme käsityksestä, osaan kyllä ottaa takkini ja poistua.

Tämä artikkeli on osa KU:n Viisi kysymystä vallasta -sarjaa, jossa haastatellaan suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia ja vallankäyttäjiä. Haastateltavilta kysytään viisi kysymystä, jotka on laatinut englantilainen Labour-poliitikko Tony Benn (1925-2014).