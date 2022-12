Keskustan kannatus on pudonnut alle 10 prosentin, vahvistaa Helsingin Sanomien tänään julkistama mielipidetiedustelu. Ensimmäisen kerran uuden historiallisen pohjakosketuksen puolueelle mittasi Yle kaksi viikkoa sitten.

Keskusta on HS:n kyselyssä käytännössä tasoissa vihreiden kanssa 9,9 prosentillaan. Vihreiden kannatus oli nyt 9,8 prosenttia.

Ylen mittauksessa keskusta oli tasoissa vasemmistoliiton kanssa. HS:lle gallupeja tekevä Kantar Public saa järjestään vasemmistoliitolle pienemmän kannatuksen kuin Taloustutkimus Ylelle. Päivän tutkimuksessa vasemmistoliiton kannatus on tasan 8 prosenttia eli sama kuin kuukausi sitten.

Keskustan alamäki on ollut jyrkkä tänä vuonna. Helmikuussa sen kannatus oli HS-gallupissa 14 prosenttia ja syyskuussakin vielä 11,8 prosenttia. Sen jälkeen puolue terästi profiiliaan, mikä on näyttäytynyt jatkuvana riitelemisenä muiden hallituspuolueiden kanssa. Tulos on tämä.

Yksittäiset liikahdukset edelliseen mittaukseen ovat hiuksenhienoja. Suurimmat muutokset ovat kokoomuksen kannatuksen lasku 0,7 prosenttiyksiköllä ja vihreiden nousu 0,6:lla. Kokoomus jatkaa silti selvässä kannatuskärjessä. Ero SDP:hen on yli neljä prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatuksen romahduksen ohella gallupin suurin uutinen on se, että se vahvistaa perussuomalaisten jatkuvan nousun. Helsingin Sanomien mittauksissa se on jatkunut nyt puoli vuotta. Kesäkuussa perussuomalaisten kannatus oli 14,5 prosenttia, nyt 17,9 prosenttia.

Neljä vuotta sitten vastaavassa gallupissa perussuomalaisten kannatus oli alle 9 prosenttia. Nyt se on hyvänä vaalikirijänä tunnetulla puolueella siihen nähden kaksinkertainen.

SDP taas on tunnettu laskuvoittoisista kampanjoistaan. Nyt SDP:n kannatus 19,1 prosenttia, missä on vajaa prosenttiyksikkö laskua kesäkuusta.

Tällä vauhdilla perussuomalaiset ohittaa demarit helmikuussa.

Vaalien kolmen kärjen järjestys riippuu kuitenkin siitä, lähtevätkö perussuomalaisten kannattajat äänestämään.

– Perussuomalaisten näkökulmasta kunta- ja aluevaaleissa kävi niin, että tämä porukka ei lopulta lähtenyt riittävän hyvin liikkeelle, Kantarin Sakari Nurmela muistuttaa HS:n jutussa.

Toisaalta eduskuntavaaleissa perussuomalaiset on ottanut kolme voittoa peräjälkeen.