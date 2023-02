Mitä valtaa sinulla on, Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen?

Minulla on valta käyttää opiskelijoiden, erityisesti yliopisto-opiskelijoiden ääntä. Minulla on valtaa sanoa, että opiskelijat ovat jotain mieltä. Minulla on myös valtaa kertoa, mitä tavoitteita opiskelijat haluavat esimerkiksi vaaleissa saada läpi.

En tietenkään voi sanoa mitä tahansa. Puhun niiden asioiden puolesta, joita opiskelijat ovat kannattaneet esimerkiksi SYL:n linjapaperiin. Siinä mielessä valtani on erilaista kuin vaikkapa poliitikon. Tietysti henkilökohtaisesti voin edistää tiettyjä asioita ja hallituksemme voi linjata joistain tavoitteista. En voi kuitenkaan samalla tavalla vetää henkilökohtaista linjaa kuin poliitikot voivat.

Mistä olet saanut valtasi?

Olen saanut sen opiskelijoilta. Minut on valittu liittokokouksessa, ja siellä minua ovat äänestäneet yliopisto-opiskelijat Suomen eri yliopistoista, tai tarkemmin sanottuna niiden ylioppilaskunnista. Oulun yliopiston ylioppilaskunta asetti minut ehdolle. Sitä kautta se lähti rakentumaan, ja taaksepäin katsottuna minulla on myös vahvaa taustaa ainejärjestössä.

Minulla oli Oulun yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajuusvuodessani monenlaista ahkeruutta, mikä mahdollisti sen, että olin varteenotettava ehdokas SYL:n puheenjohtajavaalissa. Siinä auttoivat asiat, joita olin siihen asti tehnyt, ja tietenkin myös se, että yliopisto-opiskelijat luottivat minuun.

Kenen etujen mukaisesti käytät valtaasi?

Käytän sitä lähtökohtaisesti yliopisto-opiskelijoiden etujen mukaisesti. Tietenkin SYL tekee paljon yhteistyötä vaikkapa Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin kanssa, kun kyse on kaikkien korkeakouluopiskelijoiden asioista. On meidänkin etumme, että voimme SAMOKin kanssa olla yhdessä enemmän.

Joissain toisissa kysymyksissä teemme yhteistyötä muiden opiskelija- tai nuorisojärjestöjen kanssa.

Kenelle olet vastuussa?

Olen vastuussa tietenkin opiskelijoille. Siitä se kaikki lähtee, että minulla on opiskelijoiden luottamus. Tietenkin ensisijaisesti niiden opiskelijoiden, jotka minut ovat valinneet, mutta myös kaikkien opiskelijoiden yleensä. Koen, että olen vastuussa todella laajassa kuvassa onnistumisestani kaikille, jotka ovat tällä hetkellä opinnoissaan.

Olen vastuussa myös hallitukselleni. Minulla on todella aktiivinen ja taitava hallitus, jonka jäsenet ovat hirveän hyviä siinä, mitä he tekevät. Jos minä puheenjohtajana epäonnistuisin, he eivät pääsisi käyttämään kaikkea sitä potentiaalia, mitä heissä on.

Tietenkin myös SYL:n toimisto on kolmas, jolle on tärkeää, että onnistun tässä hommassa.

Miten sinusta pääsee eroon?

No, jos luottamus menee, on järjestettävä ylimääräinen SYL:n liittokokous ja valita joku toinen tilalleni. Kauteni on vain vuoden mittainen, eikä toistaiseksi voimassaoleva. Vuoden päästä valitaan sitten uutta puheenjohtajaa.

