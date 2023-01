Mitä valtaa sinulla on, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta?

Minulla on yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. SAK:lla on kieltämättä valtaa tässä yhteiskunnassa, ja SAK:n puheenjohtajana käytän palkansaajien ja SAK:laisen kentän ääntä. Joskus on niinkin sanottu, että SAK on jopa liian vaikutusvaltainen.

SAK:n puheenjohtajuuden kautta minulla on valtaa vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja päätöksentekijöihin. Työmarkkinakeskusjärjestöt myös neuvottelevat tietyistä asioista, esimerkiksi sosiaaliturvaan, eläkkeisiin tai työlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä. Niissä pöydissä me olemme joko neuvottelemassa tai valmistelemassa. Kun puheenjohtajana olen tekemässä linjauksia, on minulla neuvottelujen kautta myös toimeenpanovaltaa.

”Eihän se niinkään ole, että yhteiskuntaa tai työelämää kehitetään ainoastaan yhden intressiryhmän etujen mukaisesti.”

Mistä olet saanut valtasi?

SAK:n edustajisto minut on valinnut. Tämä on luottamustoimi, ja sieltä edustajistosta se valta on tullut.

Tietysti koen, että puheenjohtajan valta tulee SAK:n jäsenliitoista ja niiden jäseniltä. Sieltä se viime kädessä kumpuaa. Koko palkansaajaliikkeen vaikutusvalta tässä yhteiskunnassa kumpuaa korkeasta järjestäytymisasteesta ja hyvin toimivasta ammattiyhdistysliikkeestä.

Kenen etujen mukaisesti käytät valtaasi?

Toivottavasti palkansaajien etujen mukaisesti! Pyrin pitämään palkansaajien asiaa esillä ja edistämään palkansaajien etuja yhteiskunnassa.

Totta kai aina pitää löytää tasapainoisia kompromisseja. Eihän se niinkään ole, että yhteiskuntaa tai työelämää kehitetään ainoastaan yhden intressiryhmän etujen mukaisesti.

Ay-liike on lähtökohtaisesti neuvottelija- ja sopijaorganisaatio. Sitä kautta edistämme palkansaajien etua yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Kenelle olet vastuussa?

Olen vastuussa SAK:n edustajistolle. Tämä on luottamustoimi, ja viime kädessä olen vastuussa niille, joilta olen valtani saanut.

Kyllä kai tässä jatkuvassa, päivittäisessä tekemisessä olen vastuussa jäsenliittojen puheenjohtajille ja hallituksille, SAK:n hallitukselle.

Tämä on myös johtamistehtävä, eli olen vastuussa tietysti myös meidän omalle henkilökunnalle. Pitää toimia niin, että henkilöstöllä on hyvät olosuhteet tehdä työtään. En voi puheenjohtajana viedä heiltä onnistumisen edellytyksiä pois omalla toiminnallani.

Miten sinusta pääsee eroon?

Sääntöjen mukaan SAK:n edustajisto on se elin, joka tekee valinnat suuntaan ja toiseen, ja puheenjohtajan toimikausi on katkolla kerran neljässä vuodessa sääntöjen mukaisesti.

SAK:n edustajisto pystyy kuitenkin joka kokouksessaan erottaa puheenjohtajan, jos sellainen asia on esityslistalla. Nämä ovat luottamustehtäviä, eli jos SAK:n hallitus esimerkiksi katsoo, ettei puheenjohtaja pysty tehtäviään hoitamaan, niin kyllä nämä hommat siihen sitten loppuvat.

Tämä artikkeli on osa KU:n Viisi kysymystä vallasta -sarjaa, jossa haastatellaan suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia ja vallankäyttäjiä. Haastateltavilta kysytään viisi kysymystä, jotka on laatinut englantilainen Labour-poliitikko Tony Benn (1925-2014).

