Mitä valtaa sinulla on, Helsingin Sanomain pääkirjoitustoimituksen esihenkilö Saska Saarikoski?

Minulla on mielipidevaltaa ja agendavaltaa. Minulla on valtaa nostaa keskusteluun puheenaiheita ja esittää näkökulmia ja mielipiteitä. Jostain näkökulmasta voisi sanoa, että mielipidevalta on sitä kaikkein tärkeintä valtaa.

Mielipidevaltahan perustuu aina siihen, että on erilaisia mielipiteitä ja arvoja. En kannata mitään pakkoyksimielisyyttä.

ILMOITUS ILMOITUS

”Kyllä itse katson olevani töissä yleisöllä.”

Mistä olet saanut valtasi?

Tietyllä tavalla se valta tulee ainakin välillisesti yleisöltä eli lukijoilta. Olen tehnyt toimittajan töitä vuodesta 1984, ja yleisö on sen vallan antanut. Yleisö voi sen ottaa myös pois.

Se valta, jonka päätoimittajat tai johtoportaat ovat antaneet, on vain nimitysvaltaa. Kyllä itse katson olevani töissä yleisöllä.

Kenen etujen mukaisesti käytät valtaasi?

Haluaisin ajatella, että yhteiskunnan ja Suomen etujen. Että suomalaisilla olisi olemassa jonkinlainen määriteltävissä oleva kokonaisetu.

Minun pääkirjoitustoimitusrupeamani aikana suomalaisten yhteinen etu on ollut aika ilmeinen. Eurooppa on ollut sotatilassa ja Suomessa tehtiin Nato-päätös. Luulen kuitenkin, että tämän polarisaationkin keskellä on olemassa jonkinlainen yhteisetu. Ei kuitenkaan välttämättä yksimielisyys. Vähintäänkin mielipide-erojen alla pohjimmiltaan on olemassa yhteinen etu, jota keskustelun kautta voidaan lähestyä. Eräänlainen rakentava dissensus.

Kenelle olet vastuussa?

Toistan itseäni, mutta olen vastuussa yleisölle ja lukijoille. Täytyy sanoa myös se, että nykyisessä asemassani olen vastuussa myös historialle. Sekä sille yli 130-vuotiaalle Hesarin historialle että tulevaisuuden historiankirjoitukselle.

Meidänkin toimituksemme nyt laatimia pääkirjoituksia luetaan myös 50 vuoden kuluttua. Kyse ei ole vain siitä, saadaanko klikkejä ja timanttijuttuja, vaan myös siitä, miltä näytämme suhteessa omaan historiaamme ja siihen, mitä meidän jälkeemme tulee.

Miten sinusta pääsee eroon?

Hyvin nopeasti.

Tämä artikkeli on osa KU:n Viisi kysymystä vallasta -sarjaa, jossa haastatellaan suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia ja vallankäyttäjiä. Haastateltavilta kysytään viisi kysymystä, jotka on laatinut englantilainen Labour-poliitikko Tony Benn (1925-2014).

Sarjan aikaisemmat haastattelut:

Kenelle olet vastuussa, Juho Romakkaniemi?