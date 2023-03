ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kannatus Helsingissä on noussut lisää talven taittuessa kevääksi, kertoo Helsingin Uutisten uusi mielipidemittaus. Se on nyt maaliskuussa 14,6 prosenttia. Jos tammi-helmikuun kysely ennakoi vasemmistoliitolle mojovaa vaalivoittoa 14,3 prosentin kannatuksella. Viime vaaleissa tulos oli 11,1 prosenttia, joten puolueen kannatus on 3,5 prosenttiyksikön nousussa.

Tällä tuloksella vasemmistoliitto saisi Helsingistä neljä kansanedustajaa eli yhden lisäpaikan. Lisäpaikka olisi pois vihreiltä, joiden kannatus on rajussa laskussa. Puolue on pudonnut viime vaalien 23,5 prosentista 16,2:een. Tämän vuoden puolellakin sen kannatuksesta on sulanut 2,6 prosenttiyksikköä.

Vihreiden kannatuksen lasku on nostanut SDP:n Helsingin toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 16,7 prosentilla. Vielä tammi-helmikuussa vihreät oli neljän prosenttiyksikön johdossa, joten demareiden nousukiito on melkoinen, ja niin on myös vihreiden alamäki.

Kokoomus on ottamassa ison vaalivoiton Helsingissä vaikka sen kannatus laski hieman edellisestä mittauksesta.

HU:n mittauksen perusteella kokoomus saisi Helsingistä kuusi kansanedustajaa, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jokainen neljä, perussuomalaiset kolme ja RKP yhden.

Keskustan, kristillisten ja korjausliikkeen vaaliliitto on saamassa yhden paikan.

Kyselyn perusteella äänestysinnokkuus on kasvussa. Täysin varmojen äänestäjien osuus nousi edellisen kyselyn 79 prosentista 83:een. Varminta äänestäminen on vasemmistoliiton, RKP:n ja vihreiden keskuudessa.