ILMOITUS ILMOITUS

Tänään alkanut veturinkuljettajien lakko saa tukea muilta kuljetusliitoilta. Ne ilmoittivat asiasta maanantaina, ja totesivat myös, etteivät tule sitoutumaan EK:n yksipuolisesti päättämään työmarkkinamalliin.

”Radikaalimpi työnantajapuoli saa vastaansa radikaalimman ay-liikkeen”, on AKT:n, PAUn, Merimies-Unionin ja lakossa olevan Rautatiealan unioni RAUn yhteinen viesti.

Liittojen mukaan veturinkuljettajien lakkoon jouduttiin, koska työnantajapuolella on päätetty, ettei veturinkuljettajien hyvinvointia ja jaksamista edesauttavia työehtosopimuskirjauksia viikkolevosta ole mahdollista parantaa.

Ne sanovat, että samaan asiaan on tällä neuvottelukierroksella törmätty kaikissa työehtosopimusneuvottelupöydissä. Työntekijöiden jaksaminen ja työelämän laatukysymykset eivät etene, koska ne ovat työnantajapuolen mielestä merkityksettömiä. Kuljetusalojen työntekijöiden terveydellä ja hyvinvoinnilla ei ilmeisesti ole mitään merkitystä.

Veturinkuljettajan työ on äärimmäisen epäsäännöllistä ja sisältää paljon yötyötä. Sitä kuvataan sellaiseksi, jossa kuljettajan on usein pystyttävä työputkensa sisällä kääntämään kelloaan niin, että välillä nukutaan aamulla, illalla, päivällä ja onneksi joskus myös yöllä. Niin junassa kuin muissakin kuljetustehtävissä väsynyt työntekijä on iso turvallisuusriski itselleen ja isolle määrälle muita ihmisiä.

Liittojen mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tehnyt excelin, jolla määritellään tämän neuvottelukierroksen ”yleinen linja”. Siitä pitävät jääräpäisesti kiinni niin työnantajaliitot kuin valtakunnansovittelijakin. Tämä on aiheuttanut tänä talvena lakkoja useilla aloilla.

Työnantajapuolen yksipuolisesti päättämä ”yleinen linja” on radikaali muutos aiempaan työmarkkinatoimintaan ja se tulee aiheuttamaan jatkossakin laajoja työmarkkinahäiriöitä, liitot ennustavat.