Liberon ja Vasemmistonuorten pilapiirroskilpailun pääpalkinnon on voittanut sarjakuvataiteilija Aapo Kukko. Kilpailussa etsittiin poliittisia pilapiirroksia, joissa otetaan kantaa uussuomettumiseen, Turkin presidentti Erdoğanin ihmisoikeusvastaiseen politiikkaan sekä suomalaisten päättäjien demokratian vastaisiin ulostuloihin ja yhteistyöinnokkuuteen diktaattorin kanssa.

Kilpailulla Libero ja Vasemmistonuoret halusivat osoittaa tukensa Erdoğanin terrorisoimille kurdeille niin Kurdistanissa kuin Euroopassakin.

– Viimeaikainen hälyttävä piittaamattomuus perusoikeuksista sekä vaatimukset lehdistön ja kansalaisten mielipiteiden sensuurista tekivät kilpailun järjestämisestä välttämätöntä. Kurdeilla ja ihmisoikeuksilla kaupankäynti diktaattorin kanssa ei mahdu ihmisten oikeustajuun, Liberon päätoimittaja Teemu Vaarakallio sanoo.

Kilpailuun lähetettiin lähes neljäkymmentä työtä, joiden joukosta kilpailun tuomaristossa toimineet sarjakuviin erikoistunut kulttuuritoimittaja, kriitikko ja tietokirjailija Ville Hänninen, kuvataiteilija Nadiye sekä kurdiaktivisti Zilan Deniz valitsivat voittajan. Pääpalkintona jaettiin 500 euroa.

Oululainen Aapo Kukko kertoo pilakuvan onnistumisen lämmittävän aiemmin sarjakuviin keskittyneen taiteilijan mieltä kovasti.

– Pilapiirtäessä pitää saada aikaan kuva, joka nopeallakin vilkaisulla leikkaa katsojansa tajuntakeskuksen halutulla viestillä. Mikä tahansa kuva, joka ei toimi kuvallisen kerronnan ansioilla, menee metsään, Kukko sanoo kilpailun järjestäjien tiedotteessa.

Idean piirrokseen hän kertoo saaneensa kylpytakki päällä.

– Tuntui että Suomi ja Ruotsi on olleet koiramaisesti rähmällään ja häntä heiluen valmiina tekemään mitä vaan saadakseen NATO-luun. Oulussa kohtaamiset kurdien kanssa ja paikallinen liikehdintä on korostanut sitä, miten tärkeä itse aihe on. Kilpailut on yleensäkin kivoja, mutta tilanteen vuoksi osallistuminen tuntui itselleni erityisen tärkeältä.

Voittajan lisäksi tuomaristo jakoi Sara Usherille, Tarmo Pyykköselle, Sami Nyyssölälle, Petri Ruotsalaiselle, Miro Johanssonille ja Kari Markkaselle kunniamaininnan ansiokkaista kilpailutöistä.