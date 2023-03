ILMOITUS ILMOITUS

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii kirjallisessa kysymyksessään, että lisätoimia velkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi on edistettävä pikaisesti ensi vaalikaudella. Hänen mukaansa hintojen ja korkojen nousu sekä oikeistopuolueiden esittämät leikkaukset uhkaavat pahentaa ylivelkaantuneiden asemaa entisestään.

Kelan mukaan vuoden 2023 alussa noin 366 000 ihmisellä oli maksuhäiriömerkintä, ja yli 100 000 lasta elää perheissä, joissa vanhemmalla on ainakin yksi maksuhäiriömerkintä. Ylivelkaantuneita on eniten alimmissa tulokymmenyksissä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on vuonna 2021 esittänyt 15 toimenpidettä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, joista osa on toteutunut kokonaan tai osittain. Myös taloudenhallinnan toimijat Diakonissalaitos, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö ja Solidate ovat tässä kuussa esittäneet kymmenen konkreettisen ehdotuksen listaa ylivelkaantumisen ratkaisemiseksi.

– Kannatan lämpimästi asiantuntijaorganisaatioiden ehdotuksia. Esimerkiksi ulosoton tärkeimmäksi tehtäväksi on määriteltävä velallisen auttaminen pois ulosotosta. Lisäksi sairastamisen kuluja pitää saada laskuun myös ylivelkaantuneilla: sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa on huomioitava asiakkaan maksukyky. Meidän on kehitettävä talous- ja velkaneuvontaa ja perinnässä olisi aina huomioitava asiakkaan tilanne yksilöllisemmin, Said Ahmed listaa.

Tällä hallituskaudella ylivelkaantuneiden asemaa on jo helpotettu useilla toimilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja lyhentäminen, sosiaalisen luototuksen käyttöönotto hyvinvointialueilla, ulosoton vapaakuukausien lisääminen sekä ulosoton suojaosuuden väliaikainen korotus vuodeksi 2023.

– Nyt on varmistettava, että vasemmistoliiton ja asiantuntijaorganisaatioiden toimenpide-ehdotukset saadaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti, Said Ahmed vaatii.