Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä peräänkuuluttaa luovien alojen kunnianpalautusta vaalikeskusteluissa. Kivelä kritisoi perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa, joka Ylen vaalitentissä totesi, että kulttuuriin menee tällä hetkellä Suomessa liikaa rahaa.

– Purran väite kulttuurista luksuspalveluna on täysin todellisuudesta irrallaan oleva heitto. Luovat alat ovat merkittävä ja tärkeä työllistäjä Suomessa. Kulttuurin julkinen tukeminen kuitenkin perustuu siihen, että jokaisella tulee olla oikeus nauttia taiteesta ja kulttuurista tulotasosta riippumatta, Kivelä sanoo.

Hän muistuttaa, että korona-aika oli vaikea tapahtuma- ja kulttuurialalle, eikä alan tokenemista auta puhe liiasta tuesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta taiteeseen ja kulttuuriin menee tänä vuonna 610 miljoonaa euroa, eli noin 0,75 prosenttia koko budjetista.

– Kulttuurialan tukeminen on tärkeää erityisesti nyt koronan jälkeen. On lisäksi tutkittu fakta, että kulttuuri ja taide lisää ihmisten hyvinvointia. Siksi Purran termiä lainaten meidän on tehtävä kaikkemme, ettei kulttuurista tule luksuspalvelua, vaan että kaikilla on pääsy taiteen luo.

Kivelän mukaan ensi kaudella tarvitaan tartuntalain kokonaisuudistus, jotta kulttuuri- ja tapahtuma-alan asema voidaan turvata tulevissa kriiseissä paremmin.

– Vaadimme vasemmistossa, että meidän on luotava järjestelmä, jolla kulttuurialaa voidaan tukea nopeasti ja oikeudenmukaisesti, jos sen toimintaa joudutaan poikkeustilanteessa rajoittamaan. Lisäksi leikkausten sijaan kulttuuribudjetti on nostettava yhteen prosenttiin valtion budjetissa. Se ei olisi pelkkä menoerä, vaan myös työllistävä toimi, Kivelä sanoo.