Kokoomus sai tiistaina Ylen tv-uutisissa valtiovarainministeriöstä sivustatukea ajamalleen indeksijarrulle yhtenä säästökeinona. Budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoi, että jos indeksikorotuksista leikattaisiin pois yksi prosenttiyksikkö, valtio säästäisi puolitoista miljardia euroa.

Indeksijarrulla on muitakin nimityksiä. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan vaikeasti ymmärrettävistä kiertoilmauksista huolimatta kaikissa on kyse yhdestä ja samasta asiasta: ihmisten toimeentulon leikkaamisesta.

”Ja mikään ei ole VM:lle yhtä rakasta kuin leikkaaminen”, hän kirjoitti keskiviikkona.

ILMOITUS ILMOITUS

Niemelä esitti leikkauksia muun muassa eläkkeisiin. Anderssonin mukaan vasemmistoliitossa ollaan asiasta täysin eri mieltä.

”Nyt ei ole oikea aika leikata vähävaraisilta. Kun hintataso kasvaa, mutta eläkkeiden kasvusta leikataan, jää vähävaraisella eläkeläisellä margariinit kaupan hyllyyn. Monet joutuvat jo nyt valitsemaan esimerkiksi ruuan ja lääkkeiden välillä, kun varaa ei ole.”

Pienilläkin leikkauksilla on vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan suuri vaikutus. Uutisissa oli eilen esillä esimerkkilaskelma yhden prosenttiyksikön jäädytyksestä, jolloin eläkkeisiin tulisi 100 euron korotuksen sijaan vain 87 euroa. Anderssonin mukaan se voi tuntua vähäpätöiseltä asialta, mutta niille joilla on muutenkin kaikkein vähiten, puuttumaan jäävä 13 euroa on kaikkein merkittävin.

”Kun toimeentulo on jo muutenkin todella tiukilla, kun senttiä on jo venytetty ja kun mihinkään ylimääräiseen ei ole muutenkaan varaa, tuntuu jokainen leikattu euro todella konkreettisesti.”

Andersson ei luota hetkeäkään, että leikkaukset jäisivät ”vain” prosenttiin. Hurjimmissa vaihtoehdoissa kaikki indeksikorotukset leikattaisiin kokonaisuudessaan pois, hän muistuttaa. Eli koko 100 euron korotus leikattaisiin pois.

”Meille vasemmistoliitossa linja on selvä: vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pitää huolta heistä, joilla on jo muutenkin kaikkein vähiten. Vasemmistoliitto vatii parannuksia eläkeläisten toimeentuloon. Haluamme esimerkiksi korotuksia kansaneläkkeisiin ja pieniin työeläkkeisiin”, hän toteaa, ja muistuttaa, että onneksi VM ei päätä mitä eläkkeille tehdään. Sekin ratkaistaan vaaleissa.