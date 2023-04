Talebanit ovat riistäneet naisilta mahdollisuudet hyvään elämään. Naisilta on kielletty koulutus, harrastukset, työ ja terveydenhuolto. Naiset pakotetaan avioliittoon hyvin nuorina, ja heidät sidotaan kotiin. Kotiväkivalta on tavallista. Työpaikan ja palkan menettäminen aiheuttavat köyhyyttä ja paljon muita ongelmia. Naisilta on viety mahdollisuudet kehittää itseään.

Mitä kaikkea naisilla tapahtui, kun Taleban otti vallan vuonna 2021?

Tiedot perustuvat ihmisoikeus- ja naisjärjestöjen raportteihin.

Naisasiainministeriö lopetettiin ja se korvattiin ”hyveen levittämisen ja pahuuden ehkäisyn” -ministeriöllä. Samalla määrättiin, että naisten on pakko käyttää vartalon peittävää hijabia.

Naisilta kiellettiin työt kaikissa julkishallinnon virastoissa.

Tytöt saavat käydä koulua vain kuusi vuotta.

Naiset eivät saa opiskella yliopistossa.

Yksityiskoulut eivät saa opettaa tyttöjä.

Naisprofessorit ja -opettajat eivät pääse työpaikoilleen yliopistossa.

Naiset eivät saa liikkua kodin ulkopuolella ilman miespuolista lähisukulaista.

Naiset eivät saa matkustaa ilman miespuolista lähisukulaista.

Naiset eivät saa käydä huvipuistoissa.

Naisten kylpylät on suljettu.

Naiset eivät saa harrastaa urheilua, ja naisten kuntosalit on suljettu.

Naiset eivät saa työskennellä koti- tai ulkomaisissa kansalaisjärjestöissä tai instituuteissa.

Näillä toimilla naiset suljettiin koteihinsa, eikä heillä ole enää merkitystä yhteiskunnallisessa elämässä.

Suurin osa näistä kielloista ja määräyksistä on peräisin Talebanin johtoon kuuluvalta Mullah Hebatullahilta ja hänen lähipiiriltään.

”Naisten jatkettava taistelua”



Farishte Yaqoubi on naisasia-aktivisti ja pitää talebanin määräyksiä ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa loukkaavina.

– Naiset voivat parantaa asemaansa ainoastaan taistelemalla oikeuksiensa puolesta kaikilla mahdollisilla tavoin niin, että heidän vaatimuksensa kuullaan ja huomioidaan myös kansainvälisesti. Näin voidaan vaikuttaa myös siihen, ettei kansainvälinen yhteisö tunnusta hallintoa, joka kohtelee naisia näin, hän sanoo.

Protestointi nostattaa naisten itsetuntoa taistelussa autoritaarista hallintoa vastaan.

– Sukupuolten eriarvoisuus on lisääntynyt ennen näkemättömällä tavalla sen jälkeen, kun Taleban otti Afganistanissa vallan elokuussa 2021. Useimmiten naiset eivät saa opiskella, käydä töissä tai harrastaa, ja tämän vuoksi naisten tilanne Afganistanissa on kaikilla elämän aloilla hyvin kriittinen, naisten oikeuksien puolestapuhuja Amina Fortum sanoo.

– Uskonnolliset käsitykset ovat ajaneet kulttuurielämän ahdinkoon, mikä myös vaikeuttaa naisten tilannetta, hän lisää.

– Taleban väittää huolehtivansa naisten oikeuksista islamilaisen sharia-lain keinoin. Mutta kieltämällä naisilta kaiken yhteiskunnallisen osallistumisen se haluaa vain varmistaa, että naiset ovat aina valmiita tyydyttämään miehen tarpeita, naisasia-aktivisti Razia Barakzai huomauttaa.

– Naisilla ja sukupuolten välisellä tasa-arvolla ei voi mennä hyvin niin kauan kuin Taleban on vallassa. Afganistan on perinteisesti miesvaltainen maa. Naisten syrjintä ei loppuisi Talebanin katoamiseen, mutta aivan varmasti tilanne parantuisi huomattavasti, hän lisää.

Kylpylään menneitä piiskattiin pakkasessa



Naisten kylpylät suljettiin myös Talebanin määräyksestä, koska se katsoi niiden edistävän prostituutiota.

Jokin aika sitten Heratin provinssissa kärsittiin pakkasesta johtuvasta pahasta vesipulasta ja sen aiheuttamista terveysongelmista.

Heratissa avattiin hetkeksi kylpylä myös naisille yhtenä päivänä viikossa vastoin Talebanin määräystä kovien pakkasten ja poikkeuksellisten olojen takia. Kun Taleban kuuli tästä, se sulki kylpylän. Sekä omistaja että kylpylässä käyneet naiset ja lapset piestiin.

Kylpylän asiakas, rouva Simin Shahabi kertoo, että omistajan pidätys ja asiakkaiden kimppuun käyminen aiheutti paniikkia.

Asiakkaat tiesivät, että kylpylä oli avattu vain väliaikaisesti ja olivat onnellisia mahdollisuudesta peseytyä.

Taleban hyökkäsi kylpylään ja pieksi puolipukeissa jäätävän kylmässä ilmassa kaduille paenneita naisia.

Naisten ja lasten pelokkaat huudot täyttivät kadut, kun talebanit ajoivat heitä takaa. Talebanit pieksivät myös kaduilla olleita paikallisia miehiä.

– Tämän nähdessäni aloin itkeä. Minkä rikoksen olemme tehneet, jotta meitä saa kohdella näin? Miksi joudumme elämään kuin vangit, rouva Shahabi kysyy.

Hän nostaa esiin, että Taleban on sulkenut kylpylöiden lisäksi myös naisten vaateliikkeet ja kauneussalongit.

Lääkäri tarvitsee saattajan

Naispuoliset lääkärit ovat myös ahdingossa. Heidän täytyy käyttää hijabia työssään, ja työmatkalla heillä pitää olla mukanaan miespuolinen lähisukulainen.

Tämä estää monien naislääkäreiden työnteon, koska heidän miespuoliset lähisukulaisensa ovat itse työssä, iäkkäitä, sairaita tai muuten kyvyttömiä saattamaan naista töihin.

– Eikä heillä kaikilla ole saattajaksi sopivaa sukulaista, Heratin provinssissa toimiva lääkäri Shabana Akhgar muistuttaa.

Määräykset haittaavat koko maan taloutta eivätkä ainoastaan naisten elämää.

– Olen perheeni ainoa elättäjä. Minulla ei ole isää, vanhempaa veljeä eikä aviomiestä. Mistä minä voisin saada saattajan, jonka täytyy olla miespuolinen lähisukulainen, lääkäri Roya Shirin Sokhon pohtii.

– En tiedä, mitä tehdä. Jos minun pitää jättää työni saattajan puuttumisen vuoksi, en voi myöskään huolehtia perheestäni. Äitini raatoi vuosia, jotta pystyin kouluttautumaan lääkäriksi. Nuoremmille sisaruksilleni olen ollut ainoa toivo. Miten heidän käy, ellen voi käydä töissä?

Lääkärit pyytävät kansainväliseltä yhteisöltä käytännön tukea Talebania vastaan. He pyytävät, ettei ulkomaailma olisi hiljaa ja katselisi, miten Afganistan murenee talebanien käsissä.

Taleban piiskasi, teloitti, kivitti ja ampui lähes 100 naista ja 300 miestä julkisesti stadioneilla, moskeijoissa ja muissa julkisissa paikoissa Afganistan Information Network -järjestön raportin mukaan vuoden 2022 aikana.

Kansainvälinen yhteisö ja myös monet islamilaiset maat ovat tuominneet nämä teot ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien vastaisina. Siitä huolimatta Talebanhallinto perustelee tekojaan islamilaisella lailla ja sanoo jatkavansa sen noudattamista.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet Afganistanin naistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Artikkeleiden kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia toimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä.