Zimbabwessa on määrä järjestää vaalit muutaman kuukauden sisällä. Lehdistönvapauden puolustajat ovat huolestuneet hallituksen toimittajille asettamista tiukoista rajoituksista.

Zimbabwen riippumaton media kertoo monenlaisen häirinnän ja vaientamisyritysten lisääntyneen. Hallitsevan puolueen vaalitilaisuuksia seuraavia toimittajia on fyysisesti ahdisteltu ja heitä on muun muassa vaadittu tuhoamaan tallenteita. Lisäksi toimittajien vaaliakkreditointi eli virallisen vaalireportteriluvan hankkiminen on kohtuuttoman kallista. Ilmapiiri on vihamielinen vaaliraportoinnille.

Zimbabwen valtiollisilla vaaleilla on pitkä lehdistöön kohdistuvan ja voimistuvan vihamielisyyden historia. Varsinkin yksityisten omistamien mediayhtiöiden journalistit ovat joutuneet poliittisten aktivistien ja turvallisuusjoukkojen tähtäimeen.

Riippumattoman median journalisteja on myös estetty kokonaan seuraamasta valtapuolueen vaalitilaisuuksia. Valtion omistaman median edustajat sen sijaan ovat vapaasti päässeet paikalle.

Valtiollisen ja yksityisen median vastakkainasettelu on johtanut myös yksityisten vastatoimiin: valtion median edustajia on estetty raportoimasta opposition Citizens Coalition for Change -puolueen tilaisuuksista.

Zimbabwen pääoppositiopuolue CCC syyttää valtion mediaa asenteellisesta ja vihamielisestä raportoinnista eli käytännössä valtapuolueen propagandaosastona toimimisesta.

Valtion median, muun muassa Zimbabwen yleisradio ZBC:n ja päivälehti The Heraldin päätoimittajat kuitenkin kiistävät syytteet.

Vapaa media on demokratian perusedellytys

Zimbabwen vaalilautakunnan vaatima akkreditointi rasittaa journalisteja erityisesti siksi, että Zimbabwen mediakomissio on jo kertaalleen akkreditoinut heidät.

– On ymmärrettävää, että vaaleja seuraamaan tulleita ulkomaisia toimittajia vaaditaan akkreditoitumaan, mutta on epäreilua vaatia sitä paikallisilta journalisteilta. Tarkoitus on kontrolloida ja manipuloida mediaa ja viime kädessä yleisön saamaa informaatiota, Tawanda Majoni sanoo.

Majoni on paikallisten tutkivien journalistien kanssa työskentelevän kansalaisjärjestön informaatiokoordinaattori.

Eteläisen Afrikan mediainstituutin aluejohtaja Tabani Moyo vertaa kahden akkreditoinnin vaatimista kaksinkertaiseen verotukseen. ”Hallituksen täytyy muuttaa ajatteluaan, sillä nykykäytäntö estää tavallisia äänestäjiä saamasta tietoa.

Hallitusta painostetaan luomaan journalisteille turvallisen työympäristön ennen kesäkuussa järjestettäviä vaaleja, mutta tarkkailijoiden luottamus hallitukseen hiipuu.

– On erittäin epätodennäköistä, että riippumaton media saisi toimia vapaasti ja että zimbabwelaisten enemmistö pääsisi käsiksi oleelliseen tietoon, International Crisis Groupin vanhempi eteläisen Afrikan analyytikko Piers Pigou arvelee.

Pigoun mielestä kansainvälisten vaalitarkkailijoiden tulisi selvittää myös median toimintamahdollisuuksia. Huolta raportointiolosuhteista on lietsonut Toimittajat ilman rajoja -järjestön viimevuotinen selvitys journalistien työolojen jatkuvasta heikentymisestä Zimbabwessa, jossa toimittajia pidätetään ja vangitaan piittaamatta perustuslain heille suomasta suojasta.

– Emme voi olettaa, että riittävät uudistukset toteutetaan muutamassa kuukaudessa, kun juuri mitään ei ole tehty neljässä vuosikymmenessä, Majoni sanoo.

– Se tarkoittaa, että kun menemme vuoden 2023 vaaleihin, median suu on tukittu. Pohjimmiltaan vaalit ovat jo etukäteen epäonnistuneet, sillä vapaa media on demokraattisten vaalien perusedellytys.

Englanninkielinen versio