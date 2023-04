– Olen Minja Koskela, tuore kansanedustaja. Istun myös Helsingin kaupunginvaltuustossa ja olen kaupunginhallituksen jäsen. Olen herttoniemeläinen kaksivuotiaan lapsen vanhempi.

Näin esittelee itsensä vasemmistoliiton tuore kansanedustaja.

– Ja olen todella innoissani alkavasta pestistä, hän jatkaa.

ILMOITUS ILMOITUS

”Oli vaikea iloita omasta tuloksesta, koska tämä kuitenkin on joukkuelaji.”

Vaali-iltana intoa vähensi oman puolueen romahdus.

– Musertavaltahan se tuntui. Se tuntui myös ristiriitaiselta. Vaali-ilta oli tunteiden vuoristorataa, kun oma äänimäärä oli parempi kuin mitä ikinä olisin uskaltanut kuvitella, ja samaan aikaan vasemmistoliitto menetti viisi paikkaa. Oli vaikea iloita omasta tuloksesta, koska tämä kuitenkin on joukkuelaji.

Jotain hyvääkin Koskela näkee puolueen vaalituloksessa: Vasemmistoliittoon oli tiistaihin mennessä liittynyt yli 1 500 uutta jäsentä vaalien jälkeen.

– Se kertoo konkreettisesti siitä, että ihmiset haluavat toimia ja olla mukana tekemässä parempaa maailmaa, hän sanoo.

– Paremman maailman tekeminen lähtee aina siitä, että toimitaan yhdessä liikkeenä, yhteisenä rintamana. Mitä useampi ihminen aktivoituu, sitä voimakkaammin saamme viestimme kuuluviin. Se on mielestäni hopeareunus vaalitulokseen nähden.

Kasvotusten ja somessa

Koskela nousi ensi yrittämällä ja huipputuloksella kansanedustajaksi runsaan viikon takaisissa vaaleissa. Hänen saamissaan 10060 äänessä oli lähes 4000 ääntä eroa vasemmistoliiton seuraaviin eli myös läpi menneisiin Mai Kivelään ja Veronika Honkasaloon.

– Kampanja oli intensiivinen ja minulla oli mahtava, noin 50 hengen tiimi. Aloitimme kampanjan marraskuussa lähinnä sosiaalisessa mediassa. Tammikuun lopulla aloitimme katukampanjoinnin, Koskela kertoo.

Häntä on kutsuttu somepoliitikoksi, mutta hän pitää tätä käsitystä kapeana.

– Teen mielelläni instagramia ja se on minulle luonteva kanava, mutta menestys edellyttää myös jalkatyötä. En usko, että vaaleissa pärjää, ellei mene keskustelemaan ihmisten kanssa kasvokkain, vaikka somessakin voi käydä aitoja keskusteluja.

Hieno ryhmä

Uudelta työltään Koskela odottaa erityisesti yhteistyötä oman 11-henkisen eduskuntaryhmänsä kanssa.

– Minulla on kova luotto tuohon porukkaan. On myös hienoa, että pääsen ryhmässä tekemään työkaverina töitä sellaisten poliitikkojen kanssa, joita olen ihaillut pitkään, hän sanoo.

– Se on upea oppimisen mahdollisuus ja vetää myös nöyräksi.

Hän odottaa myös sitä, että pääsee työskentelemään kolmen vaaliteemansa puolesta. Ensimmäinen on talous ja ilmasto.

– Se, että talouspolitiikkaa tehtäisiin ilmaston ja ihmisten ehdoilla, Koskela pelkistää sanomaansa.

Toisena hän mainitsee työelämän ja kolmantena feministisen politiikan.

– Minulle on tärkeää se, että politiikan keinoin pystytään edistämään kaikkien marginalisoitujen ihmisryhmien oikeuksia, hän selventää.

Koskela on seurannut ja kommentoinut politiikkaa vuosia. Hänellä on myös kokemusta kuntapolitiikasta ja hän on työskennellyt vasemmistoliiton puoluetoimistossa.

– Uskon, että se on voinut kehittää analyyttista pelisilmää. Tekeminen on aina eri asia kuin seuraaminen, mutta kun tuntee puolueiden ideologiat, puolueohjelmat ja politiikan käytännöt, se helpottaa alussa työtä eduskunnassa.

Oppositioon

Koskela arvioi, että vasemmistoliito menee oppositioon.

– Vasemmistoliittohan ei lähde hallitukseen, joka tekee kuuden miljardin euron sopeutukset, hän toteaa.

– Mutta jos hallitustunnusteluja tekevä kokoomus joustaa kuuden miljardin euron sopeuttamistavoitteesta, vasemmistoliittokin voisi ehkä neuvotella.

Hän ei odota helppoa kautta oppositiossa lekottelemassa.

– Sen tietää, että tässä saa tehdä kovasti töitä omien arvojen esillä pitämiseksi ja edistämiseksi.