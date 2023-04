Maaliskuun lopulla Costa Ricassa järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus, jonka tulokset saattavat ennen pitkää lisätä heikkoja aborttioikeuksia Latinalaisessa Amerikassa.

Costa Rican San Joséssa istuntoaan pitävä Interamerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin ratkoo tapausta Beatriz vastaan El Salvador. Jutun El Salvadorin valtiota vastaan ovat nostaneet vuonna 2017 kuolleen Beatrizin äiti ja muutamat aborttioikeuksia vaativat paikalliset järjestöt.

El Salvadoria syytetään aborttioikeutta anoneen Beatrizin hengen ja terveyden vaarantamisesta. Oikeudessa vain etunimellä kutsuttu nainen oli vuonna 2013 anonut raskauden keskeytystä, sillä hänellä oli hengenvaarallinen lupus, eräs autoimmuunitauti ja sikiöllä niin vakavia vammoja, ettei vastasyntynyt voisi selvitä hengissä joitakin tunteja kauempaa.

Abortin sijaan Beatrizille tehtiin keisarileikkaus lähes kolme kuukautta abortin anomisen jälkeen. Leikkaajat olivat tietoisia, että se vaarantaisi naisen terveyden. Rikossyytteen pelko esti tekemästä aborttia, joka olisi ollut äidille turvallisempi. Lapsi kuoli viisi tuntia leikkauksen jälkeen. Äidin terveys heikkeni ja petti lopullisesti vuonna 2017, kanteen mukaan aborttioikeuden epäämisen vuoksi.

– Toivon, että tyttäreni saa lopulta oikeutta ja ettei se, mikä hänelle tapahtui, enää tapahtuisi kenellekään toiselle naiselle, Beatrizin äiti sanoi omassa todistuksessaan oikeudelle. Äidinkään nimeä ei oikeudessa paljastettu.

Ensimmäinen päätös lajissaan



– Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä oikeus päättää oikeudesta raskauden keskeyttämiseen, kun äidin terveys on vaarassa ja sikiö on elinkelvoton, Julissa Mantilla Falcón kertoi oikeudelle.

Hän edustaa Interamerikkalaista ihmisoikeuskomissiota (IACHR).

Interamerikkalaisen ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovallan tunnustaa kaksikymmentä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maata: Argentiina, Barbados, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam ja Uruguay.

Ihmisoikeustuomioistuin ja ihmisoikeuskomissio muodostavat interamerikkalaisen ihmisoikeusjärjestelmän. Ne ovat riippumattomia elimiä, ja tuomioistuimen päätökset ovat lopullisia ja sitovia, vaikkakaan niitä ei aina noudateta.

Beatriz kääntyi vuonna 2013 IACHR:n puoleen, kun El Salvadorin perustuslakituomioistuin oli evännyt häneltä oikeuden aborttiin. Komissio puolestaan vetosi interamerikkalaiseen ihmisoikeustuomioistuimeen. Kymmenen vuotta myöhemmin tuomioistuin alkaa nyt olla valmis antamaan tuomionsa.

”Toivon, että tyttäreni saa lopulta oikeutta ja ettei se, mikä hänelle tapahtui, enää tapahtuisi kenellekään toiselle naiselle.”

Ihmisoikeuskomissio julkaisi syksyllä 2020 raportin, jonka mukaan El Salvador on vastuussa Beatrizin lukuisten oikeuksien kohtuuttomasta polkemisesta. Abortin kriminalisoivien lakien vuoksi valtio ei kyennyt antamaan naiselle tämän tarvitsemaa terveydenhoitoa. Samalla tavalla lainsäädäntö kohtuuttomasti vaikeuttaa myös muiden, varsinkin köyhien elsalvadorilaisten naisten ja tyttöjen elämää.

Ennakkotapausta toivotaan



Anabel Recinos kuuluu elsalvadorilaiseen abortin laillistamista vaativaan kansalaisjärjestöön, joka on mukana hakemassa Beatrizille postuumia oikeutta. Hän seuraa oikeudenistuntoa El Salvadorin yliopistossa suurelta näytöltä, kymmenien muiden ihmisten kera. Recinos toivoo, että päätös muodostuu ennakkotapaukseksi.

– Tuomioistuin todennäköisesti päättää El Salvadorin valtiota vastaan ja tukee IACHR:n kantaa. Jos niin tapahtuu, El Salvadorin ja muiden alueen valtioiden abortinvastaisia lakeja on pakko muuttaa. Vähintäänkin pitäisi sallia raskauden keskeytys silloin, kun äidin terveys on vaarassa, tai sikiö ei kykene elämään kohdun ulkopuolella, Recinos sanoo.

Latinalaisessa Amerikassa on El Salvadorin lisäksi Hondurasissa, Nicaraguassa ja Dominikaanisessa tasavallassa abortin täyskielto. Viidessä valtiossa abortti on yksiselitteisen laillinen, ja lopuissa se on sallittu vain joissakin erityistapauksissa.

El Salvador on ollut säälimätön vainotessaan ja rangaistessaan abortin tehneitä naisia. Abortista voi saada jopa 30 vuotta vankeutta myös tapauksissa, joissa nainen on raiskattu tai hänen henkensä on vaarassa.

Naisjärjestöjen tietojen mukaan neljän viime vuoden aikana syytteen on saanut 181 naista.

Kahdesti petetty nainen



Riskiraskauksiin erikoistunut gynekologi Guillermo Ortiz oli yksi tuomioistuimelle todistajanlausuntonsa antaneista.

– Kyllä, näin monien naisten kuolevan, koska he eivät saaneet turvallista aborttia, vaikka olin anonut heille sitä.

Myös Beatrizin äiti todisti, että useat hänen tytärtään hoitaneet lääkärit olivat suositelleet raskauden keskeytystä. Vankilaan joutumisen pelossa he eivät kuitenkaan uskaltaneet itse ryhtyä toimenpiteeseen.

– Valtio petti Beatrizin kahdesti, kyynelehtivä äiti sanoi.

Ensimmäinen petos oli abortin epääminen, toinen tapahtui, kun Beatriz myöhemmin joutui liikenneonnettomuuden vuoksi sairaalaan. Vammat eivät olleet hengenvaarallisia, mutta myrskyn vaurioitettua hänen alkuperäistä sairaalaansa Beatriz siirrettiin toiseen sairaalaan.

– Siellä häntä hoiti lääkäri, joka ei edes tiennyt, mikä lupus on, äiti huokasi.

Sairaalassa Beatriz sai keuhkokuumeen ja kuoli.

Englanninkielinen versio