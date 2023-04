Rikosylikonstaapeli Niko Rantsi astui suomalaisten poliisiromaanien kärkeen heti esikoisellaan Sinun puolestasi vuodatettu. Juuri ilmestynyt sarjan kolmas osa Viimeiseen henkäykseen asti ilmeisesti päättää esikoisessa alkaneen tarinalinjan, ja se tapahtuu uskottavasti, koskettavasti ja Rantsilta kovaa ammattitaitoa osoittavasti myös hänen vielä tuoreessa aluevaltauksessaan kirjailijana. Poliisityön yksityiskohtien kuvaus on varmasti kohdillaan, mutta hän ei tukahduta sillä tarinaa. Hyvät monitahoiset henkilökuvat ovat hänen kerrontansa toinen valtti.

Kun pohjoismaisessa rikoskirjallisuudessa on saanut vuosikymmenten mittaan tottua persoonallisiin komisarioihin, niin Rantsi kertoo virkistävästi ja tuoreesti kenttämiehistä ja -naisista. Koko kirjasarja alkoi järjestyspoliisin kenttäjohtaja Veli-Matti Suojasen kokemasta vainosta. Toisessa osassa Kuka viereesi jääpääkonnaksi tarkentui pitkän linjan ammattirikollinen Pertti Mäki. Viimeiseen henkäykseen asti alkaa heidän väkivaltaiseksi yltyvästä kohtaamisestaan, sillä Suojasella on kostettavaa Mäelle. Miten kohtaamisessa käy, sen Rantsi jättää pitkäksi aikaa salaisuudeksi.

Sarjan kolmas osa vie Espoon poliisin rikostutkijan Tommi Malkin ja KRP:n rikosylikonstaapeli Katri Rautasen tutkimaan 1990-luvulla tapahtunutta murhaa. Rautanen saa Suomesta kauan poissa olleelta ja jo kuolleeksi julistetulta rikolliselta vihjeen, että sen uhri löytyy paloiteltuna tynnyrissä upotettuna Helsingin edustalta. Petri Tuhkasella on omat motiivinsa palata henkiin ja Suomeen.

Tieto sähköistää rikostutkijat. Pertti Mäki on juuri vapautettu Nuuksiossa tapahtuneesta teloitusmurhasta, mutta tynnyrivainajankin jäljet johtavat häneen. Nyt olisi tilaisuus saada Mäki kiikkiin, mutta mies on kadonnut – tai kuollut.

Niko Rantsi palauttaa mieliin palasen lähivuosikymmenien rikoshistoriaa. 1990-luvulla osaavat rosvot tienasivat sievoisia summia markkoja pankkiryöstöillä. Niihin oli sotkeutunut myös tynnyriin palasina tungettu Risto Lampinen.

Rikostutkijoiden ja teknisten tutkijoiden palapeliä juttujen selvittämiseksi Niko Rantsi kuvaa kaikella sillä tarkkuudella ja kokemuksella, joka mukaan on tarttunut leipätyössä. Poikkeuksellisen ansiokkaiksi hänen rikosromaaninsa nousevat, kun saumattomasti mukaan yhdistetään uskottavat henkilökuvat. Katri Rautasen jo edellisessä osassa karilla ollut avioliitto päättyy lopullisesti ja hän on nyt teinitytön äiti kaikkine eroon liittyvine kipuineen. Tommi Malkki on tuore isä, joka tasapainoilee työn ja perheen yhteensovittamisen kanssa.

Jopa Pertti Mäestä löytyy herkkä puoli, kun hän saa kuulla olevansa mahdollisesti edellisessä osassa tarinaan mukaan tulleen huumekoukussa olevan ja vankilaan joutuneen Maijan isä.

Eikä Rantsin osaaminen jää vielä tähän. Hän on mestari kuvaamaan isoa monimutkaista poliisioperaatiota. Tällä kertaa se liittyy liivijengi Bulletsille Latviasta lentokoneella kuljetettavaan aselastiin.

Rantsin edellinen dekkari Kuka viereesi jää sai Suomen Dekkariseuran myöntämän Vuoden johtolanka -palkinnon. Raati piti sitä vaikuttavana näyttönä uskottavasta ja realistisesta poliisiromaanista, joka pitää lukijan mielenkiinnon vireillä alusta loppuun.

Samat sanat pätevät myös Viimeiseen henkäykseen asti -dekkariin.

Niko Rantsi: Viimeiseen henkäykseen asti. 320 sivua, Tammi.