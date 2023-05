Pakistan on alkanut järjestää teatterinäytöksiä, joilla edistetään rokotusten ottamista. Näytelmillä taivutellaan vastahakoisia vanhempia sallimaan lastensa rokotukset. Erityisesti poliota vastaan rokottaminen on tärkeää, sillä Pakistan on toinen maailman kahdesta maasta, joissa poliovirusta esiintyy luonnossa.

– Vuonna 2022 Pakistanissa rekisteröitiin 20 poliotapausta. Tänä vuonna on havaittu yksi tartunnan saanut lapsi. Useimmat poliodiagnoosin saaneista lapsista ovat rokottamattomia vanhempien rokotusvastaisuuden vuoksi, tri Jamshed Khan kertoo.

Viime vuoden kaikki tapaukset löydettiin Khyber Pakhtunkhwan maakunnasta. Vanhemmat ovat vastahakoisia, koska he uskovat, että poliorokotustipat ovat länsimaiden juoni muslimien lukumäärän vähentämiseksi. Rokotteen uskotaan tekevän impotentiksi ja hedelmättömäksi.

Khyber Pakhtunkhwassa kokeillaan teatteria vastauksena rokotuskielteisten propagandaan ja luodaan kysyntää rokottamiselle.

– Tänään me saimme erittäin myönteisen viestin rokotuksista. Hallitus ja maailman terveysjärjestö ovat hyväksyneet lapsille annetut poliotipat, ja ne ovat ihmisille turvallisia, näytelmän nähnyt kymppiluokkalainen Farman Ali, 16, kertaa oppimaansa.

– Aiemmin olin rokotuksia vastaan, mutta nyt haluan levittää naapurustooni tietoarokotusten tärkeydestä.

Ali käy koulua Swatin alueella, jossa polioviruksia on löydetty viemärivesistä.

– Ennen Swatia olemme esittäneet näytelmiä muilla alueilla. Teatteri vaikuttaa, ja aiemmin rokotetipoista kieltäytyneet vanhemmat sallivat nyt lastensa rokottamisen, kirjoittaja Noorul Bashar Naveed sanoo.

– Draamassa näytämme yleisölle ihmisiä, jotka ovat vammautuneet siksi, ettei heitä ole rokotettu. Vakuutamme katsojat, että rokotukset suojelevat lapsia taudeilta. Pyrimme edistämään koululaisten rokotuksia sekä korostamaan opettajien roolia henkisinä johtajina tiellä koko yhteisön rokottamiseen, jotta tarttuvien tautien leviäminen estettäisiin, Naveed selittää.

Näytelmässä Toivon matka kokeneet näyttelijät esittävät opettajia, oppilaita, rokottajia ja polion vammauttamia lapsia, jotka varoittavat vanhempia rokotusten kaihtamisen vaaroista. Viesti on selvä: rokotus hyödyttää lapsia ja vanhempien täytyy täyttää uskonnollinen ja moraalinen velvollisuutensa varjelemalla heitä estettävissä olevilta taudeilta.

– Yritämme parhaamme pyyhkiäksemme pois väärät käsitykset rokotuksista, Naveed sanoo.

Kaksituntisessa näytelmissä on mukana myös viestejä uskonoppineilta, jotka selittävät, että islamin mukaan vanhempien täytyy varjella lapsiaan taudeilta.

Englanninkielinen versio