Arkansasin kuvernööri Sarah Huckabee Sanders allekirjoitti maaliskuussa lapsityötä koskevan lakimuutoksen. Tähän saakka on vaadittu että 14- ja 15-vuotiailla pitää olla työntekoon lupa, josta ilmenee heidän ikänsä. Nyt tämä vaatimus poistettiin.

Republikaanit, kuten Sanders sanovat, että tuollaiset paperit ovat aikansa eläneitä ja tarpeeton taakka työnantajille.

Sanders – joka toimi Donald Trumpin kaudella presidentin lehdistöedustajana – perusteli päätöstä näin: ”Washingtonista hivuttautuvalle, toisten asioihin sekaantuvalle holhousvaltion kädelle tulee äkkipysähdys. Ravistamme ylisääntelyn, mikromanageroinnin ja byrokraattiset tyrannit selästämme.”

Alabamassa löytyi tehdastöistä jopa 12-vuotiaita.

Käytännössä laki tarkoittaa sitä, että on helpompi palkata siirtolaislapsia vaarallisiin ja raskaisiin töihin.

Iowa menee pisimmälle

Iowan republikaanikuvernööri Kim Reynolds allekirjoitti toukokuussa useita muutoksia lapsityötä rajoittavaan lakiin. Lakiesitykset oli aiemmin kiivaan keskustelun jälkeen hyväksytty osavaltion kongressissa republikaaniäänin.

Uuden lain mukaan saa palkata 14-vuotiaita enintään kuuden tunnin (aiemmin neljän tunnin) iltavuoroihin, jotka saavat jatkua klo 21:een ja kesäisin 23:een. 15-vuotiaat pääsevät nostelemaan tehdastyössä yli 22 kilon taakkoja, 16- ja 17-vuotiaat tarjoilemaan alkoholia – ei kuitenkaan baareissa eikä strippiklubeissa. 16 vuotta täyttäneillä ei ole muita työaikarajoituksia kuin aikuisia koskevat.

Nuoret voivat myös 14-vuotiaasta lähtien työskennellä muun muassa teollisissa pesuloissa ja lihakylmiöissä.

Lakiesityksestä poistettiin osavaltion senaatissa pykälä, jolla 14-vuotiaille olisi annettu erityisajokortti työmatkoja varten. Asia siirrettiin komitean pohdittavaksi. Lakiin lisättiin pykälä, jonka mukaan töissä vammautunut tai kuollut lapsi on oikeutettu korvauksiin – tätä ei esityksessä ollut.

Iowan varsinainen jokerikortti on pykälä, jonka mukaan rajoituksista voi myöntää poikkeuksia, jos kyseessä on hyväksytty ”työharjoitteluohjelma”.

Nyt ei ole kyse mistään lapsenvahtikeikoista tai mainosten jakamisesta. Laki vähentää lapsilta suljettuja aloja. Heitä voidaan palkata raskaaseen tehdastyöhön käyttämään vaarallisia koneita sekä jopa kaivoksiin, rakennuksille ja teurastamoihin.

Lakia arvostelleiden asiantuntijoiden mukaan se heikentää työturvallisuutta.

Kuvernööri Reynolds allekirjoitti vain hiukan aikaisemmin lain, jolla lapsia ”suojellaan” siten, ettei kouluissa saa käsitellä sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä asioita aina kuudenteen luokkaan asti.

Rajoituksia pois osavaltio kerrallaan

Iowassa hyväksytty laki on erityisen rankka, mutta muuten se ei ole poikkeus. Republikaanit ovat tänä vuonna esittäneet jo kahdeksassa osavaltiossa lapsityön rajoituksia purkavaa lakia. Joissakin osavaltioissa niitä on hyväksytty jo aikaisemmin.

The Washington Post -lehden tekemä selvitys osoitti, että pyrkimys on valtakunnallisesti koordinoitu. Sen takana on konservatiivinen ajatushautomo Foundation for Government Accountability, joka lobbaa myös tarveharkintaa ruokakupongeille ja rajoituksia julkiselle terveydenhoidolle.

Yhdysvaltain liittovaltio sääti vuonna 1938 useita rajoituksia lapsityölle, joka oli lisääntynyt suuren lamakauden aikana. Alle 13-vuotiailta työnteko kiellettiin eräin ymmärrettävin poikkeuksin (kuten näytteleminen) ja 14–15-vuotiailta yövuorot.

Nyt konservatiivit pyrkivät murentamaan rajoituksia osavaltio kerrallaan. Yhtenä perusteluna käytetään vanhempien oikeuksia: on vanhempien eikä ”byrokraattien” asia päättää, saako lapsi mennä töihin.

Yhdysvalloissa on koronaepidemian seurauksena työvoimapula. Monet ovat lähteneet aloilta, joilla on heikko palkkataso, huonot työolot, ei terveydenhoitoa eikä oikeutta palkalliseen sairauslomaan. Kun työehtoja ei haluta tehdä houkuttelevammiksi, on lapsityö yksi ratkaisu.

Lapsille voi maksaa vähemmän, mikä alentaa yleistä palkkatasoa. Lapset ovat arempia protestoimaan vaarallisia työoloja vastaan

Lapset ovat kuitenkin alttiimpia työtapaturmille. Useat nyt lobattavat lakimuutokset heikentävät valvontaa, niin että viranomaiset eivät tiedä, missä lapsia työskentelee.

Yövuorossa teurastamoja puhdistamassa

Tosiasiassa lapsityö ei ole koskaan kokonaan kadonnut. Liittovaltion laissa erityisesti maatalous on poikkeus, ja tiloilla arvioidaankin olevan puoli miljoonaa 12–17-vuotiasta työntekijää. Maataloutta eivät koske myöskään minimipalkkalait. Alalla työskentelevistä suurin osa on siirtolaisia.

Maatöissä joutuu vuosittain 14 000 lasta työtapaturman uhriksi, ja heistä kuolee noin sata.

Viime aikoina on paljastunut useita törkeitä lapsityölakien rikkomuksia. Packers Sanitation Services -yhtiö (PSSI) oli palkannut alaikäisiä siivoamaan teurastamoja kahdeksassa osavaltiossa. Lapsia oli yli sata, nuorimmat 13-vuotiaita. He puhdistivat yövuorossa klo 23–05 painepesureilla työkoneita teurasjätteistä ja lattioita syövyttävillä pesuaineilla.

Suurin lain mahdollistama sakko tällaisista rikoksista on 15 000 dollaria lasta kohden. PSSI sai 1,5 miljoonan dollarin sakot, mikä on nappikauppaa 17 000 henkeä työllistävälle ja 700 teurastamossa toimivalle yhtiölle, joka on osa Blackstone-jättiyhtiötä.

Teurastamot osoittautuivat koronan aikana erityisen huonoiksi työpaikoiksi. Työntekijät patistettiin töihin sairaina, eikä sosiaalisen etäisyyden pitämisestä piitattu. Trumpin hallitus määräsi koronan alkukuukausina pitämään teurastamot auki ruokaturvallisuuteen vedoten. Kongressin raportti totesi viime vuonna yhtiöiden lobanneen harhaanjohtavilla tiedoilla.

Toinen huomiota herättänyt tapaus paljastui Alabamassa viime kesänä Hyundain autotehtaalla, jonne oli palkattu jopa 12-vuotiaita lapsia.

Toukokuun alussa paljastui, että Indianan, Kentuckyn, Marylandin ja Ohion osavaltion McDonald’s-ravintoloissa oli työskennellyt yli 300 lasta tehtävissä, joita he eivät olisi saaneet tehdä tai jotka ylittivät sallitun vuoron pituuden. Nuorimmat olivat kaksi kymmenvuotiasta, joille ei maksettu palkkaa lainkaan. Näiden kahden lapsen vuorot ulottuivat pisimmillään kello kahteen aamuyöllä.

Yhdysvaltain työministeriön tilastot kertovat, että ilmi tulleet lapsityölakien rikkomukset ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuosikymmenen puoliväliin verrattuna.

Viranomaiset pallottelivat vastuuta

Republikaanien strategiana on purkaa rajoituksia ja vähentää valvontaviranomaisten rahoitusta osavaltioissa.

Puhtain paperein ei silti selviä myöskään demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinto.

Yhdysvaltoihin on kahden viime vuoden aikana saapunut ilman vanhempiaan yli neljännesmiljoona lasta Keski-Amerikasta. The New York Times -lehti julkaisi helmikuussa toimittaja Hannah Dreierin perusteellisesti työstämän artikkelin. Siinä Dreier kertoo, miten lapsia luovutettiin vastaanottokeskuksista eteenpäin tarkistamatta ”sponsorien” taustoja ja valvomatta heidän tilannettaan sijoituksen jälkeen.

Käytännössä osa lapsista joutui ihmiskaupan uhreiksi raskaisiin töihin. Esimerkiksi PSSI:n teurastamotöissä oli heistä useita.

Dreier teki huhtikuussa jatkojutun, jonka mukaan viranomaiset eivät lukuisista ilmiannoista huolimatta puuttuneet asiaan. Terveysministeriö (HHS), työministeriö (DOL) ja Valkoinen talo pallottelivat vastuuta toisilleen. Viisi ”pilliin puhaltanutta” virkailijaa sai potkut töistään.

DemocracyNow:n haastattelussa Dreier sanoi, että viranomaiset toimivat paniikissa, kun uutiskuvat kertoivat täpötäysien vastaanottokeskusten lattioilla nukkuvista lapsista. Hänen mukaansa hallinto on nyt toiminut nopeasti, kun tilanne helmikuussa tuli julkisuuteen.

Yksi Dreierin haastattelemasta sadasta lapsesta oli 14-vuotias poika, jonka vastaanottaja koulun sijasta pani töihin vihannesten kylmävarastolle. Pojalta vei vuoden maksaa velkansa vastaanottajan ”kuluista”. Hän paleli varastolla joka yö, vaikka osti paksuimman takin, minkä rahoillaan sai.