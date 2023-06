Tuore tutkimus kertoo, että Yhdysvalloissa mustaihoisten naisten asuinalueilla raskausriskit äidille ja lapselle ovat muuta maata korkeammat. Tutkimus on julkaistu tiedelehti Lancetissa. Se osoittaa, että mustaihoiset äidit asuvat suhteettoman usein siellä, missä odottavat äidit kärsivät raskauden tuottamista sairauksista. Edelleen sikiöt ja vastasyntyneet vauvat kuolevat näillä alueilla todennäköisemmin kuin muualla maassa.

Kansallisen terveystilastokeskuksen National Centre for Health Statisticsin tilastot osoittivat mustien naisten äitiyskuolleisuuden olleen merkittävästi suurempaa kuin muiden vuosina 2018 – 2020 .

Moni naisista kuolee syystä, jonka hyvä äitiyshuolto olisi voinut ehkäistä.

Rakenteellinen rasismi selittävä tekijä



YK:n ihmisoikeuskomissaarin mukaan äitiyshuoltoon kuuluvat perusihmisoikeuksien kunnioitus ja autonomian, ihmisarvon, tunteiden, valintojen ja mieltymysten tunnustaminen ja tukeminen.

Raskaana ollessaan ja synnyttäessään mustat yhdysvaltalaisäidit kokevat syrjintää ja rasismia. Esimerkiksi kansainvälisesti tunnettu tennistähti ja liikenainen Serena Williams oli kuolla synnyttäessään, koska hoitaja ei reagoinut hänen avunpyyntöihinsä. Vasta lääkärin puuttuminen asiaan johti asianmukaiseen hoitoon.

Mustien naisten äitiyskuolleisuudessa Yhdysvallat on edellä useita Afrikan maita, kuten Namibiaa, Botswanaa, Etelä-Afrikkaa, Libyaa, Tunisiaa ja Egyptiä. Kaiser Family Foundationin mukaan äitien ja vauvojen terveyserojen taustalta löytyy sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta, mikä puolestaan kertoo rasimista ja syrjinnästä.

Afrikan tuontina terveellistä ruokaa ja kenguruhoitoa



Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa äitiyskuolleisuutta on onnistuttu vähentämään monilla tavoilla. Yksi niistä on Hoidon jatkuvuus -hanke, jota Nigeriassa soveltaa Pathfinder International. Hankkeen tavoite on ehkäistä synnytyksen jälkeisiä verenvuotoja.

Keinoja ovat esimerkiksi kohtua supistavan lääkkeen käyttö, verenhukan mittaamisen käytetty pussilla varustettu muovilevy sekä istukan irtoamisen varmistaminen. Neljässä Afrikan maassa 80 sairaalassa tehty tutkimus osoitti, että mittauksen käyttöönoton jälkeen vakavasta verenvuodosta kärsivien naisten määrä väheni 60 prosenttia.

Toinen afrikkalainen innovaatio on Garden Health Internationalin Ruandassa toteuttama ravitsemusohjelma, jolla pyritään takaamaan äidin ohella sikiön hyvinvointi ja kasvu. Ohjelmaan osallistuvia naisia rohkaistaan osallistumaan myös luennoille, joilla opetetaan tasapainoisen aterian valmistamista, hygienian ja elintarviketurvallisuuden merkitystä aliravitsemuksen ehkäisyssä, imetyksen ja täydennysruokinnan oikea-aikaisen käyttöönoton tärkeyttä sekä vauvan hoitoa.

Nopeasti valmistuvan, ravinteikkaan ruuan käyttöön ohjaavaa ”One pot, one hour” -ohjelmaa oli toteuttamassa 44 000 terveydenhuollon työntekijää eri puolilla Ruandaa.

Imeväiskuolleisuutta on laskenut myös Etelä-Afrikassa sovellettu alipainoisten vauvojen kenguruhoito. Se on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi ehkäistä keskosille hengenvaarallista hypotermiaa. Kenguruhoidossa on kyse siitä, että vauva on jatkuvassa ihokontaktissa toisen ihmisen, yleensä vanhempansa kanssa.

Charlotte Maxeke Johannesburg Academic -sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin 981 kenguruhoidettua alipainoisena syntynyttä vauvaa kuusi vuotta ja havaittiin, että heidän painonsa nousi nopeammin, keskosuudesta aiheutuvia komplikaatioita esiintyi harvemmin ja kuolleisuus oli vähäisempää kuin niiden keskosten, joita ei ollut hoidettu kenguruhoidolla.

