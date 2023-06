– Sykloni Freddy oli kauhea kokemus, ja nyt monen kotinsa ja elinkeinonsa menettäneen naisen riski joutua seksuaalisesti tai muuten hyväksikäytetyksi on kasvanut, varoittaa Caleb Ng’ombo. Hän johtaa People Serving Girls at Risk -järjestöä (PSGR), joka tukee myrskyn uhriksi joutuneita naisia.

Tulva tuhosi köyhien naisten kodit



– Sateet olivat rankkoja ja jatkuivat kolmesta neljään päivään. Kaikkialla oli vettä, myrsky raivosi, taloja, teitä ja polkuja jäi mutavyöryjen ja kaatuvien puiden alle. Kotiini syöksyi vettä, ja kaikki omistamani kellui, Ng’ombo kertoo.

– Pakopaikkaa ei ollut, sillä kaikki olivat samassa jamassa, eikä tehtävissä ollut muuta kuin odottaa veden laskeutuvan.

Kun sykloni iski Malawiin maaliskuussa, puolen vuoden vesimäärä satoi kuudessa päivässä ja tulva levisi 430 neliökilometrin alalle. Ihmisiä kuoli 1 400 ja Unicef arvioi 3,8 miljoonan kärsivän akuutista ravinnon puutteesta.

Noin 659 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa.

– Moni kovimpia kokeneista naisista oli jo valmiiksi heikoilla. He asuivat hökkeleissä jokitörmällä tai kukkuloilla, koska heillä ei ollut varaa parempaan. Rajuilma irrotti suuria kivenjärkäleitä. Ne vierivät rinteitä alas ja mennessään tappoivat ihmisiä ja tuhosivat taloja.

Apua seksiä vastaan



Kotinsa menettäneille on perustettu leirejä, joihin PSGR rakentaa naisille turvallisia tiloja. Erityinen huolenaihe ovat lukuisat seksuaalisesta häirinnästä tehdyt ilmoitukset ja sukupuolittunut väkivalta.

Naiset valittavat leireillä kokemastaan häirinnästä, joka pitää sisällään esimerkiksi vaatimuksia seksuaalisista teoista avun vastineeksi. Suurin osa naisista jättää rikosilmoituksen tekemättä, koska he tietävät, kuinka paljon aikaa asian käsittelyyn kuluisi. Uhreja epäillään ja stigmatisoidaan. Osa naimisissa olevista naisista pelkää puolisonsa syytöksiä ja niitä mahdollisesti seuraavaa väkivaltaa.

Naisten pelot ovat perusteltuja. Globaalissa katsauksessa on selvinnyt, että sään ääri-ilmiöt lisäävät väkivaltaa kodeissa ja lähisuhteissa.

– Oikeutta on vaikea saada, joten naiset ajattelevat, että miksi tehdä rikosilmoitustakaan, Ng’ombo selittää.

– Tuomarit ovat enimmäkseen miehiä, eivätkä he aseta naisten tarpeita etusijalle. Näin käy erityisesti silloin, kun tekijä on valta-asemassa ja hänellä on rahaa ja mainetta suojeltavana ja vastapuolena on heikoilla oleva nainen.

Naisten ja tyttöjen köyhtymiseen liittyy myös riski seksikaupan uhriksi joutumisesta. Malawi kuuluu jo nyt ihmiskaupan lähtö-, kauttakulku ja kohdemaihin. Ilmastonmuutoksen seuraukset yhdessä valmiiksi syrjivien sukupuoliroolien ja sosiaalisten normien maassa luovat hedelmällisen ympäristön naisten hyväksikäytölle.

Ihmiskauppasyytteet päätyvät oikeuteen vain harvoin, ja rangaistuksia jaetaan vielä harvemmin. PSGR on yhdessä Equality Now -järjestön kanssa valittanut lasten oikeuksia ja hyvinvointia käsittelevälle asiantuntijakomitealle (ACERWC) Malawin hallituksen epäonnistumisesta ihmiskaupan vastaisten lakien soveltamisessa.

Nainen hukkuu, koska ei osaa uida



Tähän aikaan vuodesta Malawissa korjataan yleensä sato, mutta Freddy huuhtoi mennessään niin viljelymaan, varastoidun sadon kuin karjankin ja hävitti rakennuksia.

Malawin pienviljelijöistä 65 prosenttia on naisia, ja perinteisten sukupuoliroolien mukaan vastuu perheen ruuantuotannosta ja karjanhoidosta on naisella, miehet taas hallitsevat maata ja luottoja. Maan avioliittolaki takaa naisille joitain oikeuksia , mutta perheen sisällä epätasa-arvo kukoistaa ja rajoittaa naisten osallistumista päätöksentekoon. Naiset kantavat yleensä vastuun hoivasta ja huolenpidosta, ja niiden tarve lisääntyy sään ääri-ilmiöiden myötä.

– Naisilla on keskeinen rooli, kun jälkiä korjataan, Ng’ombo kuvailee.

– He ovat hoitajia ja tekevät ruuat, ja vaikka sään ääri-ilmiöiden vaikutukset osuvat kaikkiin yhteisön jäseniin, ovat naiset kuitenkin kärjessä niitä vastaanottamassa. Esimerkiksi tulvien aikana suurin osa kuolleista on naisia, jotka hukkuvat, koska eivät osaa uida. Miehillä on ollut aikaa opetella uimaan.

Maailmanpankki, joka auttaa Malawia rakentamaan ilmastokestävää taloutta, varoittaa, että ilmastonmuutos voi työntää kaksi miljoonaa ihmistä köyhyyteen ja romahduttaa maan talouden.

– Täkäläiset ymmärtävät, että sään ääri-ilmiöt, joista kärsimme, johtuvat ilmastonmuutoksesta. Malawin kaltaiset maat maksavat hintaa suurten talouksien tuottamista saasteista, Ng’ombo sanoo.

