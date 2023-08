Kashmirin kuuluisasta Daljärvestä löytyi toukokuun lopulla valtavin määrin kuolleita kaloja. Järven rannalla elävän kalastajayhteisön elantoa uhkaaville joukkokuolemille on useita syitä veden kuumenemisesta järven saastumiseen, mutta lopullista selitystä vasta etsitään.

Kalastaja Abdul Lateef Dar, 45, on riippuvainen Daljärvestä, joka antaa hänelle niin ruuan kuin tulojakin. Toukokuisena perjantaiaamuna hän noudatti tavanomaista rutiiniaan, valmisteli pyyntivälineensä ja käveli rantaan. Aamu-usva leijui vielä järven yllä. Usvan seasta Dar näki muutaman elottoman kalan kelluvan pinnalla mutta ei kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota.

Kun sumu hälveni, kalastaja huomasi kauhukseen, että järvessä oli tuhansittain kuolleita kaloja. Dar kutsui kiireesti paikalle kalastajatoverinsa. Tuota pikaa järven ranta täyttyi sadoista kalastajista perheineen. Tuhon laajuus tuntui musertavalta ja paniikkimieliala levisi.

Dar aloitti kalastamisen neljätoistavuotiaana isänsä kanssa.

– Mutta milloinkaan en ole nähnyt tällaista tuhoa, on kuin tuomiopäivä olisi koittanut. Yhdessä yössä tuhansia kaloja kuolee, tämä on pahin isku elinkeinolleni ikinä. Ja meitä on tuhansia kaltaisiani, jotka olemme suoraan riippuvaisia kalastuksesta ja saaliin torilla myymisestä, Dar suree.

Kashmirin laakson köyhimmät



Abdul Lateef Dar kuuluu Daljärven rannalla vuosisatojen ajan eläneeseen hanji-kansaan, jonka jäsenet ovat enimmäkseen kalastajia ja venemiehiä.

Hanjit ovat Kashmirin laakson köyhin ja kohtalon iskuille suojattomin kansa. Heidän omaisuutensa on vähäistä ja elämäntapansa yksinkertainen. Kaikkiaan heitä arvioidaan olevan 40 000 henkeä.

Hanjeja elää muidenkin Kashmirin järvien ympärillä, mutta Daljärvi on osavaltion kulttuurisesti ja ekologisesti merkittävin vesistö. Järveä kutsutaan Kashmirin jalokiveksi, ja ennen Kashmirin tilanteen pitkäaikaista poliittista kriisiä se oli erittäin suosittu matkailukohde.

”Ei syytä huoleen”



Osavaltiohallinnon tiedeosasto on tehnyt alustavan tutkimuksen kalakuolemien syistä, ja sen mukaan syynä ovat järven lämpötilojen vaihtelut. Lopullista analyysia kuitenkin vasta odotellaan.

– Kalat vaikuttavat kuolleen veden lämpenemiseen. Se on tavanomainen tapahtuma, eikä ole mitään syytä huoleen. Olemme keränneet näytteitä kuolleista kaloista tutkimuslaboratorioomme, jotta saisimme täsmällisesti selville niiden kuolinsyyn, Kashmirin järvien ja luonnonsuojelun viraston päällikkö Bashir Ahmad Bhat vakuuttaa.

Kashmirin järvien ja vesiteiden kehitysvirastosta kerrotaan, että järvellä on meneillään useita hankkeita sen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Esimerkiksi lumpeita kiskotaan ylös juurineen perinteisin menetelmin ja järven pinnalta puhdistetaan roskia ja rikkaruohoja käyttämällä viimeisintä teknologiaa. Näin kalatuotanto kasvaa.

Viraston ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden mielestä nyt tapahtuneet kalakuolemat voivat olla vain alkusoittoa tuleville vaikeille ajoille.

”Suojelupyrkimykset ovat epäonnistuneet”



Tutkija Zahid Ahmad Qazi kertoo, että järven saasteiden jyrkkä lisääntyminen heikentää luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa valtavaa stressiä kaloille. Säätelemättömät rakennustyöt järven ympärillä ja käsittelemättömien jätteiden veteen laskeminen ovat johtaneet vedenlaadun romahtamiseen.

Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että järven alkuperäisten kalojen kannat ovat pienentyneet huomattavasti saasteiden ja vieraiden kalalajien istuttamisen vuoksi. Istutuksista huolimatta kalansaaliit eivät ole kasvaneet vuosikymmeniin.

Jo vuonna 2018 Kashmirin yliopiston ympäristötieteen laitos julkaisi Humaira Qadrin ja A. R. Yousufin tutkimuksen Daljärven suojeluhankkeista. Niihin sijoitetut liki kolme miljoonaa euroa eivät ole johtaneet havaittaviin parannuksiin järven tilassa.

”Kunnollisen suojelusuunnitelman puute ja ekologisesti sopimattomat hoitokäytännöt ovat johtaneet suojelupyrkimysten epäonnistumiseen”, tutkijat toteavat.

