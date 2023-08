– Transnaisten ongelmat alkavat jo lapsuudenkodeissa, joissa vanhemmat, varsinkin isät ja veljet halveksivat heitä, Pari Gul, 20, sanoo. Gul itse joutui jättämään kotinsa kuudentoista ikäisenä, kun äiti pyysi häntä lähtemään. Muuten isä olisi voinut tappaa tytöksi muuttuneen poikansa.

– Minä synnyin poikana ja nimeni oli Abdul Wahid. Kun tulin kotikaupungistani Peshawariin ja liityin transnaisten ryhmään, sain nimen Pari Gul, joka on naisen nimi. Siitä lähtien olen käynyt häissä ja muissa juhlissa tanssimassa. Tanssi on intohimoni, Gul sanoo.

Peshawariin muutto ja oman yhteisön löytäminen ei ole kuitenkaan suojannut syrjinnältä ja väkivallalta.

– Minut on hakattu yli kaksikymmentä kertaa, eikä syyllisiä ole rangaistu kertaakaan.

”Meitä ei pidetä oikeina muslimeina”

Pakistanin Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa transihmisten kimppuun käydään usein. Esimerkiksi viime maaliskuussa mies ampui Peshawarissa transnaisen kuoliaaksi. Se oli alle viikon sisällä kolmas transnaisiin kohdistunut väkivallanteko maakunnassa. Väkivallasta huolimatta hyökkäyksiä transihmisiä vastaan ei Pakistanissa pidetä vakavana rikollisuutena.

Khushi Khanin, 30, mukaan pääongelma on suojelun puute.

– Ihmiset ovat kehittäneet vastenmielisyyden meitä kohtaan. He eivät pidä meitä oikeina muslimeina, koska tanssimme häissä ja seremonioissa, Khan selittää.

– Viimeisen kolmen kuukauden aikana olemme tehneet toistakymmentä rikosilmoitusta poliisille, kun kollegoitamme on ryöstetty, häpäisty ja raiskattu, mutta niistä ei ole seurannut mitään.

Sosiaalityöntekijä Rafiq Shah kertoo, että transihmisten taloihin hyökätään ja asukkaita ryöstetään, pahoinpidellään ja tapetaan, mutta poliisi vain hiljaa seuraa vierestä.

– Olemme usein osoittaneet mieltä väkivaltaa vastaan, mutta tilanne on ennallaan.

Vuoden 2015 jälkeen Pakistanissa on tapettu yli 80 transihmistä ja 2 000 on joutunut väkivallan kohteeksi, mutta tähän mennessä ketään ei ole teoista rangaistu. Poliisin passiivisuus on vain rohkaissut rikollisia.

Suojalaki peruttiin



Äskettäin maakunnan muslimikirkonmiehet päättivät, etteivät enää järjestä hautajaisia transihmisille ja vaativat muitakin ihmisiä yhtymään boikottiinsa.

Toukokuussa liittovaltion sharia-tuomioistuin peruutti vuonna 2018 säädetyn transihmisten suojelu- ja oikeuslain, sillä tuomioistuimen uskonoppineiden mukaan eräät lain osat ovat ristiriidassa islamin kanssa.

Amnesty International ilmoitti kantanaan, että tuomioistuimen päätös oli isku jo muutenkin vainottujen ihmisryhmien oikeuksille. Perusoikeuksien kiistäminen transihmisiltä perustuu ennakkoluuloihin, pelkoon ja syrjintään. Se myös rikkoo Pakistanin allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia kansalaisten poliittisista oikeuksista ja naisten syrjinnän hävittämisestä.

Heinäkuun 12. päivä transihmisten edustajat Pakistanin kaikista maakunnista järjestivät lehdistötilaisuuden Lahoren pressiklubilla. He tuomitsivat sharia-tuomioistuimen päätöksen.

- On aika nousta yhtenäisenä oikeuden ja tasa-arvon puolesta. Militantit eivät meitä pelota, meidän suurin huolemme on yhteiskunnan ja poliisin asenne, lehdistötilaisuuteen osallistunut Arzoo Bibi sanoo.

Englanninkielinen versio