El Salvadorin maaseutukyliin saapunut uusi tekniikka, käymälään liitetty biokompostori, antaa pienviljelijäperheille mahdollisuuden tuottaa ruuanlaittotarpeisiin biokaasua perheiden omista ulosteista. Ennen käyttöönottoa koko ajatus tuntui kyläläisistä sekä tieteiskirjallisuudelta että sangen haiskahtavalta.

– Se tuntui uskomattomalta. Mutta kun näin, miten ensimmäisiin asennettuihin biokompostoreihin oli liitetty liedet, pyysin itsellenikin sellaista, Marisol Menjívar sanoo.

El Corozalin kylässä El Salvadorin keskiosassa asuva Marisol, 48, sai omansa maaliskuussa.

Kahdensadan asukkaan El Corozal muodostaa seitsemän muun maalaiskylän kanssa 465 paikalliselle perheelle vettä toimittavan Arall-yhdistyksen. Perheiden täytyi El Salvadorin sisällissodan aikana 1980–1992 paeta kodeistaan. Sodan päätyttyä he palasivat rakentamaan elämänsä uudelleen. Paluun jälkeen he järjestivät omin voimin itselleen juomaveden kaltaiset peruspalvelut. Valtiolta ei apua herunut.

Elintaso ja ympäristö



Nyt El Salvadorin vesilaitos Asa tukee maaseudun biokompostoriohjelmaa. Marraskuusta 2022 lähtien se on asentanut ilmaiseksi noin 500 biokompostorijärjestelmää kyliin maan eri puolilla. Tarkoituksena on antaa pienviljelijöille mahdollisuus tuottaa biokaasua, joka nostaa heidän elintasoaan ja samalla kohentaa ympäristöä.

Ohjelman puitteissa perheet saavat paketin, johon kuuluu biokompostori, biokäymälä ja pieni yhden levyn liesi. El Corozalissa Asa asensi viime marraskuussa viisi tällaista pakettia kokeeksi, jotta nähtäisiin, hyväksyisivätkö ihmiset ne. Tähän mennessä Asa on toimittanut kylään 21 pakettia ja lisää odotetaan.

– Aluksi oli paljon tietämättömyyttä ja jopa pelkoa, Arallin presidentti Enrique Menjívar kertoo. El Corozalissa monen perheen sukunimi on Menjívar, sillä lähisukulaiset perinteisesti asuvat lähellä toisiaan.

– Täällä melkein kaikki ovat sukua toisilleen, Enrique toteaa.

Kolmesataa litraa yössä

Biokompostori on ilmatiiviisti suljettu polyeteenipussi, jonka sisällä bakteerit hajottavat ulosteita tai muita orgaanisia aineita. Prosessissa syntyy biokaasua, jota käytetään liesien polttoaineena.

Posliininen vessa seisoo metrin korkuisella sementtilaatalla Marisolin takapihan käymälässä. Vessa huuhdotaan ämpäristä pumpattavalla vedellä, joka kuljettaa jätökset maanalaista putkea pitkin noin viiden metrin päässä seisovaan biokompostoriin. Kompostoriin voidaan laittaa myös muuta orgaanista jätettä. Yön mittaan syntyy 300 litraa biokaasua, josta riittää kahdeksi tunniksi.

Biokaasu johdetaan metalliputkea pitkin talon sisälle pikkulieteen.

– En tarvitse edes tulitikkuja, käännän vain nupista ja tuli syttyy, Marisol sanoo.

Jos laitteisto olisi kehittyneempi, kaatopaikkajätteestä tai tilan eläinten lannasta tuotetulla biokaasulla voisi myös tehdä sähköä.

Vettäkin säästyy

Uudet käymälät ja liedet saaneet El Corozalin perheet ovat tyytyväisiä. Eniten he arvostavat rahan säästöä, sillä nyt he pystyvät laittamaan ruokaa itse tuottamallaan, ilmaisella kaasulla. Aiemmin he kokkasivat puuhelloilla tai nestekaasuliesillä.

Nestekaasupullo maksaa 13 Yhdysvaltain dollaria (dollari on El Salvadorin virallinen valuutta). Esimerkiksi Marleni Menjívar, 28, käytti aiemmin kaksi pulloa kuukaudessa, sillä hän valmistaa kotonaan artesaanijuustoja. Hänen täytyy päivittäin keittää 23 litraa maitoheraa, ja yön aikana syntynyt biokaasu riittää siihen. Marleni hyödyntää nestekaasua yhä ruokaa laittaessaan, mutta nyt häneltä kuluu vain yksi kaasupullo kuussa.

– Nämä säästöt ovat tärkeitä maalaisperheille. Me säästämme myös vettä, Marleni huomauttaa.

Biokäymälän huuhtelu kuluttaa vain 1,2 litraa vettä eli vähemmän kuin vesiklosetit yleensä.

Ei enää torakoiden pelkoa



Tiedonpuutteen vuoksi kyläläiset aluksi pelkäsivät kaasun haisevan pahalle. Sehän oli valmistettu ulosteista. He pelkäsivät myös, että haju tarttuisi kaasulla kypsennettyyn ruokaankin.

– Ihan ensimmäiseksi kysyttiin haiseeko kaasu pahalta tai haisevatko ruokamme, Marleni muistelee naapurien ensimmäistä käyntiä käymälän ja lieden asentamisen jälkeen viime joulukuussa.

– Mitään hajuja ei ole.

ILMOITUS ILMOITUS

Aikaisemmin Marlenin neljän hengen perhe käytti useimpien kyläläisten tavoin kompostoivaa kuivakäymälää, mutta se löyhkäsi ja houkutteli torakoita ja kärpäsiä.

– Nyt käymälämme on täysin hygieeninen. Me jopa laatoitimme sen, jotta se näyttäisi sievemmältä, Marleni kertoo.

– Hygienia on hyvin tärkeää minulle. Nelivuotias pikkutyttöni voi käydä vessassa yksin eikä hänen tarvitse pelätä torakoita ja kärpäsiä.

Englanninkielinen versio