Tyttöjen ja nuorten naisten raskaudet ovat tavallisia Keski-Amerikan maissa, joissa ehkäisyä koskevia lakeja joko ei ole tai ne ovat jääneet kuolleiksi kirjaimiksi.

Heinäkuun lopulla Hondurasin presidentti Xiomara Castro käytti veto-oikeuttaan pysäyttämällä nuorten ehkäisyneuvontaa koskevan lain, jonka maan yksikamarinen kongressi oli maaliskuussa hyväksynyt. Lakia vastustivat konservatiiviset ryhmät ja maan poliittinen laitaoikeisto.

– Emme tiedä veton perusteita, mutta voimme olettaa, että lakia jarruttavat kyseiset anti-oikeusryhmät, toteaa asianajaja Erica García Tegucigalpan Naisten oikeuksien keskuksesta.

Valheellisia väitteitä ja pelottelua



Konservatiiviset voimat ovat yhdistyneet Por nuestros hijos -tunnuksen alle. Ryhmä on hondurasilainen versio alueellisesta Con mis Hijos no te Metas -liikkeestä. Se vastustaa lakia, joka heidän mukaansa ajaa ”gender-ideologiaa”.

Kesäkuussa YK ilmaisi huolensa Hondurasin perhesuunnittelulakia ympäröivästä disinformaatio-kampanjoinnista. Lausunnon jälkeen heinäkuussa järjestettiin maan pääkaupungissa Tegucigalpassa marssi ”perheiden ja lasten puolesta”.

– Vastustajat vetoavat ihmisten tietämättömyyteen, pelkoihin ja uskontoon väitteillä, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, García sanoo.

– He esimerkiksi väittävät, että pojille puetaan hameet ja tytöille housut.

YK:n väestöohjelma UNFPA:n raportin mukaan Hondurasissa yksi neljästä synnyttäjästä on alle 19-vuotias. Teiniraskauksien määrässä maa sijoittuu Latinalaisen Amerikan kakkoseksi.

Hondurasin rikoslaissa sukupuolisuhde alle 14-vuotiaan kanssa tulkitaan aina raiskaukseksi. Tytön suostumus ei lievennä asiaa. Viime vuonna 1039 alle 14-vuotista tyttöä synnytti lapsen.

– Ongelma on vakava ja sitä pahentaa tyttöjen ja nuorten naisten raskauden ehkäisyyn ohjaavan politiikan puuttuminen, García toteaa.

Yli 50 miljoonan asukkaan Keski-Amerikassa äärikonservatiiviset näkemykset seksuaalikasvatuksesta ja ehkäisystä ovat yleisiä. El Salvadorissa, Hondurasissa, Nicaraguassa ja Dominikaanisessa tasavallassa abortti on kielletty, vaikka kyseessä olisi raiskauksen tai insestin uhri tai äidin henki olisi vaarassa. Muissa alueen maissa abortti on sallittu vain harvoissa tapauksissa.

”En tiennyt, mikä kondomi on”



Lain olemassaolo ei takaa sitä, että se pantaisiin täytäntöön.

El Salvadorilla on ollut vuodesta 2017 kansallinen tyttöjen raskauden ehkäisyä koskeva strategia. Raskaudet ovat vähentyneet, mutta luvut ovat edelleen korkeita. UNFPA:n mukaan teiniraskaudet ovat vähentyneet yli 50 prosentilla vuosien 2015 ja 2022 välisenä aikana.

Järjestön mukaan on kuitenkin huolestuttavaa, että El Salvadorissa 10–14-vuotiaiden raskausluvut ovat edelleen korkeat. Vuonna 2015 raskaaksi tuli 4,7 tyttöä tuhannesta, vuonna 2022 luku oli 1,9.

UNFPA kehottaa El Salvadoria vähentämään teiniraskauksia eri ikäisille tytöille ja naisille sopivin neuvontakeinoin. Järjestön mukaan valistuksen tulee perustua tosiasioihin – huomautus on suunnattu uskonnollisille ja konservatiivisille ryhmille, jollaiset Hondurasissa torjuivat koulujen seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatuksen.

Perustietojen puute seksuaalisuudesta ja rakenteellinen köyhyys yhdessä tekivät elsalvadorilaisesta Zuleyma Beltránista, 41, odottavan äidin viisitoistavuotiaana.

– Kun tulin raskaaksi, en edes tiennyt, mikä on kondomi, enkä kehdannut sanoa koko sanaa, Beltrán kertoo.

– Jouduin kärsimään, koska elin tietämättömyydessä.

Kolme vuotta myöhemmin Beltrán tuli jälleen raskaaksi. Hän sai keskenmenon ja se vei hänet vankilaan elokuussa 1999. Häntä syytettiin abortista, kuten satoja muitakin elsalvadorilaisnaisia.

El Salvador ei pelkästään kiellä aborttia kaikilta. Se myös tuomitsee naisia yli 30 vuodeksi vankeuteen abortista ja naiset, jotka joutuvat keskenmenon vuoksi sairaalaan, saavat usein syytteen raskaudenkeskeytyksestä.

– Valtion olisi syytä hävetä, kun se pakottaa tytöt synnyttämään, eikä anna heille vaihtoehtoja, sanoo Anabel Recinos aborttien dekriminalisoimista vaativasta järjestöstä

– Valtio ei tarjoa tytöille seksuaalikasvatusta eikä ehkäisyneuvontaa ja sitten kun raskauksia tai synnytysongelmia tapahtuu, se on julma ja tuomitsee heidät vankilaan.

Recinosin mukaan konservatiivisten ryhmien painostus on vaikuttanut hallitukseen.

– Nyt ne ovat entistä tiukempia, eivätkä anna edes alueella toimivien järjestöjen tarjota seksuaalikasvatusta koulussa.

Tytöt syntyvät äideiksi

Guatemalassa on jo vuonna 2017 ehdotettu, että teiniäidit saisivat valtiolta avustusta, esimerkiksi koulunkäynnin jatkamisen mahdollistavan apurahan.

– Valitettavasti hanke ei ole edennyt, sanoo Women Transforming the World -järjestön pääkoordinaattori Paula Barrios.

Hän kertoo, että järjestöltä hakevat oikeuspalveluita ja psykologista tukea tytöt ja nuoret naiset, jotka on raiskattu ja pakotettu synnyttään lapsi.

Barriosin mukaan viiden vuoden aikana puoli miljoonaa alle 14-vuotiasta on tullut raskaaksi.

– Meillä on puoli miljoonaa tyttöä, emmekä me tiedä, mitä he ja heidän raiskauksen tuloksena syntyneet lapsensa syövät, Barrios sanoo.

– Yhteiskunta katsoo, että naiset syntyvät äideiksi, eikä ole väliä, tuleeko tyttö raskaaksi kymmenen tai kahdentoista iässä. He vain ajattelevat, että hän teki sen hieman aiemmin kuin muut.

Suleyman Beltrám on päättänyt, että hänen yhdeksänvuotias tyttärensä ei jää ilman seksuaalikasvatusta.

– Jotta tarinani ei toistuisi, kerron hänelle kondomeista ja siitä, miten nainen voi huolehtia itsestään ja miten hän voi tulla raskaaksi. En halua hänen käyvän läpi sitä, minkä minä kävin.

Englanninkielinen versio