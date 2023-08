Kun Dipak Subedi järjesteli rokotusohjelmaa papilloomavirusta vastaan Bharatpurin kaupungissa Etelä-Nepalin Chitwanin alueella, hänelle soiteltiin jatkuvasti naapurialueilta ja kysyttiin olisiko hänellä ylimääräisiä rokoteannoksia. Ihmiset olivat valmiit matkustamaan tuntikausia saadakseen tyttärilleen rokotuksen.

Soittajat olivat kuulleet viime vuonna aloitetusta kampanjasta kaupungin Facebook-sivulta. Papilloomavirusrokotteella eli hpv-rokotteella ennaltaehkäistään kohdunkaulasyöpää, joka useimmiten kehittyy hoitamattomasta papilloomavirustartunnasta. Kohdunkaulasyöpä on tappavin Nepalin naisten syövistä.

Dipak Subedi johtaa noin 370 000 asukkaan Bharatpurin kansanterveyden edistämisvirastoa. Hänellä ei harmikseen ollut ylimääräisiä rokotteita.

–Kun kysyntä on tällaista, me saavuttaisimme yli 90 prosentin rokotuskattavuuden, jos hpv-rokote kuuluisi viralliseen rokotusohjelmaan, Subedi sanoo.

Aasian raskas tautitaakka

Viime vuosina Nepalin hallitus on luvannut toimittaa hpv-rokotetta valtakunnalliseen jakeluun, mutta vielä niin ei ole tapahtunut. Heinäkuussa terveysviraston lasten terveys- ja rokotusosasto pyysi kansainväliseltä rokoteyhteenliittymä GAVI:lta 1,6 miljoonaa annosta. Jos pyyntöön suostutaan, rokotukset alkavat ensi vuonna.

Kohdunkaulasyöpä on globaalisti neljänneksi yleisin naisten syöpä ja 36:ssa Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maassa johtava syöpäkuolemien syy. Peräti 90 prosenttia kohdunkaulasyöpään sairastuneista ja siihen kuolleista on elänyt matalan tai keskitulotason maissa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kohdunkaulasyövän hävittäminen onnistuisi, jos 90 prosenttia maailman yli viisitoistavuotiaista tytöistä olisi saanut hpv-rokotuksen.

Aasian tautitaakka on raskas. Aikakausjulkaisu Lancetin mukaan vuonna 2020 Kiinassa ja Intiassa tapahtui 40 prosenttia maailman kohdunkaulasyöpäkuolemista. Nepalissa kuolemia oli arviolta 14,2 tapausta 100 000 naista kohden eli noin 1 500 vuodessa. WHO:n tavoite vuodelle 2030 on alle 4 tapausta 100 000 naista kohden.

Rokotuskampanjan opetukset



Bharatpurin BP Koiralan syöpäsairaalassa diagnosoidaan noin 400-500 uutta tapausta vuodessa, kertoo sairaalan syöpien ennaltaehkäisy- ja tutkimusosaston johtaja tohtori Asmita Rana. Rana johtaa rokotuskampanjaa, jossa jaetaan 12 500:lle Bharatpurin ja lähialueen 11–13-vuotiaalle tytölle kaksi rokoteannosta.

Ensimmäinen rokotuskierros onnistui erittäin hyvin, mutta toisella on kompuroitu.

– Ensimmäisessä vaiheessa kampanja toteutettiin yhteisötasolla kouluissa ja paikallisilla terveysasemilla. Toinen vaihe keskittyy sairaalaan, jonne päästäkseen tytöt tarvitsevat saattajan viemään perille ja tuomaan takaisin. Kaikilla vanhemmilla tai opettajilla ei ole siihen aikaa, Rana selittää.

– Kampanja on opettanut, että seuraavalla kerralla kaikki rokotukset kannattaa hoitaa koulujen kautta.

Toinen opetus on, että valistus pitää aloittaa hyvissä ajoin.

– Kun tytöt ja heidän vanhempansa ovat perillä papilloomaviruksesta, rokotteesta ja sen tehosta syövän ehkäisyssä, he osallistuvat rokotuksiin mielellään. Kun selitämme heille, että rokote on erittäin hyvä ja heille ilmainen, useimmat ihmiset tulevat vakuuttuneiksi.

Epäily ei hidasta

Hpv-rokotetta on saatavilla yksityisillä terveysasemilla Nepalissa, mutta sen hinta on monille liian korkea: 10 000 rupiaa (69 euroa). Naapurimaa Intia on viime vuonna alkanut tuottaa omaa rokotettaan, Cervavacia. Sen hinta vaihtelee noin neljästä eurosta kahdeksaan euroon. Myös Bhutan, Sri Lanka ja Malediivit ovat käynnistäneet omat rokotusohjelmansa, ja Bangladesh on toteuttanut pilottiprojekteja.

Rokote-epäily ei ole Bharatpurin kampanjaa hidastanut. Rana kertoo, että vain yksi koulu kieltäytyi osallistumasta sen jälkeen, kun selvisi, että vanhemmilta pitäisi pyytää suostumus.

– Vanhemmat tuumivat, että rokote on kuin uusi koronarokote ja sitä testataan meidän tytöillä. He eivät tienneet, että rokote on hyväksytty vuosia sitten. Tein kaikkeni vakuuttaakseni heidät, mutta he eivät suostuneet.

Koulusairaanhoitaja Sudeepa Poudel on myös kohdannut jonkin verran vastarintaa, mutta hän sanoo voittaneensa sen keskustelemalla epäileväisten vanhempien kanssa.

– He sanovat, ettei meitäkään rokotettu emmekä me ole sairastuneet, miksi siis meidän lapsemme pitäisi rokottaa? Lukutaidottomia on vaikeampi vakuuttaa. Heille pitää vain rauhallisesti ja joskus useampia kertoja selittää, ja lopulta he hyväksyvät selityksen.

Poudel työskentelee Bharatpurissa toisen asteen oppilaitoksessa, jonka oppilaista 25 tyttöä rokotettiin aiemmin tänä vuonna.

– Ennen rokotusta pidin oppitunteja rokotettaville oppilaille, ja myös niille nuoremmille, jotka saavat rokotuksen vanhempina. Selitin rokotteen tarkoituksen, mistä se on peräisin, mitä mahdollisia sivuvaikutuksia sillä on ja niin edelleen.

Luottavaisella mielellä

Ranan toimiston lähellä sairaalassa on rokotushuone. Koulutytöt saapuvat sinne aamulla pienissä ryhmissä ja vuorotellen istahtavat tuoliin ja käärivät ylös hihansa valvojien valvoessa. Kun kolmelta koululaiselta kysytään rokottamisen jälkeen sattuuko heidän käsivarteensa, tytöt pudistavat päätään.

– Emme epäröineet ottaa rokotusta. Saimme tietoa koulusairaanhoitajalta ja opettajilta, joten olemme luottavaisella mielellä, yksi tytöistä sanoo.

Erään tytöistä isä kertoo, että hän kuuli rokotteesta ensin tyttäreltään, sitten uutisista ja sosiaalisesta mediasta. Hän oli perillä asiasta jo ennen kuin koulu otti yhteyttä.

– Keskustelin koulusairaanhoitajan kanssa ja minä sekä vaimoni suhtaudumme rokotteeseen myönteisesti. Uutisten mukaan rokote on oikein hyvä ja minusta tuntuu hyvältä rokotuttaa lapseni, vaikka en tekniikasta paljon tiedäkään.

Varhainen avioituminen riskitekijänä

Papilloomavirus leviää sukupuolikontaktin kautta, joten rokotus tavallaan poistaa seksistä yhden vaaratekijän. Ranan mukaan nepalilaiset eivät kuitenkaan ajattele, että tytärten rokotuttaminen edistäisi esiaviollista seksiä.

– He ymmärtävät asian niin, että tytöt altistaa papilloomavirukselle varhainen avioliitto, ei avioliittoa edeltävä seksi. Se on nyt 40-45 -vuotiaiden kohdunkaulasyöpään sairastuvien naisten oma kokemus. Joskus ihmiset kysyvät suoraan avioliittoa edeltävän seksin vaikutuksesta, mutta eivät he silti vastusta tyttöjen rokottamista, Rana selittää.

Nyt Nepalissa odotellaan GAVI:n päätöstä. GAVI:sta kerrotaan vain, ettei harkinnassa olevia hakemuksia kommentoida.

Jos ja kun Nepal käynnistää valtakunnallisen hpv-rokotusohjelman, lasten terveys- ja rokotusviraston johtaja tohtori Abhiyan Gautam ennakoi sen onnistuvan yhtä hyvin kuin vuonna 2016 toteutettu pilottiprojekti.

– Rokotuskattavuus oli erittäin hyvä, 97 prosenttia, sillä ihmiset vaativat rokotuksia. Köyhillä ei ole varaa ottaa rokotuksia yksityislääkäreiltä, mutta myös rikkaat odottavat valtakunnallista rokotusohjelmaa.

