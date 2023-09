Kun Chichi Okonkwo menetti talvella aviomiehensä, hän menetti myös omaisuuden, jonka oli onnistunut miehensä kanssa hankkimaan.

Okonkwon puoliso loukkaantui helmikuussa auto-onnettomuudessa. Hänet kiidätettiin sairaalaan pariskunnan kotikaupunkiin Enuguun, mutta mies menehtyi muutaman viikon kuluttua vammoihinsa.

Miehen sukulaiset veivät kaiken



Vain muutama tunti Okonkwon puolison kuoleman jälkeen miehen sukulaiset tunkeutuivat pariskunnan kotiin. He takavarikoivat maanomistuspaperit, auton, vaatteet ja avioliittotodistuksen.

Okonkwolle ei jäänyt muuta kuin kuusi lasta, joista vanhin on 18.

– He veivät kaiken, minkä omistimme, ja häätivät lainvastaisesti minut ja lapset kodistamme, Okonkwo kertoo.

– Sydämettömästi he väittivät, ettei minulla leskenä ole oikeutta mieheni omaisuuteen.

Chichi Okonkwon lapset eivät pääse enää kouluun. Okonkwo oli kotiäiti ja riippuvainen miehensä tuloista. Miehen sukulaiset veivät miehen pankkikortin ja pin-koodin ja jättivät 2 miljoonasta nairasta (2 380 €) tillille tuhat nairaa (1,2 €).

Okonkwo sanoo, että miehen sukulaiset vannoivat vievänsä asian oikeuteen, jos hän alkaa perätä oikeuksiaan. Asianajajaan Okonkwolla ei joka tapauksessa ole varaa.

Leskeys heikentää naisen asemaa entisestään



Nigeriassa elää noin 15 miljoonaa naispuolista leskeä. Patriarkaaliseen kulttuuriin juurtuneet käytännöt johtavat siihen, että heidän oikeuksiaan loukataan usein.

Maailmanpankin mukaan suuressa osassa Afrikkaa avioliitto on naisen ainoa tapa päästä osalliseksi sosiaalisista ja taloudellisista oikeuksista ja jos nainen eroaa tai jää leskeksi, hän menettää ne.

Leskeys altistaa naisen epäinhimillisille ja vaarallisille tavoille. Niihin kuuluvat sururituaalit, kuten nukkuminen aviomiehen kalmon kanssa, pään ajaminen kaljuksi, eristäminen yhteisöstä ja pakottaminen istumaan ja makaamaan lattialla. Leski voidaan pakottaa naimaan edesmenneen miehen sukulainen.

Haitallisia käytäntöjä on yritetty torjua, esimerkiksi The Violence Against Persons Prohibition -lailla (VAPP), joka astui voimaan 2015. Sen soveltamisessa on ollut ongelmia kaikissa osavaltioissa. Laissa säädetään, että leskien omaisuuden ryöstäjä saa puolen miljoonan nairan (594 €) sakot tai kaksi vuotta vankeutta. Pidätykset ja syytteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Sukupuolittunut väkivalta on edelleen yleistä, uhreina ovat usein naislesket. Lain mukaan leskellä on oikeus puolisonsa omaisuuteen, mutta monelta se jää saamatta. Täytäntöönpanoa haittaavat uskonnolliset ja kulttuuriset normit, kuten vaikeneminen. Uhkaukset ja painostus pysyä vaiti tulevat usein perheenjäseniltä, yhteisöltä tai uskonnolliselta johtajalta.

Syrjintäkielto kirjattava lakiin



Asianajaja Ifeoma Oguejiofor sanoo, että leskien on vaikea saada oikeutta, koska oikeusistuimet ovat aliresursoituja. Lisäksi asianajajan palkkaaminen on monelle leskelle taloudellisesti mahdotonta.

– Kirjoitetun lain ja toteutuvan oikeuden välillä on suuri ero, hän toteaa.

Lain mukaan henkiinjäänyt puoliso perii puolisonsa omaisuuden. Oguejiofor sanoo, että oikeuden saaminen on hidasta ja kallista, erityisesti leskille, joilta miehen sukulaiset ovat vieneet kaiken.

– On korkea aika niin hallituksen kuin perinteisten ja uskonnollisten johtajien noudattaa Nigerian leskiä suojelevaa lakia. Yhtäkään naista ei pitäisi syrjiä siksi, että hän on menettänyt puolisonsa, sanoo leskiä tukevan kansalaisjärjestön Almanah Hope Foundationin perustaja Hope Nwakwesi.

Nwakwesin poliisina toiminut mies kuoli 1994. Leskeksi jäänyt Nwakwesi ajeli hiuksensa ja käytti suruvaatteita vuoden. Lisää surua seurasi, kun sukulaiset veivät omaisuuden, työnantaja antoi potkut ja koti poliisikasarmilla irtisanottiin. Kun hän etsi apua, jopa poliisit vaativat palkaksi seksiä.

Nyt Nwakwesi ajaa lakia, jolla lopetettaisiin leskiin kohdistuva syrjintä ja suojeltaisiin heidän perusoikeuksiaan.

– Tavoitteeni on saada senaatti hyväksymään leskien oikeuksia koskeva laki. Ihmisiin kohdistuvan väkivallan kieltävä laki on liian epämääräinen ja siitä puuttuvat leskien oikeuksia suojelevat osat. Kun uusi laki astuu voimaan, viranomaiset joutuvat pidättämään ja asettamaan syytteeseen heidät, jotka syrjivät puolisonsa menettäneitä naisia, Nwakwesi uskoo.

