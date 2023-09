El Salvadorin ponnistelut maan kansalaisten koulutustason kohentamiseksi näyttävät jäävän vajaiksi, kun koulut varsinkin maaseudulla rapistuvat eikä lukutaidottomuuden voittamisessa edistytä.

Keskiamerikkalaisen, 6,7 miljoonaisen valtion asukkaista oli vuonna 2013 lukutaidottomia 11,8 prosenttia. Vuonna 2021 lukutaidottomien määrä oli vähentynyt 9,7 prosenttiin. Maaseudulla lukemat ovat korkeampia: lukutaidottomia oli vuonna 2021 – sitä tuoreempia tilastoja ei vielä ole – 15,2 prosenttia. Eniten lukemista osaamattomia oli 60 vuotta täyttäneissä, peräti 45,7 prosenttia.

Kansan lukutaidosta kiinnostuneita huolettaa erityisesti maaseudulla elävien aikuisten lukutaitokampanjan keskeyttäminen kolme vuotta sitten.

– Lukutaitokampanja vain lakkasi olemasta. Se ei merkitse pelkästään pysähtymistä, vaan se on taka-askel. Koronapandemia vaikutti haitallisesti kaikkiin koulutusasteisiin, mutta opetusta kuitenkin jatkettiin. Vain lukutaidon edistämisessä ei tapahdu mitään, kansan koulutusasioihin omistautuneen kansalaisjärjestön Asociación de Educación Popular (CIAZO) toimitusjohtaja Verónica Majano sanoo.

Bukele lakkautti lukutaito-ohjelman

CIAZO on toteuttanut lukutaitokampanjoita vuodesta 1989 lähtien. Järjestö aloitti El Salvadorin sisällissodan (1980–1992) aikana, ja nyt se on tiettävästi ainoa, joka yhä pyörittää lukutaito-ohjelmia maaseudulla. Muutkin tahot ovat järjestäneet samanlaisia hankkeita, mutta luopuneet niistä opetusviranomaisten hylättyä valtakunnalliset ponnistelut.

– Kun Nayib Bukelesta tuli El Salvadorin presidentti, valtion lukutaito-ohjelma lakkautettiin. Aiemmin kaikki hallitukset ovat tukeneet pyrkimyksiä opettaa lukemista ja kirjoittamista niille, joilla ei ole ollut tilaisuutta käydä koulua tai joiden on syystä tai toisesta täytynyt lopettaa koulunkäynti, Majano huomauttaa.

Hän viittaa neljän vaalikauden oikeistohallituksiin 1989–2009 ja kahden kauden vasemmistohallituksiin 2009–2019. Bukele nousi valtaan 2019.

Nykyaikaista orjuutta

Unescon mukaan maan voidaan sanoa voittaneen lukutaidottomuuden, jos yli 15-vuotiaista maan asukkaista alle 3,9 prosenttia on lukutaidottomia.

Unesco on julistanut lukutaidottomuuden yhdeksi nykyaikaisen orjuuden muodoksi. Järjestö toteaa, että lukutaito edistää kestävää kehitystä, työllistymistä, lasten ja perheiden ravitsemusta ja terveyttä, vähentää köyhyyttä ja parantaa ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä.

Maailmanlaajuisesti lukutaito on lisääntynyt, mutta edelleen 763 miljoonaa aikuista ei osaa lukea ja kirjoittaa.

Köyhyys ja turvattomuus saa keskeyttämään koulunkäynnin

Elsalvadorilaisen Francisco Gavidian yliopiston tieteen, teknologian ja innovaation instituutin johtaja Óscar Picardo huomauttaa, että lukutaidottomuuden vähentäminen vaatii köyhyyden ja turvattomuuden synnyttämän koulupudokasongelman ratkaisua.

Virallisten tilastojen mukaan 1,3 miljoonaa ihmistä eli 47,4 prosenttia El Salvadorin kouluikäisistä ei käynyt koulua vuonna 2022. Köyhyysaste on 26,6 prosenttia koko väestöstä, mutta maaseudulla lukema on 29,6 prosenttia.

Picardo painottaa, että Bukelen hallinnon keväällä 2021 käynnistämä sota katujengejä vastaan todennäköisesti vähentää koulupudokkaiden määrää.

– Kun turvallisuus lisääntyy, koulusta pudottautuminen vähenee. Toivottavasti kohta saamme tästä tilastotietoa.

– Alhaisen keskimääräisen koulutusasteen vuoksi elsalvadorilaisten on vaikea nousta köyhyydestä ja valtion houkutella ulkomaisia sijoituksia, jotka toisivat paremmin palkattua työtä, Picardo toteaa.

Päiväkotilapset ja koululaiset samassa luokassa

Picardo lisää, että useimmilla keskiamerikkalaisilla valtioilla on samanlaisia ongelmia. Tosin Costa Ricassa koulutus ja sosiaaliasiat ovat aina olleet paremmalla tolalla, ja Costa Rica onkin alueen ainoa lukutaidottomuudesta irti päässyt maa.

El Salvadorin hallitus on sitoutunut kaventamaan teknologista kuilua toimittamalla kouluihin tuhansia läppäreitä. Toisaalta hallintoa on kritisoitu siitä, että maan yli 5 000 koulun kunnostamiseen ja opetuksen puutteiden korjaamiseen on investoitu niukasti, varsinkin maaseudulla.

Santa Rosan kylän koulussa, Sensuntepequen kunnassa opettajana toimiva Blanca Velazco, 47, paimentaa samassa luokassa päiväkoti-ikäisiä ja ekaluokkalaisia. Perustietojen ja taitojen opettaminen on tällä kokoonpanolla hankalaa.

– Ekaluokkalaisteni pitäisi jo osata paremmin lukea, mutta minun on ollut vaikea opettaa heitä, koska he ovat yhdessä päiväkotilasten kanssa. Niin ei pitäisi olla. Kun päiväkotilapset lähtevät, minulle jää vain 45 minuuttia aikaa opettaa ekaluokkalaisille äidinkieltä ja matematiikkaa. Ei se ole tarpeeksi, Velazco sanoo.

Lukutaitopiirissä vanhat naiset oppivat lukemaan

Noin viidenkymmenen perheen Santa Rosassa CIAZO järjestää viittä lukutaitopiiriä aikuisille. Osallistujat ovat enimmäkseen naisia, jotka haluavat voittaa oman taistelunsa lukutaidottomuutta vastaan.

IPS kävi yhden lukutaitopiirin puheilla elokuun lopussa. Piiri koostuu kahdestatoista yli 60-vuotiaasta naisesta, joista monen näkö on iän vuoksi heikentynyt. Näkövaikeudet eivät ole vieneet oppimisintoa.

– Kun menin Ilobascon kaupungin toimistoihin, tuntui pahalta nähdä kylttejä, joihin kirjoitettuja viestejä en pystynyt ymmärtämään, Carmen Molina, 66, sanoo.

Haastattelun ohessa hän harjoittelee kirjoittamista ja yksinkertaisia laskutoimituksia.

Molina kertoo lapsena käyneensä koulua, mutta vain toiselle luokalle asti. Kotivelvollisuuksien ja koulun yhtäaikainen hoitaminen kävi liian raskaaksi. Sen vähän, minkä ennätti oppia, hän on vuosikymmenien mittaan unohtanut. Lasten pyynnöt saivat hänet nyt rohkenemaan liittymään lukutaitopiiriin.

Piirin lukutaito-opettaja on Flor Echeverria, 30. Hän itsekin kävi koulua vain kahdeksannelle luokalle asti eli jätti viimeisen luokan käymättä.

– Siihen aikaan kaikki oli vielä nykyistäkin mutkikkaampaa. Puuttui keinoja päästä kouluun. On mukava nyt uhrata aikaa ja jakaa tietoa ihmisille, jotka eivät ole oppineet lukemaan ja kirjoittamaan, Echeverria sanoo.

Vain harva mies osallistuu lukutaitopiiriin. Suuri enemmistö osallistujista on naisia, jotka ovat ymmärtäneet, että lukemaan ja kirjoittamaan opetteleminen on itsessään kapinallinen ja vapauttava teko.

