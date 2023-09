Afganistania riivaava kuivuus on aiheuttanut vakavan vesipulan. Niille, joille tulee asuntoon juokseva vesi, tuottavat ongelmia nousseet vesimaksut. Etenkin, kun tasavallan kaatumisen myötä iso osa ihmisistä on menettänyt työpaikkansa, ja he ovat muutoinkin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Ihmiset yrittävät säästää vettä kaikessa. Ostetaan esimerkiksi vihanneksia, joita ei tarvitse pestä ennen käyttöä. Yhä useammin Kabulissa on niin kuuma ja ilma on niin pölyistä, että joudutaan pysyttelemään sisätiloissa.

Allergiat ja muut saasteista johtuvat sairaudet ovat lisääntyneet Kabulissa ja muissa suurissa kaupungeissa.

Kuivuus vahingoittaa viljelykasveja

Afganistan on maailman kuudenneksi alttein maa ilmastoon liittyville katastrofeille, määrittelee YK.

Järjestö raportoi myös, että maan 34:stä maakunnasta 30 kärsii tällä hetkellä vakavasta kuivuudesta ja vesipulasta.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAOn viestintäpäällikön Lydia Limben mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vesipulaa ovat pahentaneet Afganistanin riittämättömät investoinnit kastelu-, vedenkeruu- ja suojelutoimiin.

Viljelijät eri puolella maata ovat raportoineet ennätyksellisen kuivuuden vahingoittaneen viljelykasveja, ja satojen odotetaan olevan huonoja. Afganistanin maanviljelys on riippuvainen sadevedestä, koska kastelujärjestelmiä ei ole riittävästi. Myös FAOn raportin mukaan maata uhkaa pitkittynyt ja toistuva kuivuus.

Laitumien heikentyminen aiheuttaa puolestaan konflikteja viljelijöiden ja paimentolaisten välillä.

Kuumuus ja kuivuus lisääntyvät

Myös Afganistanin poliittinen johto myöntää ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Ympäristöosaston ilmastonmuutospäällikkö, insinööri Ruhollah Amin sanoo, että lämpötila Afganistanissa on noussut 1,8 astetta viime vuosisadan aikana. Kuumuuden lisääntyminen, tulvat, ennenaikaiset sateet, kuivuus ja eläin- sekä kasvitautien runsastuminen ovat Aminin mukaan ilmastonmuutoksen seurauksia Afganistanissa.

Amin sanoo, että tähän haasteeseen vastaaminen vaatii jatkuvia, suuria valtiollisia ja kansalaistason ohjelmia. Ministeriöissä tehdään suunnitelmia tilanteen parantamiseksi, mutta jopa virkamiehet myöntävät, että voimavaroja ja asiantuntemusta niiden toteuttamiseen on perin vähän.

Ympäristöasiantuntija Abdul Hadi Achakzai sanoo, että vaikka ilmaston lämpeneminen on globaali ongelma, niin useiden vuosien sodat, metsien hävittäminen, kaupunkien suunnittelematon kasvu ja luonnonvarojen hallitsematon käyttö ovat osaltaan kiihdyttäneet ilmastonmuutosta ja sen mukanaan tuomia vitsauksia Afganistanissa.

Hänen mukaansa hallitus pystyisi lieventämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia, erityisesti kuivuutta, suojelemalla metsiä sekä hoitamalla vesi- ja luonnonvaroja, jos siihen olisi tahtoa ja rahaa.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.