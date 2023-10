– Olemme hirveän paineen alla, sillä peruselintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, samoin polttoaineen ja sähkön. Tilanne pahenee päivä päivältä. Joudumme maksamaan enemmän vehnäjauhoista, sokerista, teestä, maidosta, öljystä ja niin edelleen, luettelee virkamies Azizullah Khan.

Khanin kuukausipalkka on 30 000 rupiaa (98,42€), mutta elinkustannukset kallistuvat päivittäin ja se tekee kahdeksanhenkisen perheen elämästä vaikeaa.

Sähkölasku elokuulta oli 20 000 rupiaa (65,60€), joten kaksi kolmasosaa palkasta kului siihen ja lopuilla 10 000 rupialla (32,80e) olisi pitänyt maksaa kaasu ja muut perheen kulut. Khan sanoo sen olevan lähes mahdoton tehtävä.

– Nyt suunnittelemme vakavissamme vanhemmilta perityn pienen talon myymistä, sillä meidän on maksettava ostoksemme ja kolmen lapsen koulumaksut, Peshawarin laitamilla asuva kolmekymppinen mies jatkaa.

Päivätyöläiset itsemurhan partaalla



Pakistan on kokenut jatkuvia vaihtokurssi- ja hintatasopaineita jo yli kahden ja puolen vuoden ajan, maan johtava talous- ja bisnes analyytikko Khurram Hussain kertoo.

– Nykyinen valuuttakurssien vaihtelu käynnistyi toukokuussa 2021 ja se on jatkunut keskeytymättä tähän saakka, Hussain kertoo.

– Dollarin kurssi oli noin 150 rupiaa, nyt se on 300.

– Dollarin arvon tuplaantuminen 75 rupiasta kesti vuodesta 2008 vuoteen 2019. Nyt dollarin arvon kaksinkertaistumiseen toukokuusta 2021 ei ole kulunut edes kahta ja puolta vuotta, Hussain siteeraa pakistanilaista Dawn-sanomalehteä.

Pari kuukautta valuuttakurssin heilahtelun käynnistymisen jälkeen nousuun lähti kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio, joka on pysynyt nousussa muutamia keskeytyksiä lukuun ottamatta.

Muhammad Raeesiin, 28-vuotiaaseen päivätyöläiseen, elinkustannusten nousu osuu kipeästi.

– Vuosi sitten 20 kilon vehnäjauhosäkki maksoi 1300 rupiaa, nyt sen hinta on noussut kolmeen tuhanteen rupiaan. En löydä töitä joka päivä, koska rakentaminen on laantunut sementin, raudan, marmorin ja laattojen hintojennousun myötä, kertoo Raees, jolla on kaksi lasta.

– Itsemurhaa olen harkinnut usein, mutta sitten ajattelen lapsiani ja vaimoa.

Ainakin kymmenen ihmistä on parin viime kuukauden aikana päätynyt Raeesinkin harkitsemaan ratkaisuun.

– Heillä ei ollut vara maksaa sähkölaskua. Ja nyt hallitus suunnittelee kaasun hinnan nostamista 50 prosentilla. Köyhät kärsivät eniten.

Vihanneskauppias Javid Shah Nowsheran kaupungista on hänkin saanut tarpeekseen elämästä.

– Kuljetuskustannukset ovat nousseet ja niin myös vihannesten hinnat. Seurauksena myynti on laskenut. Moni joka osti ennen kilon tomaatteja, okraa ja perunoita joka päivä, ostaa nyt vain puolet siitä, hän kertoo.

– Joudun hävittämään myymättä jääneitä mädäntyneitä vihanneksia joka päivä.

Myös hedelmäkauppias Akram Ali valittaa korkeaa inflaatiota ja rupian arvon vähenemistä. Hän kertoo liiketoimintansa pysähtyneen, sillä ihmiset eivät enää osta hedelmiä.

– Aion siksi vuokrakulut säästääkseni sulkea myymäläni ja perustaa bisneksen työntökärryistä myymiseen, Ali kertoo.

– Kaksi poikaani käyvät koulua, mutta viimeiset puolitoista vuotta ovat olleet kovia, enkä pysty maksamaan heidän lukukausimaksujaan. Molemmat ovat lopettaneet koulun ja istuvat kotona.

Afganistanilaiset pakolaiset harkitsevat paluumuuttoa



Ekonomisti Saleem Ahmed kertoo, että köyhän miehen ruuaksi kutsutut palkokasvitkin ovat niin kalliita, ettei monella ole niihin varaa.

– Ne ovat kaikki tuontitavaraa, joten niiden hinnat ovat nousseet. Ihmiset ovat inflaation lyömiä, eivätkä voi ostaa esimerkiksi linssejä, jotka aiemmin olivat halpoja, Ahmed sanoo.

Hinnat pysyivät kurissa kunnes entinen pääministeri Imran Khan syrjäytettiin Kansalliskokouksen luottamusäänestyksessä huhtikuussa 2022.

– Ja niin kuin inflaatiossa ei olisi kylliksi, sokerin, vehnäjauhojen, papujen, öljyn ja muun salakuljetus Afganistaniin on lyönyt viimeisen naulan köyhyyden kurjistaman väen arkkuun.

Ahmedin mukaan hallitus ottaa korkeakorkoisia lainoja IMF:lta, Maailmanpankilta ja muilta lainanantajilta ja se nostaa elinkustannuksia.

Nyt monet Pakistanissa asuvat afganistanilaiset pakolaiset iloitsevat Talebanin johtaman Afganistanin talouden noususta ja jotkut harkitsevat kotiinpaluuta yhtenä mahdollisuutena.

– Pakistanissa 300 rupialla (0,99€) saa yhden yhdysvaltain dollarin, kun kotona se maksaa 75 afgaania (0,91€) , kertoo Muhammad Mustafa, afganistanilainen, jolla on terveysalan yritys Peshawarissa.

Mustafa kertoo vanhemman poikansa etsivän Kabulista vuokratilaa, jonne hän voisi siirtää liiketoimintansa.

– Perheeni on Kabulissa ja mekin haluamme olla siellä. Aika on kypsä paluullemme.

Englanninkielinen versio