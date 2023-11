Massiivisten maanjäristysten sarja koetteli lokakuussa Afganistanin länsiosaa Heratin kaupungin ympäristössä. Kuolonuhreja arvioidaan olevan vähintään 1 480 ja haavoittuneita ainakin 2000. Yli 4 600 kotia on tuhoutunut.

Uhreista jopa 90 prosenttia on naisia ja lapsia, arvioi YK:n lastenavun järjestö.

Sen sijaan että Taliban olisi tehnyt kaikkensa uhrien auttamiseksi, silminnäkijät kertovat, että se on keskittynyt pitämään miehet ja naiset erillään tuhoalueella. Muun muassa miespuolisia avustajia on estetty auttamasta haavoittuneita naisia.

Talibanien määräyksestä naisia on potkittu pois avustusjärjestöistä.

Naispuolisia avustajia on kielletty tulemasta apuun ilman miespuolista saattajaa, mahramia. Paikalliset kertovat, että kun ryhmä naispuolisia avustustyöntekijöitä tuli järistysalueelle ja pyrki naisuhrien luokse hoitamaan haavoittuneita ja pesemään kuolleiden naisten ruumiita hautaamista varten, talibanit estivät auttajien pääsyn uhrien luokse.

Naisten ruumiita on jätetty tuhoalueella lojumaan kuuman auringon alle tuntikausiksi, kun naispuolisia auttajia tai perheenjäseniä ei ole ollut. Samaan aikaan talibanit eivät ole sallineet miesten koskea naisten ruumiisiin. Suurin osa kuolleista on laitettu joukkohautoihin.

Islamilaisessa hautausperinteessä on keskeistä, että ruumis pestään ja kääritään liinoihin mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen, vähintään saman vuorokauden aikana.

Naiset pois myös avustusjärjestöistä

Järistyksestä selvinneet naiset ja lapset ovat syvästi traumatisoituneita.

Jo ennestään naisten henkinen hyvinvointi oli Heratin alueella heikentynyt sen jälkeen, kun talibanit olivat kiristäneet naisten pukeutumis- ja liikkumisrajoituksia entisestään. Tuhoalueella talibanit ovat myös estäneet perheen miehiä liittymästä naisten ja lastensa seuraan telttoihin siitä huolimatta, että yöt ovat alueella hyvin kylmiä.

Naisten liikkumisen ja tiedonsaannin tiukka rajoittaminen on voinut jopa lisätä naisten ja lasten kuolemia sekä vammautumisia maanjäristysalueella, kun tieto järistysten turvatoimista ei saavuttanut naisia.

Talibanien määräyksestä naisia on potkittu pois avustusjärjestöistä. Järistyksen jälkeen eritoten yhteisöt, joiden perheen pää on nainen, ovat avunsaannin osalta kaikkein heikoimmassa asemassa, sillä avun hakeminen suvun ulkopuolisilta vierailta miehiltä on naisille kulttuurisesti vaikeaa, ellei mahdotonta.

Erityisen vaikeaksi tilanne käy, kun eloon jääneet naispuoliset perheenjäsenet on siirretty muualle, josta puuttuvat kotikylän turvaverkostot.

Pelastustöissä Afganistanin viranomaisia ovat auttaneet muun muassa Turkki ja Iran. YK-järjestöt ovat toimittaneet alueelle humanitaarista apua kuten telttoja, peittoja, juomavettä, lääkkeitä ja vaatteita.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Blogien kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä. Artikkeli on editoitu aiemmin Suomen Kuvalehden verkkosivuilla julkaistusta Afgaaninaisen katse -palstan kirjoituksesta.